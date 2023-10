Agranda su leyenda en la UC: Fernando Zampedri supera los 100 goles con la camiseta de Universidad Católica

Fernando Zampedri hace historia en Universidad Católica. El ariete argentino superó los 100 goles con la casaca estudiantil, con su triplete ante O’Higgins de Rancagua. En El Teniente anotó a los 29 del primer tiempo, vía penal. Con eso quedaba a un tanto del centenario de conquistas. Luego, en el segundo tiempo, el Toro marcó de cabeza y celebró junto a la barra cruzada.

Para coronar su tarde perfecta, el atacante anotó por tercera vez a los 71′. El ex Rosario Central, de esta manera, logra su primer hattrick en el fútbol chileno. Además, escala al primer lugar de la tabla de anotadores de la Primera División 2023, buscando ser el tetragoleador de la máxima categoría nacional.

La celebración 100 (junto a la 99 y 101) del oriundo de Chajarí llega justo después de su extensión de contrato. A mitad de semana, la dirigencia del club de San Carlos de Apoquindo hizo oficial que el artillero continuará en la institución hasta 2025. Ese día, en diálogo con los canales oficiales del equipo, Zampedri destacaba su objetivo personal. “Hoy tengo un gran objetivo. Todos sabemos las ganas que tengo de ser el goleador histórico”, dijo.

Además, el capitán de Universidad Católica lanzó una desafiante frase a quienes lo criticaron por su actitud en encuentro ante Colo Colo, de la semana pasada. “Yo festejo goles, y acá en Chile festejé 98, así que no es poco, me vieron festejar 98 goles todos los que subieron cosas ahora, así que no pasa nada. Seguramente voy a seguir festejando”, señaló en conversación con radio ADN.