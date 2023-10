Han pasado casi 40 años desde la desaparición de Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel. La mujer acompañó al “Sol de México” durante la mayor parte de su infancia, hasta que a los 16 años —cuando su carrera ya estaba en un indiscutible ascenso— sus caminos se separaron para siempre.

Entre los maltratos, infidelidades y violencia de su pareja, Luisito Rey, y la apretada agenda de su hijo, Basteri comenzó a distanciarse de su familia. Pero ninguno anticipó que en septiembre de 1986 sería la última vez que alguien la viera con vida.

En la actualidad, hay distintas teorías e investigaciones en curso sobre qué le pasó: la más reciente está llevándose a cabo en Argentina, donde se identificó a una mujer, llamada Honorina Montes, quien podría ser la mamá de Luismi al compartir características físicas muy similares, como el mismo lunar en el cuello.

La Justicia argentina otorgó un permiso para llevar a cabo un análisis de ADN y confirmar si es que aquella mujer, que está internada en un hospital neuropsiquiátrico con un “nombre falso”, es Marcela Basteri.

Qué pasó con la madre de Luis Miguel: cronología de su desaparición

Cómo desapareció Marcela Basteri

Aturdida, afectada y sumida en una profunda depresión por los malos tratos de Luisito Rey, en 1985 Marcela viajó al pueblo de Toscana, en Italia, donde tenía familiares que la recibieron y alojaron hasta agosto de 1986.

Ahí pasó sus últimos meses con Sergio, el hermano menor de Luis Miguel. Según los biógrafos Javier León y Juan Manuel Navarro —autores de Luis Mi Rey, libro que sirvió para la creación de la serie de Netflix— Marcela llegó “demacrada, con los ojos hinchados de tanto llorar y con una delgadez de talante anoréxico”.

Su tía, Adua Basteri fue la última persona de su familia que la vio con vida, cuando la llevaron al aeropuerto de Pisa para que viajara a Madrid junto a Sergio, a encontrarse con Luismi y para arreglar los documentos de los bienes de Luis Rey que, para evadir al fisco, estaban a nombre de Basteri

En ese entonces, ya había ganado peso, estaba mucho más repuesta mentalmente e incluso, contaba, quería encontrar un trabajo en Italia y comenzar a rehacer su vida.

Qué pasó con la madre de Luis Miguel: cronología de su desaparición

Y no le temía a su expareja, pues según su tía, “tenía un as bajo la manga”: documentación de los manejos financieros turbios del padre de Luis Miguel.

Marcela habría llegado el 19 de agosto a España, pues un mes después, a principios de septiembre de 1986, llamó a su tía y dijo que estaba con Alex y Sergio en la casa de Madrid, y que iba a viajar a Chile, pues Luis Miguel iba a grabar un reportaje especial con la televisión chilena.

Esa fue la última llamada que tuvo con su sobrina.

Mientras que en Chile, un productor del programa chileno aseguró ser testigo “del brillo y la tristeza en la mirada” de Marcela y “la actitud cortante de Luis Miguel con su papá, al que llegó a pedirle que lo dejara a solas con su madre”. Ese encuentro entre mamá e hijo fue el último.

La ardua búsqueda de Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel

Después de que se le perdiera el rastro a Marcela Basteri, Luisito Rey vendió la propiedad de Madrid donde solían vivir juntos. Incluso, llegó a declarar “su propia versión” de la desaparición de Basteri y aseguró que se había fugado con uno de sus amantes.

La mamá de Luis Rey, Matilde Sánchez, declaró que Basteri convivía con un italiano en la ciudad de Cádiz, España, pero cuando Luis Miguel fue a buscarla, no la encontró.

“Mi papá se llevó a la tumba lo que pasó con mi mamá”, le dijo el cantante a su amigo Polo Martínez después del entierro de su padre, en 1992, quien murió por una neumonía fulminante.

Luis Miguel también habría contratado a investigadores por todo el mundo para buscar a su madre, donde —se dice en distintos medios— habrían participado la Interpol, el Mossad y exagentes del FBI.

El resultado de las pistas habría sido: “No busques más, que está muerta, desaparecida”. No obstante, sin el cadáver, nadie podía asegurar qué le había pasado.

Qué pasó con la madre de Luis Miguel: cronología de su desaparición

En la serie de Netflix, el cantante escuchó a su tío Mario Vicente Gallego decir que ocurrió “un accidente” y que Luisito Rey era el responsable.

No obstante, después dio una entrevista a la televisión española donde aseguró que su hermano era incapaz de hacerle daño a su mujer: “Puede tener mal carácter, era una persona soberbia, insoportable… pero nunca en su vida le hizo daño a una mosca. Era muy gritón, y dicen que perro que ladra no muerde”.

También aseguró que Marcela había dejado a Sergio a cargo de Matilde, su madre, y se había ido con un hombre: “Había un señor abajo esperándola. Mi hermano dice que era Antonio, que lo conocimos en la gira de Italia”. Poco después, dio otra versión donde supuestamente su cuñada había muerto en un tiroteo.

Y pese a que existen demasiadas teorías, algunas más descabelladas que otras, hasta ahora nadie sabe qué fue lo que pasó y si es que está viva o no.

Qué pasó con la madre de Luis Miguel: cronología de su desaparición

En 2020, el actor Andrés García —quien en vida fue muy cercano a Marcela y Luis Rey— reveló que el hombre le pidió que lo ayudara a “hacer desaparecer” a la madre de Luis Miguel.

“Me dijo: ‘Me tienes que ayudar con esto. Tengo que hacer desaparecer a Marcela que me está jodiendo y se está cogiendo a una bola de cabrones’. Le dije a Luisito que estaba mintiendo porque sabía que Marcela no era así, y por supuesto lo mandé a la chingada”, aseguró al programa mexicano Venga la alegría.

El motivo no eran celos, sino que Marcela le había bloqueado el acceso a sus cuentas bancarias en Suiza, ese “as bajo la manga” que mencionó su tía. No obstante, la confesión no llevó a ninguna conclusión en el caso.

Ahora, para comprobar una de las teorías, queda esperar el resultado del análisis de ADN que permitió la Justicia argentina para comprobar si Marcela podría estar viva, en Argentina.