La UC y Colo Colo traban un clásico que dejó a Gilabert en el centro de la polémica

Un clásico de opuestos se disputó en la soledad del estadio Santa Laura. El castigo que rige en contra de Universidad Católica, en la Copa Chile, impidió la presencia de público en el choque ante Colo Colo, por la final de ida de la Zona Centro Norte (aunque una grabación de cánticos de la barra universitaria le daba algo de ambiente al lance). Fue un trabado empate a cero, que deja todo abierto para la revancha del domingo.

Tres días después de la desastrosa presentación de los franjeados ante Palestino, tanto en lo estadístico como en lo actitudinal, Nicolás Núñez y compañía estaban obligados a cambiar el chip y enfocarse en un certamen que tiene un premio no menor, considerando el difícil momento de la UC: un cupo internacional para 2024. Por lo mismo, el Cacique llegó al duelo con el cartel de favorito, independiente al desliz que significó el empate en Coquimbo.

Salvo por un par de nombres (como la rotación en el arco), Quinteros mantuvo la base titular de su escuadra, con el afianzado tridente ofensivo de Thompson, Pizarro y Palacios. Donde habían más interrogantes era en la Católica. Pese a que asomaba un 3-4-3, por los nombres alineados por Núñez, finalmente el dibujo que salió fue un 4-2-1-3 (similar al del rival), con Branco Ampuero de lateral derecho y dejándole su puesto de primer central a Guillermo Burdisso.

Colo Colo trató de elaborar con mayor paciencia, manejando el balón. Sin embargo, durante el primer tiempo careció de profundidad. Los albos, que jugaron de negro, movían bien la pelota, sin embargo aquello no era suficiente para generar grandes chances en el área de Nicolás Peranic. En el caso de los cruzados, la vía eran los balones largos. La idea era ser más vertical, resignando posesión. En ese sentido, la apuesta fue por los costados, sobre todo por la derecha, con Gonzalo Tapia yendo al duelo con Erick Wiemberg.

Dentro de un primer tiempo parejo y con pocos espacios, las opciones de gol se contaron con los dedos de una mano. La primera de Colo Colo fue en los 15′, con un tiro desviado de Esteban Pavez. En el local, el acercamiento más peligroso fue con un tiro libre de Rovira, en los 39′, que fue despejado por De Paul. La más clara del lapso inicial llegó en el tiempo añadido, con una media vuelta de Gil que despejó de gran manera Peranic. Antes, el árbitro Francisco Gilabert se comió la roja a Alan Saldivia por bajar a Montes, quien iba en dirección al arco.

Gilabert y el penal

El segundo lapso comenzó con una Católica mejor posicionada y con ímpetu. En los 53′, nuevamente el colombiano Rovira tuvo la apertura en sus pies, con un remate que rozó el travesaño del arco colocolino. Hacía parecer que el complemento iba a contar con un ritmo más acorde a este tipo de partidos, aunque cabe decir que hace rato que los clásicos del fútbol chileno entregan emociones a cuentagotas.

Cuando el árbitro se erige como protagonista del partido, quiere decir que su desempeño dejó dudas. Y Francisco Gilabert, otra vez, se instaló en el centro de la polémica. En el minuto 64, el juez no sanciona un claro penal de Peranic a Carlos Palacios. El meta se distrajo, cuando tenía el control del balón, y ante la presencia del ex Vasco cerca, lo baja. La acción es clara, sin embargo no hubo sanción. “Te lo juro”, decía Palacios, suplicándole a Gilabert. Cabe decir que en esta instancia no hay VAR.

Pese a que el control del juego lo llevó principalmente Colo Colo, el duelo era una moneda al aire. Podía pasar cualquier cosa en la cancha de Independencia, teniendo en consideración que tienen que enfrentarse otra vez y que la serie ya no se encarrilaba en la ida. Los cambios no surtieron efecto en lado y lado. Ni Pinares en la UC; ni Lezcano en Colo Colo.

Fue un empate sin goles que deja sabores distintos. En el caso del Cacique, la jugada del penal no cobrado da vueltas, porque pudo quebrar la paridad. En el lado de los cruzados, lograron levantarse del golpe del fin de semana y mostraron otra actitud, aunque siguen sin ganar de la mano de Núñez. Un nombre a destacar fue el del argentino Burdisso, cuestionado por su rendimiento, pero que cumplió. Sacó casi todo y tuvo su actuación más convincente desde que llegó a Chile.

Este domingo será la revancha de la final regional, a las 15.00 horas, en el Monumental. El vencedor de la Zona Centro Norte irá en la semifinal nacional ante el ganador de la Zona Norte (Cobreloa, Coquimbo Unido o Cobresal).

Ficha del partido

U. Católica: N. Peranic; B. Ampuero, G. Burdisso, G. Kagelmacher (88′, E. Mena), A. Parot; B. Rovira, I. Saavedra; A. Aravena (73′, C. Pinares); G. Tapia, F. Zampedri y C. Montes (88′, C. Cuevas). DT: N. Núñez.

Colo Colo: F. De Paul; O. Opazo, M. Falcón, A. Saldivia, E. Wiemberg; E. Pavez, C. Fuentes; L. Gil (70′, M. Bolados); J. Thompson (82′, A. Oroz), D. Pizarro (70′, D. Lezcano) y C. Palacios. DT: G. Quinteros.

Goles: No hubo.

Árbitro: F. Gilabert. Amonestó a Rovira, Tapia, Pinares y el DT Núñez (UC); Falcón, Saldivia, Pavez, Wiemberg (CC).

Estadio Santa Laura. Sin público.

En cursiva, jugadores juveniles.