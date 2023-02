“Por hombres no compito”: así es TQG, la poderosa colaboración de Karol G y Shakira.

Poniendo fin a una larga espera, en las primeras horas de este viernes se estrenó la colaboración entre las cantantes colombianas Karol G y Shakira TQG (Te quedó grande), tema que refleja claras referencias a las ex parejas de las artistas, Anuel AA y Gerard Piqué.

TQG es un tema que pertenece al nuevo álbum de Karol G, pero que continúa con la misma línea que temáticas que habían sido abordadas en el single de Shakira con Bizarrap, BZRP Music Sessions #53, que ha estado en el foco de la controversia desde su estreno debido a los hechos que reveló la colombiana de su relación con el ex futbolista del Barcelona.

La aparición de TQG este 24 de febrero también llegó con un videoclip en el que las artistas aparecen en distintos escenarios. Primero, una solitaria y decepcionada Karol G aparece vistiendo un abrigo largo mientras está situada sobre una estructura.

Karol G en TQG.

“Te fuiste diciendo que me superaste, te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”, expresa la artista urbana en la primera parte de la canción. Después, ella pareciera caer en el abismo.

Luego ingresa Shakira, quien en el video está en un sitio que pareciera ser muy frío. Viste un traje de látex celeste mientras dice: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío”.

Casi a la mitad de la canción, las artistas hacen su primera aparición juntas en cámara e interpretan el coro: “Qué haces buscándome el lado si sabes que yo errores no repito, dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”.

Con movimientos de caderas y una coreografía que ambas siguen, Karol G y Shakira bailan mientras atrás se consume el fuego.

Karol G y Shakira.

Uno de los máximos peaks que incluyó el tema es una referencia a cómo se sintieron las intérpretes cuando las parejas ya no estaban a su lado. “Tú te fuiste, yo me puse triple M: Más buena, más dura, más level. Volver contigo never”, se escucha decir a la artista de Barranquilla.

Quizás queriendo dejar aún más explícitas las cosas ante el público, las artistas incluyeron una referencia a Monotonía, canción de Shakira con Ozuna que explicita el lento proceso de una ruptura.

“Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía y ahora quieres volver, ya lo suponía”, recalca TQG. La pieza se ha vuelto una tendencia mundial: en solo un par de horas lleva 9 millones de reproducciones en Youtube.

Mañana será bonito, el nuevo álbum de Karol G

La colaboración entre Karol G y Shakira es parte del cuarto álbum de estudio de la “Bichota”, Mañana será bonito, que fue estrenado esta madrugada y que ya está disponible en plataformas como Spotify o Apple Music. Algunas de las canciones habían salido a la luz anteriormente, como Provenza, Gatúbela (con Maldy, ex Plan B), Cairo y X si volvemos (con Romeo Santos).

En otras de las colaboraciones que incluye Mañana será bonito pero que no habían sido estrenadas, hay varios nombres reconocidos de la industria musical: Bad Gyal, Sean Paul, Quevedo, Sech y Carla Morrison.

Según ha relatado la compositora colombiana, el nombre del disco se debe a cuando las cosas no están saliendo bien en la vida y uno intenta darse palabras de aliento para salir adelante, pensando en que la situación puede mejorar.

Mañana será bonito tiene 17 canciones con featurings con artistas como Maldy, Bad Gyal, Quevedo, Sech, Romeo Santos y Sean Paul.

Además de aquel significado, el proceso del álbum de Carolina Giraldo Navarro —nombre real de Karol G— no fue para nada fácil: escribió más de 60 canciones, pero finalmente solo escogió 17.

Y es que ese periodo de su vida había estado lleno de dificultades, contó la artista a The NY Times. Las primeras canciones que plasmó en ese tiempo solo eran de “rabia, tristeza, tusa, relaciones tóxicas”, tras el término de su conocida relación con el cantante Anuel AA.

Pero después el dolor que sentía en su interior fue sanando, y poco a poco, Karol G también quiso hablar de las pequeñas cosas buenas de la vida. Ella dice que este álbum es más bien Carolina que Karol G, por lo que se cuestiona si es que no fue muy sincera al exponer ciertos aspectos de su vida.

“Estoy siendo muy abierta con este álbum, y eso me asusta un poco, porque no soy una persona perfecta”, aseguró la artista.

Karol G. Foto: The NY Times.

“Cosas personales que tenía dentro, las soltaba en mis letras. La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Pero ya no quiero tener las canciones dentro de mí, porque sé que la gente puede sanar muchas cosas con la música. Escribir canciones para mí es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar”, añadió la “Bichota”.

Hace tan solo un par de días días, la artista urbana tuvo un exitoso paso por nuestro país en el Festival de Viña del Mar. Con un pack de singles potentes, un carisma único y natural, además de una rápida conexión con el público, Karol G arrasó en el escenario y volvió a conquistar millones de corazones en Chile. Incluso, de personas que admitían no conocerla demasiado como artista.