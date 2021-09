Se cerró. Los socios de Moneda Asset Management sellaron ayer por la tarde una fusión por absorción con el grupo brasileño Patria Investments y recibirán US$ 315 millones en una mezcla de efectivo y acciones del gigante latinoamericano.

Patria tomará el control del 100% de Moneda Asset Managemen en un precio de US$ 315 millones. El precio a pagar ascendió a US$ 315 milllones, en una combinación que incluyó US$ 128 millones en efectivo y US$ 187 millones en acciones de Patria, un gestor de inversiones que transa sus acciones en Estados Unidos.

“Como parte de la Transacción, los actuales accionistas de Moneda pasarán a ser accionistas de Patria”, informó Pablo Echeverría, presidente de Moneda, en una comunicación a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Con esto, trascendió, los dueños chilenos de Moneda serían dueños de poco más del 12% de Patria Investments. Además, podrán recibir un pago adicional en plazo de dos y tres años, sujeta a ciertas métricas de terención para los socios de Moneda y un potencial pago adicional después de 2023, sujeto a logros de ingresos y rentabilidad. Los actuales ejecutivos de Moneda, liderados por su presidente, Pablo Echeverría, y Fernando Tisné, se mantendrán a cargo de Moneda, dijeron fuentes vinculadas al negocio.

La transacción se perfeccionará hacia fines de año y está sujeta a la autorización previa de la Fiscalía Nacional Económica,

La combinación de ambas empresas generará un administrador global de fondos que gestionará más de US$ 26 mil millones en activos en Latinoamérica. Las compañías integradas gestionarán más de US $ 9,7 mil millones en private equity, US $ 5,5 mil millones en Crédito (de los cuales US$ 650 millones son con exposición a Crédito Privado), US$ 5,1 mil millones en Infraestructura, US$ 2 mil millones en asesoría y distribución, US$ 3 mil millones en PIPE y acciones listadas y US $ 500 millones en inversiones inmobiliarias.

Los nuevos socios

Moneda Asset Management es uno de los mayores actores chilenos, con más de 25 años de experiencia y cuenta con activos bajo administración por US$ 10 mil millones. Tiene diez socios -entre los principales están Pablo Echeverría, Fernando Tisné y Juan Luis Rivera, quienes superan en conjunto el 60% de la propiedad- y su foco de inversión está puesto en fondos de inversión en Latinoamérica.

Patria Investment, en tanto, es una gestora brasileña especializada en private equity, infraestructura, real estate y créditos, con activos bajo administración que al 30 de junio totalizaban US$ 15.800 millones. La compañía realizó una IPO este año y recaudó cerca de US$ 600 millones, por lo que cuenta con liquidez para expandirse en la región. En la propiedad de Patria participa otro actor de tamaño mundial: Blackstone.

Aunque los de Moneda Asset y Patria Investment son negocios distintos, diversas fuentes afirman que sus carteras de negocios son complementarias.

La transacción había sido anticipada por Pulso PMel miércoles de esta semana. Poco después, Echeverría envió un mensaje interno a su equipo indicando que era un “rumor no confirmado”. En su comunicación a la CMF, ingresado a las 21:38 horas, Echeverría admitió ayer que el nuevo controlador de la Administradora General de Fondos de Moneda, el principal vehículo de la gestora, así como su corredora de bolsa, serán controlados ahora por Patria Investment.

Las negociaciones vienen desde hace semanas, pero se intensificaron en los últimos días y las partes se trasladaron a Nueva York a cerrar el negocio. Hasta allá llegó Fernando Tisné y abogados chilenos de ambas partes. Por Patria trabajaron Carey y Cia., en Chile, y Simpson Tacher & Bartlett, en Nueva York, además de JP Morgan Chase como asesor financiero. Por Moneda, en tanto, lo hicieron Barros & Errázuriz en Chile y Altis como asesor financiero.

Fundada en 1993. Moneda Asset Management tiene diez socios. Además de Echeverría y Tisné, participan Juan Luis Rivera, Alfredo Reyes, Alfonso Duval, Alejandro Olea, Javier Montero, Vicente Bertrand, Esteban Jadresic y Ezequiel Camus.