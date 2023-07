Joven canadiense revela la diferencia cultural que más le chocó de Chile: “Me sentí incómoda”

En TikTok, algunos usuarios acostumbran a relatar al público las anécdotas que han experimentado en sus vidas, específicamente, sobre cómo ha sido para ellos residir en otro país distinto al de origen.

Es el caso de una Paulina Romanishko, joven canadiense radicada en Chile que relató en la red social los choques culturales que ha vivido en el proceso de mudarse y adaptarse al país, además de dar a conocer la costumbre que más le ha causado conflicto.

Paulina partió diciendo que una de las cosas que le llamaron la atención y que aún no ha podido comprender del todo es la diferencia de estaciones con respecto a Canadá. Específicamente, la joven hizo referencia a que en Chile julio significa invierno y mayo es otoño, lo que no se interpreta de igual forma que en su país natal.

“Siempre estoy confundida aquí. Sin mencionar el clima de 40 grados en Navidad”, recalcó.

Luego, la joven profundizó en otro choque cultural que ha experimentado durante su estadía: la manera en que se saluda. Y es que en Chile una práctica muy habitual es saludar a las personas con besos en la mejilla, lo que también suele ir acompañado de un abrazo.

La costumbre que más incomoda a una canadiense radicada en Chile

Según explicó Paulina en su video, saludar con besos y abrazos a todas las personas que podrían aparecer en el camino, pese a no saber quiénes son, es una de las cosas que más le ha tomado tiempo de internalizar.

“Me sentí bastante incómoda de tener que ir a la habitación y besar y abrazar a cada persona cuando entras a una fiesta, incluso si nunca has conocido a la persona antes y no tienes idea de cuál es la conexión con esa persona. Es algo que simplemente no hacemos (en Canadá)”, dice la joven con sinceridad.

Si bien la tiktoker afirmó que actualmente podía hacer ese hábito sin pensarlo demasiado, también recordó una vez en que esto le causó un poco de desagrado. Sucedió la primera vez que vino al país y estaba en una plaza de la ciudad natal de su novio, con quien ahora está casada.

La joven canadiense Paulina Romanishko habló de los choques culturales que sintió en Chile.

“Una pareja al azar se acercó a nosotros y tuve que abrazar y besar a un hombre de 60 años que no tenía idea quién era. Me sentí realmente muy incómoda por eso”, comentó.

Ahora Paulina simplemente opta por no saludar de esa manera si no tiene ganas. Solo si lo desea y está de ánimos, optará por saludar con un beso en la mejilla a las personas que vaya conociendo: “Sé que me arriesgo a ser grosera, pero a veces solo tienes que respetar tus propios límites culturales”.

En su video, la canadiense también hizo mención a que otra diferencia cultural entre ambas naciones era la arquitectura de los hogares.

¿La razón? En nuestro país, gran parte de las casas posee una reja que impide el paso hacia el jardín y la puerta principal. De hecho, algunas de esas vallas están construidas de manera que sea difícil ver lo que hay más allá de la estructura.

“Y así tu casa, tu puerta de entrada, es inaccesible desde el exterior. La mayoría de la gente ni siquiera tiene un timbre, así que para ir a la puerta de alguien básicamente tienes que ir (y decir) ‘¡Aló!’”, aseguró Paulina.

Mientras que en Canadá, “la mayoría de la gente ni siquiera tiene una puerta de entrada, vas directo a la puerta principal, puedes golpear, a veces incluso puedes mirar por la ventana, algunas personas tienen puertas delanteras de vidrio. Gran diferencia en términos de seguridad aquí”.

En otros clips donde recopiló más choques culturales que ha enfrentado, Paulina mencionó la importancia que le dan los chilenos a la seguridad personal, además de los hábitos y horarios de alimentación.

Si deseas ver el video de la tiktoker, haz click aquí.