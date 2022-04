El sitio web que acerca a las personas mayores a cuidadores de confianza

Como muchas de las grandes ideas, ConecTatas nació a partir de una necesidad. En concreto, la de una de sus creadoras, la administradora pública Yasna Muñoz, de crear un emprendimiento social como proyecto para el magíster en innovación que cursaba en 2019.

Yasna Muñoz, a su vez, recogió otra inquietud: la de generar un espacio seguro y confiable donde las personas mayores y sus familias pudieran contratar a cuidadores calificados y con certificaciones comprobables. Específicamente se topó con una estadística que la conmovió: un 70 por ciento de quienes necesitan asistencia contratan servicios clandestinos, ya sea casas de reposo o personas que no cumplen con la autorización para ejercer este trabajo.

Esa realidad es la que esta plataforma web busca solucionar: facilitar el encuentro entre quienes requieren cuidados y quienes pueden darlos de forma confiable, reuniendo en un solo lugar un catálogo de prestadores de servicios que cumplen con todos los estándares de calidad.

Para echar a andar ConecTatas, lo primero que hizo Yasna Muñoz fue contactar a Javiera Martínez, una enfermera de la comuna de La Pintana, quien -sabía- podría empatizar con este tipo de causa. La respuesta de Martínez frente al proyecto fue “un rotundo sí”. Actualmente, el sitio web está dirigido por sus dos iniciadoras en conjunto a Camila Figueroa, periodista y encargada de las comunicaciones de la empresa; Felipe Muñoz, encargado de soporte, y Ximena Abarca, encargada de atención al cliente.

Desde un inicio Muñoz y Martínez decidieron que, para materializar la idea, crearían un proyecto digital. “Nos dimos cuenta de que gran parte de los servicios de cuidados no están en la web; algunos tienen portales desactualizados y no tienen cómo mostrar sus servicios. Además, la mayor parte de los cuidadores son personas independientes, que necesitan tener un perfil donde puedan mostrar su trabajo”, expresan las emprendedoras.

Javiera Martínez y Yasna Muñoz, las impulsoras de ConecTatas, buscan visibilizar el problema que significa para muchas familias poder contratar a un o una profesional de confianza para el cuidado de una persona mayor.

El primer plan que idearon fue crear una app de funcionamiento similar a Sosafe, plataforma que permite reportar emergencias policiales, con el fin de que los adultos mayores que necesitaran de cuidados pudiesen hacer una especie de reporte. Sin embargo, la idea no prosperó “ya que no tenía modelo de negocio o modelo comercial, por lo que era inviable económicamente”, explica Yasna Muñoz. Luego de estudiar más rigurosamente los objetivos empresariales tras esta iniciativa social, la plataforma tomó la forma que tiene actualmente: un sitio web donde se pueden encontrar tanto cuidadores como empresas que prestan servicios clínicos.

Contar con una plataforma digital para poder hacer esa búsqueda supone distintos beneficios para las familias que se encuentran en la necesidad de encontrar un cuidador para una persona mayor: “Pueden encontrar información 24/7, pueden cotizar, comentar, ranquear, ver los servicios que se ofrecen en detalle, cuáles son las comunas de cobertura, etc. Lo que hacemos es transparentar los servicios de cuidado para las familias”, explica Muñoz.

A la fecha, ConecTatas ya cuenta con más de 300 cuidadores registrados en la plataforma y ya ha podido llegar a más de 25 familias y personas mayores. Según sus desarrolladoras “a diario llegan solicitudes por cualquiera de nuestros canales de comunicación, ya sea la web, por teléfono, por WhatsApp; nos llegan mails, mensajes a las redes sociales de ConecTatas, etc”.

Así llegó Esteban Valencia, cliente de ConecTatas, quien estaba en búsqueda de un cuidador para sus abuelos. “En mi caso mi tata es súper quisquilloso y no metería a nadie a la casa si es que no es de confianza o recomendado por otra persona. A nosotros como familia nos había costado la búsqueda, ya que pasa que algunas cuidadoras no cumplen con las expectativas porque no saben la base del cuidado del adulto mayor, como por ejemplo hacer curaciones u otros procedimientos. Pero con ConecTatas fue distinto; la tranquilidad de saber que el cuidador que vendrá donde mis tatas está respaldado, que tiene sus papeles al día y que entregará un buen servicio hace que toda la familia esté más tranquila y feliz”, expresa.

Una realidad oculta

Además de aportar en entregar una solución respecto a la clandestinidad en los cuidados de muchos adultos mayores, la plataforma también ha aportado en visibilizar este problema. “Creemos que estamos aportando aun cuando la plataforma no esté consolidada completamente, ya que en Chile no existen emprendimientos asociados al rubro de empleo de cuidadores. Durante el trabajo de reclutamiento y validación, donde hemos tenido contacto con cuidadoras, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene para ellas sentirse seguras y apoyadas en el trabajo”, expresa Yasna Muñoz.

El próximo desafío de ConecTatas es convertir la plataforma web a una aplicación móvil.

Desde sus primeros pasos, en 2019, hasta ahora, ConecTatas ha ganado varios fondos, como Despega Usach, en el año 2020 y 2022, y el fondo Semilla Inicia de Corfo en 2021. “Estos recursos nos permitieron tener nuestros primeros prototipos y además poder llegar al público general con estrategias de difusión”, explican las emprendedoras.

Además, el mes pasado se adjudicaron uno de los premios de Iniciativa Sustentable del HUB Sustentabilidad. Yasna Muñoz cuenta que este reconocimiento fue muy importante para el equipo, “que nos motivó mucho para seguir mejorando cada día más. Además, nos permitió generar redes con entidades y actores relacionados al mundo del emprendimiento y de la salud. Queremos ser un aporte al país a través de la innovación, mejorando un problema social”.

¿El próximo paso? Transformar la plataforma web en una aplicación móvil, “para poder adecuarnos a los tiempos donde la digitalización es tan clave en nuestra sociedad”, dice Muñoz con entusiasmo.