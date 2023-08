Fernando Zampedri adelanta su renovación con la UC: “Está todo muy avanzado; mi anhelo es ser el goleador histórico”

Fernando Zampedri asegura que continuará en Universidad Católica. Pese a que la negociación con Cruzados aún no finaliza de manera oficial, el ariete adelanta que es cosa de días para que ambas partes lleguen a un acuerdo. “Estamos bien. Hemos tenido conversaciones con el club, ya está todo muy avanzado, hay espacio para solucionar otras cosas y lo míos se va a dar en cualquier momento”, señaló este miércoles.

En esa línea, el artillero de la UC no oculta su principal deseo con la casaca de la institución de Las Condes. “Primero, me gustaría seguir consiguiendo títulos con el club, pero mi anhelo también es ser el goleador histórico”, reconoció. En la tabla de máximos anotadores, el nacido en Chajarí figura en el sexto puesto, con 96 conquistas. El primero es Rodrigo Barrera, con 118.

Pese a los sondeos desde Independiente de Avellaneda, el transandino no quiere moverse de Chile. “Ofertas van a llegar, pero mi deseo estar acá, en esta institución, conseguí un lugar. En cuatro años es difícil conseguir lo que he logrado, entonces despegar e irme sería un grave error. Estoy muy cómodo y mi familia también. Este club me dio un lugar que no puedo desaprovechar y partir como si nada. Con un trabajo muy duro he hecho cosas importantes y me queda aún, así que ese es mi camino”, reforzó.

Elevado a la condición de capitán, Zampedri es el mayor referente del plantel actual de la Franja y sostiene que hubo una conversación fuerte en el vestuario para no repetir las últimas actuaciones. “Tuvimos una charla puertas adentro de que no puede volver a pasar lo ocurrido ante Palestino. Universidad Católica es una institución muy grande y nos debemos a ella. No se negocia la actitud y la sangre”, dijo.

Fernando Zampedri lucha un balón contra Maximiliano Falcón. Foto: Juan José Molina/AgenciaUNO

La UC empató ante Colo Colo por la Copa Chile y la llave queda abierta. Pese a que no fue una buena exhibición de fútbol, los de San Carlos de Apoquindo quedaron conformes con la entrega. “No podemos mostrar otra cara. Esta es la cara que debemos mostrarle a la gente y después el juego va a llegar”, apuntó el argentino.

La paridad ante el Cacique significa que la final de la Zona Centro Norte del certamen nacional se define en Pedrero. Algo que no consideran una presión extra en la institución franjeada. “La llave está para cualquiera, esperemos que la vuelta se de para nuestro lado”, insistió el atacante.

Sobre los objetivos de los dirigidos por Nicolás Núñez en el Campeonato Nacional, donde están más cerca de la parte baja que de los puestos de avanzada, el portador de la jineta estudiantil considera que: “Hoy buscamos mejorar e ir partido a partido. El fin de semana pasado nos dolió mucho lo que transmitimos, así que iremos duelo a duelo y espero que le podamos dar alegrías a la gente. Queremos ganar un partido en el torneo local”.

A través de sus redes sociales, el ariete también dejó un mensaje. Subió una foto de la formación de la escuadra cruzada con une emoticón celeste y entre los comentarios destaca el de Nicolás Castillo, quien se suma a las prácticas UC para ver si el próximo año podrá volver al fútbol profesional. “Con esa actitud se ganan cosas importante y se construyen equipos ganadores. Vamos capitán. Todos juntos”, le escribió el dos veces campeón con Universidad Católica.