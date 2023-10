Crece la polémica: Rafael Olarra arremete con todo y deja de mentiroso a Claudio Bravo

La polémica entre Claudio Bravo y Rafael Olarra suma un nuevo -y quizás el más polémico- capítulo. Es que el ex jugador de Universidad de Chile responde de manera categórica a las últimas declaraciones del formado en Colo Colo y lo de deja como mentiroso.

“Hay cosas que no pasaron. Y quiero ser claro: jamás fui a la casa de Claudio Bravo. Nunca. No estuve en su casa. Me escriben que soy malagradecido, pero no fui a su casa”, dispara el ahora comentarista. Y luego agrega que “quiero ser preciso, porque cuando te abren la casa, un espacio tan íntimo, es más especial. Uno no mete a cualquiera a su casa. Pero eso no ocurrió dentro de lo que viví con Claudio”.

Olarra se refiere a las palabras de Bravo en TVN, quién aclara sus razones para entrar a la disputa que comenzó cuando el primero criticó al segundo por no venir a los amistosos de la Selección Chilena. “Si hubiese sido otra persona, lo dejo pasar. Pero cuando le abres la puerta de tu casa a alguien, las puertas de tu club, lo llevas al estadio para que pueda disfrutar del fútbol. Creo que tiene que existir cierto grado de agradecimiento”, narró en el canal público.

Claudio Bravo y Rafael Olarra posan juntos en la Ciudad Deportiva del Barcelona.

La historia de una disputa

Todo comenzó cuando el otrora defensa de los universitarios habló de la decisión de Eduardo Berizzo de no llamar al dirigido por Manuel Pellegrini a la nueva fecha eliminatoria. “Tú lo pasas como si fuese sin importancia que se niegue a venir cuando él estime conveniente y no es así, no importan las fechas”, dijo en aquella oportunidad y añadió que “negarse es complicado, no es cuando tu quieres. La Selección es siempre y eso tiene un valor.

Fue entonces cuando un usuario de X (Twitter) ironizó con su breve paso por Europa y los 355 minutos que disputó y Bravo lo ensalzó: “como ir de Santiago a Concepción en auto”. Broma que no le cayó bien al rostro televisivo y que refutó el mismo día.

“Me da pena sí lo de Claudio, eso de contarme los minutos, que hay que tener minutos para opinar. El fútbol es para todos, yo sólo defendí la postura de que hay un seleccionador que tiene la facultad de elegir”, argumentó y reveló que sufrió una lesión en su llegada a España.

Y cuándo se pensó que el intercambio llegaba hasta ahí, el hombre que juega en LaLiga volvió a alzar su voz y llegó el desmentido. ¿Responderá Claudio Bravo?