Se busca nuevo coordinador de campaña: partidos ponen presión sobre Sichel tras bajas en el comando

En Chile Podemos Más y en el comando del candidato oficialista, Sebastian Sichel, aún siguen digiriendo los coletazos que trajo la publicación de un reportaje de CHV y CNN Chile que dio cuenta de un presunto financiamiento irregular en su campaña a diputado de 2009.

El tema generó, según reconocen en el sector, una histeria colectiva. En las filas oficialistas aún no logran dimensionar los efectos que tendrá de cara a la primera vuelta -cuando faltan menos de 40 días-. Y, sobre todo, el impacto que tendrá en los comicios parlamentarios, elección que -según reconocen entre los partidos- es la que “más opciones tienen de salvar”.

En este contexto, esta semana los presidentes de RN, Francisco Chuahuán; y de la UDI, Javier Macaya, intentaron hacer un control de daños interno para evitar un descuelgue de parlamentarios hacia la candidatura de José Antonio Kast, quien ha ido en aumento en las preferencias presidenciales, según los últimos sondeos de opinión.

El episodio, reconocen en el oficialismo, dejó una sensación de desafección entre varios dirigentes del sector y repercutió en que hubiese bajas en el propio comando. Junto con la salida del abogado exDC Cristóbal Acevedo como coordinador de campaña, la exministra Isabel Plá (UDI) -quien hace algunas semanas fue integrada al comando junto a Francisco Undurraga (Evópoli)- dio un paso al costado voluntario en su rol como vocera.

Si bien Plá dijo ayer a La Segunda que “hoy son necesarias las vocerías institucionales de los partidos para la cohesión de la campaña de la candidatura de Sichel. Nuestro apoyo sigue, pero desde la UDI”, en su partido transmiten que su salida responde a varios factores. Entre ellos, que no se sentía considerada en las decisiones y “bajadas comunicacionales” del comando, que Sichel no se sentía “cómodo” rodeado con los partidos y que le gusta más su independencia. En el comando descartan esa versión y transmiten que salió pues le pidieron involucrarse más en las campañas de su partido.

También se ha visto más en segundo plano al diputado Undurraga. Según comentan en Evópoli, está esperando que se defina quién será el reemplazo de Acevedo para ver cómo funcionará el nuevo esquema y qué rol tendrá.

Katherine Martorell (RN) sigue siendo la vocera que mantiene más vitrina pública, de hecho, estuvo entre los integrantes del comando que flanquearon a Sichel el miércoles cuando salió a enfrentar las acusaciones en su contra. Ese día ni Plá ni Undurraga estuvieron presentes en ese punto de prensa.

Como sea, en el comando reconocen que se están haciendo ajustes que van por el lado de mejorar la coordinación con los partidos.

Presión de los partidos

En medio de este panorama, los partidos están convencidos de que tienen que “tomarse el comando” y tener más injerencia en las decisiones. Por lo mismo, han estado presionando, reconocen en las colectividades, para que el reemplazo de Acevedo sea alguien propuesto en consenso por ellos.

Este tema se conversó en una reunión que sostuvieron el miércoles en la tarde los timoneles de RN, la UDI y Evópoli, donde barajaron algunas alternativas. Así, han sonado los nombres de Rodrigo Ubilla, el senador Rodrigo Galilea (RN) y la senadora Luz Ebensperger (UDI). Los dos primeros, sin embargo, habrían rechazado la idea.

Sobre Ebensperger, en su entorno no confirmaron ni desmintieron que pudiera llegar a ese cargo, pero mencionaron que se está haciendo cargo de la campaña en Tarapacá.

“El comando de nuestro candidato presidencial Sebastián Sichel se debería reestructurar, desde nuestro parecer, en base al trabajo territorial que tenemos los cuatro partidos a lo largo de Chile”, dijo el presidente del PRI, Rodrigo Caramori. “En cuanto al nuevo coordinador de campaña, debiera ser una persona que cuente con la experiencia necesaria para poder manejar una estructura al nivel de una candidatura presidencial. Creemos que tiene que ser una persona que ya esté probada, que tenga experiencia en ese sentido. Y los cuatro partidos contamos con alguien que pueda ocupar claramente ese lugar”, agregó.

En medio de este contexto, ayer los 16 presidentes regionales de RN realizaron una declaración pública de respaldo a Sichel, en la que acusaron una “operación política” orquestada por militantes de la DC, siguiendo la línea de defensa que estableció el propio comando. Según cuentan en RN, la declaración formó parte de las gestiones de Chahuán para hacer un control de daños y cerrar filas en torno al presidenciable.

El senador, además, encabezó ayer una reunión con los expresidentes de RN Mario Desbordes y Carlos Larraín a la que también fue invitado el convencional Cristián Monckeberg, quien no asistió. La cita, según cuentan en el partido, tuvo como objetivo abordar la necesidad de reforzar la campaña territorial del partido con el candidato presidencial.

Pero en el sector sigue habiendo roces. Para algunos en la UDI no pasaron desapercibidas las duras declaraciones de ayer del coordinador político, Pedro Browne, sobre los dichos del senador Claudio Alvarado, quien ha criticado la campaña.

“El senador (Claudio) Alvarado no ha hecho una declaración, desde las primarias en adelante, en favor de la candidatura de Sebastián Sichel”, dijo Browne. “Si a él no le gusta la candidatura, es mejor en vez de andar con esta crítica soterrada permanente que tome un camino distinto. Si quiere apoyar otro candidato que lo apoye. Ahí está la libertad. Porque además no vamos a decir que tiene un caudal de votos”, agregó.

Con todo, Sichel, según afirman en el comando, busca enfocar su campaña en “lo ciudadano” y programático para intentar repuntar en los días que le restan para la primera vuelta. De hecho, hoy el candidato lanzará las propuestas para sus primeros 100 días de gobierno.