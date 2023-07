¿Por qué la canción “Barbie Girl” de Aqua no figura en la película con Margot Robbie?

Solo bastaron unos días para que se impusiera en la taquilla a nivel mundial. En su primer fin de semana en los cines, Barbie (2023) de Greta Gerwig reunió más de 337 millones de dólares, cifra que posiciona al estreno como el mayor de la historia de Hollywood para una directora.

Aquello no es de sorprender. No solo porque un nombre tan aclamado como el de Margot Robbie cumple con el papel de protagonista, sino que también, porque la firma de muñecas perteneciente a Mattel ha acompañado a múltiples generaciones desde 1959.

Y si bien, sus productos han sido ampliamente criticados durante años por potenciar estereotipos de belleza —principalmente— en torno a las mujeres, la interpretación fílmica de Gerwig presenta el universo de Barbie desde una perspectiva distinta, que se suma a los esfuerzos de la marca para reivindicarla en la línea de la inclusión.

Pero más allá de los juguetes en sí, es altamente probable que si ya fuiste a ver la cinta te hayas preguntado por qué la canción “Barbie Girl” lanzada en 1997 por Aqua no figura en el soundtrack. O al menos, no su versión original.

El trasfondo de “Barbie Girl” y por qué su versión original no figura en la película

Pese a que la canción del grupo danés ha sido relacionada directamente con las barbies en múltiples ocasiones, esta solo se refiere a ellas. De hecho, en una de las versiones estadounidenses del sencillo en físico se lee expresamente que “‘Barbie Girl’ es un comentario social que no fue creado ni aprobado por los realizadores de la muñeca”.

En conversación con La Tercera, el periodista de Silencio y colaborador de Rolling Stone, Joaquín Vismara, explica que “el tema en realidad tiene una intención que yo creo que en todos los países hispanohablantes no se percibió del todo, que es justamente la ironía de su letra”.

“Soy una chica Barbie, en el mundo Barbie. Vida en plástico, es fantástico. Puedes cepillarme el pelo, desvestirme por todas partes (...) Soy una chica tonta rubia en un mundo de fantasía. Vísteme, hazlo apretado, soy tu muñequita”, recita la cantante Lene Nystrøm a lo largo de la canción.

Rápidamente, el tema se convirtió en un éxito comercial y se mantuvo por 16 semanas en la lista Billboard Hot 100 en el año de su publicación. Asimismo, solo en Estados Unidos vendió más de 1.4 millones de copias, mientras que lideró los ránkings en Reino Unido por cuatro semanas.

En abril de 2022, el medio especializado Variety se contactó con el representante de la cantante de Aqua, Ulrich Møller-Jørgensen, quien confirmó que la canción original “Barbie Girl” no sería incluida en la película de Greta Gerwig que se estrenó hace apenas unos días, ahora en 2023.

A pesar de que no entregó más detalles, previamente ya habían habido disputas legales entre Mattel y MCA Records (ahora parte de Universal Music), la firma discográfica que distribuyó el tema en Estados Unidos tras su lanzamiento.

¿Por qué la canción “Barbie Girl” de Aqua no figura en la película con Margot Robbie? Foto: "Barbie Girl" / Aqua / MCA / Discogs.

Según informaciones reunidas por el citado medio, por un lado se alegó infracción de marca y que la letra de “Barbie Girl” podía perjudicar a la imagen de las muñecas, mientras que por el otro, se argumentó que el título estaba protegido por la Primera Enmienda del país norteamericano, la cual hace referencia a la libertad de expresión.

Junto con ello, se presentó otra acción legal por difamación a raíz de unas declaraciones que hizo un portavoz de la compañía de juguetes en el curso del pleito.

Sin embargo, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en California desestimó las demandas de ambas partes. Posteriormente, el juez Alex Kozinski del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos replicó esa decisión y manifestó en declaraciones rescatadas por Variety: “Se aconseja a las partes que se calmen”.

A 26 años de la publicación de “Barbie Girl”, el tema se ha mantenido como un ícono de culto. Aunque el soundtrack oficial de Barbie con Margot Robbie no incluye la canción original de 1997, sí se consideró “Barbie World” de las raperas Nicki Minaj y Ice Spice, un remix que samplea el coro —pero no la totalidad del título— y cuenta con Aqua en los créditos.

Incluso, la célebre actriz reveló a Rolling Stone el mes pasado que ella misma le insistió a Gerwig que “no podemos hacer una película de Barbie sin un guiño” al sencillo de Aqua, a lo que ella le respondió que no se preocupara, ya que encontrarían “una forma genial de incorporarla”.

Cuando supo que las artistas mencionadas participarían en la banda sonora, Robbie le expresó: “¿Estás de broma?”.

“Supe inmediatamente que todas mis amigas iban a perder la mente”, añadió con entusiasmo a la citada revista.

Además, en 2009 se utilizó una versión de “Barbie Girl” de Aqua con su letra levemente modificada para un comercial.

Y pese a que la firma de muñecas ha sido criticada por décadas debido a los estereotipos en sus productos, acciones como incluir modelos que buscan representar a las personas con síndrome de Down, piernas ortopédicas y vitíligo, por solo nombrar algunos, han sido interpretados como señales favorables a la inclusión que no la caracterizó desde sus inicios.

Ahora, la cinta de Greta Gerwig que ha reventado la taquilla a nivel mundial y que ha conseguido críticas favorables también se suma a esa ola.

En este sentido, Vismara destaca que “en el tráiler, por ejemplo, se ve que Margot Robbie se descubre celulitis, se da cuenta de que está envejeciendo y que entonces deja ciertos parámetros (tradicionales) de perfección”.

“Dentro de esa lógica, me parece que si bien ‘Barbie Girl’ no creo que haya sido el motivo de todo este cambio, sí quizás forma parte de lo que llevó a que el filme exista y tenga esta mirada hoy. Digamos, no es una película celebratoria del ideal de Barbie, sino que parece ser un poco más crítica y busca empoderar ese personaje en el siglo XXI”, sentenció el colaborador de Rolling Stone.