La desafiante frase con que Fernando Zampedri celebra su renovación con la UC

A pesar de la amarga semana que tuvo la Universidad Católica luego de la agónica derrota ante Colo Colo 2-1 en el clásico disputado el domingo en el Monumental, este viernes fue un día de buenas noticias en los cruzados. Esto porque la institución oficializó la renovación de su goleador Fernando Zampedri.

El delantero de 35 años firmó un vínculo con la franja hasta diciembre de 2025. “Estamos muy contentos con este nuevo vínculo. Sólo tengo palabras de agradecimiento por darme esta nueva oportunidad para seguir perteneciendo a esta hermosa y gran institución”, declaró sonriente en un video liberado en las redes sociales de la Universidad Católica.

Además, habló sobre la posibilidad de transformarse en el goleador histórico de la institución (actualmente tiene 98 tantos) y en el hecho de ser el actual capitán: “Quiero seguir consiguiendo títulos y todos saben las ganas que tengo de ser el goleador histórico de este club (...) Se me eriza la piel, porque ser capitán de una institución tan reconocida y ganadora es muy fuerte. Me siento muy cómodo y quiero estar a la altura”.

Respondió a las burlas

Más tarde, Zampedri dio una entrevista y se refirió a la dolorosa derrota del fin de semana ante Colo Colo. Específicamente, a las burlas que recibió por festejar un lateral sobre el final del compromiso en Pedrero, tras frenar un ataque de Jordhy Thompson: “Es parte del fútbol, del folclore, lo tomó así. Gracias a Dios a mí me puntúan o se habla de mí de lo que hago dentro del campo, no lo que hago afuera y eso es muy importante. Después, era alentar a mis compañeros, no era faltarle el respeto a nadie, teníamos un jugador menos y quería levantar a mis compañeros”, dijo a radio ADN.

FOTO: AGENCIAUNO

Por último, disparó contra la gente que lo molestó en redes sociales: “Yo festejo goles, y acá en Chile festejé 98, así que no es poco, me vieron festejar 98 goles todos los que subieron cosas ahora, así que no pasa nada. Seguramente voy a seguir festejando”.