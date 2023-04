La estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown, se compromete con el hijo de una leyenda del rock a los 19 años

“Te he amado tres veranos cariño, pero los quiero todos”, escribió la actriz Millie Bobby Brown en su Instagram, donde compartió una tierna foto con su novio Jake Bongiovi abrazándola y un reluciente anillo de compromiso en su dedo anular.

Fue así, con la letra de la canción Lover de Taylor Swift, como la estrella de 19 años de Stranger Things de Netflix anunció su compromiso con el hijo de la leyenda de rock, Jon Bon Jovi, con quien tiene una relación desde marzo del año pasado.

“Para siempre”

Bongiovi también anunció el compromiso en sus propias redes sociales, con dos fotografías de ellos en la playa y la descripción “Para siempre”, con un corazón blanco.

Los comentarios comenzaron a llover de inmediato: los amigos y amigas más cercanas los felicitaron, mientras que algunas personas criticaron que se comprometa a su edad. Y es que Bobby Brown tiene 19 años y Bongiovi 20, lo que, como siempre pasa con este tipo de anuncios, ha despertado algunas críticas.

Su historia se remonta al año 2021. La actriz explicó que se habían conocido en Instagram y fueron amigos por un tiempo. Pero después, en marzo de 2022, hicieron oficial su relación en la alfombra roja de los Premios de Cine de la Academia Británica (BAFTA), después de que la actriz cumpliera 18 años.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi en los premios BAFTA.

Y demuestran estar muy enamorados. En el cumpleaños de quien interpreta a Eleven en la exitosa serie de Netflix, Bongiovi le escribió: “Otro año juntos alrededor del sol. Feliz 19 a la chica de mis sueños. Te amo más de lo que las palabras pueden describir. Todo en ti es dorado, hasta la médula”.

La exitosa carrera de Millie Bobby Brown

Con tan solo nueve años, obtuvo su primer papel en la televisión, en la serie Once Upon a Time in Wonderland. Después pasó por America Intruders, Modern Family y Grey’s Anatomy hasta que, a los 12 años, consiguió el papel de Eleven, en la taquillera serie de Netflix, Stranger Things, junto a Winona Ryder.

A su corta edad, ya ha lanzado una compañía de producción y una de maquillaje y se estima que tiene un patrimonio de 11,6 millones de libras esterlinas (aproximadamente 11.114.510.000 pesos chilenos). Además, ha sido galardonada con distintos premios a mejor actriz, como en los Premios SAG, Emmy y Saturn.

Poco después, protagonizó la película Enola Holmes, que, a la fecha, ya tiene dos películas. También fue incluida en la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo, convirtiéndose en la persona más joven en ser nombrada en el listado.

Y por si fuera poco, al año siguiente protagonizó la película Godzilla: King of the Monsters, en el papel de Madison Rusell: el director y guionista, Michael Dougherty, afirmó que quería que Bobby Brown interpretara ese papel a toda costa y que incluso había escrito el personaje especialmente para ella.