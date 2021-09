Patria compromete hasta US$ 130 millones adicionales a socios de Moneda en cuatro años

El futuro de los diez socios de Moneda Asset Management, que la semana pasada pactaron la venta de la firma al grupo Patria Investments, seguirá íntimamente ligado al gigante brasileño. La semana pasada, las partes sellaron en Nueva York una operación que significará el traspaso de Moneda en un precio de US$ 315 millones: de esa cifra, recibirán US$ 128 millones en efectivo y otros US$ 187 millones en acciones de Patria Investments, las que serán equivalentes a poco más del 12% de las acciones de control, la serie B. Pero los ejecutivos de Moneda -encabezados por Pablo Echeverría, Fernando Tisné y Juan Luis Rivera, quienes tienen sobre el 60% de la gestora chilena- seguirán involucrados en la gestión del negocio regional. Y por ello recibirán nuevas compensaciones, reveló este martes Patria en presentaciones a inversionistas donde develó más detalles de la operación.

Por ejemplo, los partner actuales de Moneda recibirán hasta US$ 59 millones a pagar dos y tres años después del cierre de la operación, previsto para fines de este año, desembolso que estará sujeto a ciertas condiciones de retención para los socios de Moneda. A esa cifra se agregarán otros US$ 71 millones a pagar después de 2023, condicionado al logro de ciertos objetivos de ingresos y rentabilidad. Ese último pago podrá ser cancelado en efectivo o en acciones ordinarias de clase A, a elección de Patria Investments. “Los ejecutivos y el senior management de Moneda continuarán en sus funciones actuales”, indicó la presentación de Patria.

Además, y como una manera de retener el talento adquirido de Moneda, las partes acordaron que los socios chilenos tendrán un bloqueo de cinco años durante el cual no podrán vender sus acciones de Patria Investments.

Patria espera que la combinación aumente las ganancias por acción, en el primer año después del cierre, en aproximadamente un 12%.

Los objetivos de la transacción

El CEO de Patria, Alexandre Saigh, expuso, además, los objetivos de la transacción en un conference call con inversionistas. La unión creará un gigante regional con casi US$ 26 mil millones en activos bajo administración. Según Saigh, “hay tres aspectos importantes en la persecución de un crecimiento inorgánico para nuestro negocio: (1) mejorar nuestras ofertas de productos, (2) expandir nuestra expertise geográfica en la región y (3) mejorar nuestra capacidad de distribución”.

En ese marco, el líder ejecutivo de Patria apuntó que “ha sido crítico identificar socios que no solo hagan crecer nuestro manejo de activos y ganancias, sino que sumen competencias claves a nuestra plataforma”. Es ahí donde perciben a Moneda como “un socio con visto bueno en todos estos puntos”, asegurando que esperan ver como la asociación agrega valor desde el día uno. Las grandes expectativas se basan en que “más de la mitad de los activos de Moneda está en créditos, lo más notable con una mezcla de créditos públicos y privados de alto rendimiento, donde son un claro líder en la región”, explicó Saigh.

“La estrategia de alto rendimiento de América Latina es la más significativa y (Moneda) se distingue claramente como el líder del mercado con diez veces el activo bajo administración del próximo competidor más grande en la región”, añadió.

El crédito privado

En su presentación, Patria destacó que Moneda gestiona activos por más de US$ 10 mil millones (con un crecimiento anual de 13% desde 2007) y que tiene una diversificada base con más de 110 clientes. Del total, la mitad está invertida en créditos públicos y privados. “El crédito privado se ha convertido ahora en una clase de activo más madura en los mercados desarrollados alrededor del mundo, con un crecimiento promedio anual de 26% por los últimos 20 años. En América Latina, con esta clase de activos que recién está emergiendo y hemos visto un crecimiento de más de 60% en los últimos 5 años”, detalló Saigh.

Según las estimaciones de la firma con sede en Islas Caimán, el tamaño potencial para el crédito privado en la región está estimado entre US$ 20.000 y US$ 30.000 millones para 2025. “Vemos una clara y convincente oportunidad de perseguir un liderazgo en el espacio del crédito privado, tanto al expandir los exitosos productos de Moneda como al introducir nuevos productos”.

Para abordar esta misión, Saigh dice que “Moneda es un socio de elite”. Según detalló, la firma chilena “ya era líder en crédito privado en América Latina, manejando más de US$ 450 millones”. Esto, junto con los créditos privados de Patria enfocados en Brasil, llevaría a que juntos manejen “más de US$ 650 millones en activos de créditos privados y eso con ventas de mercado estimadas en unos US$ 4.700 millones”.

El ruido de los retiros de pensiones

Entre las preguntas de los accionistas, la que más destacó fue la planteada por el representante de JP Morgan, quién consultó por las repercusiones, en el negocio de Moneda, de un nuevo retiro de los fondos de pensiones.

Al respecto, Fernando Lopes, economista jefe y estratega de Patria Investimentos, indicó que el PIB de Chile podría avanzar incluso 11,5%, agregando que “el verdadero crecimiento está aquí y no habrá necesidad de un nuevo retiro”.

Además, consignó que “las sugerencias que vienen, no solo de la Convención Constitucional, sino que también de los candidatos presidenciales, como Sichel, Boric y Provoste, indican que van a incrementar las contribuciones al sistema de pensiones” y que “la discusión estará en si será un sistema puramente estatal o si van a crear una entidad estatal que sea parte de estas asignaciones de recursos”.

Sobre los efectos de un nuevo retiro para Moneda Asset, desde Patria reconocen que “cualquier depreciación de activos o de la divisa (en Chile) afectará para bien o para mal, esa es la razón por la veremos volatilidad en este periodo”. Sin embargo, también destaca que “el nuevo dinero que está ingresando es muy consistente”.