EG.5, pero más conocida como Eris, es la nueva variante que la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó como la más prevalente en el mundo, sobre todo en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido.

Se trata de una subvariante de ómicron XBB.1.9.2 que es muy contagiosa y puede evadir la inmunidad proporcionada por las vacunas, no obstante, no presenta un riesgo particular a la salud pública, pues la enfermedad que provoca no es más virulenta que otras variantes.

Eris: la nueva y altamente contagiosa variante de Covid-19. Foto: REUTERS/Phil Noble

Los síntomas de Eris, la nueva variante de Covid-19

“Mientras que la EG.5 ha mostrado un aumento en su prevalencia, una ventaja de crecimiento, y propiedades para escapar a la inmunidad, no se han reportado cambios en la severidad de la enfermedad hasta la fecha”, señaló la OMS en un documento.

En esta línea, los síntomas tampoco han variado mucho más de lo que ya conocemos. Aunque cada persona puede experimentar una intensidad distinta, de leve a grave.

Fiebre

Escalofríos

Dolor de cabeza

Dolor muscular o del cuerpo en general

Dificultad para respirar

Pérdida del sentido del gusto o del olfato

Tos

Estornudos

Mucosidad

Estos síntomas pueden confundirse con los de una gripe, más aún ahora que ya casi no se hacen pruebas de antígeno o PCR para identificar que se trata de un curso de Covid-19. Por esto, es muy fácil contraer la enfermedad sin saberlo.

Sin embargo, los especialistas aseguraron que las vacunas y sus respectivos refuerzos sirven como protección e instaron a los gobiernos a continuar con esta estrategia.

Además, recomendaron que las personas mantengan algunas conductas que se aprendieron en la pandemia, como el uso de mascarillas en lugares concurridos y ventilar regularmente los espacios cerrados.

“Los países no deberían bajar la guardia. Urgimos a los gobiernos a mantener y no desmantelar los sistemas que desarrollaron para la Covid-19″, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom.