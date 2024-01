Alejandro Tabilo alcanza el mejor ranking de su carrera tras meterse en la final de Auckland

Alejandro Tabilo llega con grandes pergaminos al Abierto de Australia. Luego de vencer en dos sets al joven francés de 19 años y actual 35° del mundo, Arthur Fils, por la semifinal del ATP de Auckland, no solo consiguió alcanzar su segunda final en un torneo ATP, sino que también, gracias a este resultado, escaló hasta el puesto 59° de la clasificación mundial, su mejor posición histórica, puesto del que puede escalar aún más en caso de quedarse con el primer lugar el torneo.

El nacido en Toronto arrancaba el año en la posición 85° de la clasificación ATP, sin embargo, gracias a su gran comienzo de temporada, el ‘Jano’ escaló rápidamente de ese puesto, hasta hoy en día, ser el número dos del mundo en el live ranking (clasificación que considera solo los puntos acumulados por los tenistas en el año actual).

En ese sentido, el ASB Classic, desarrollándose en Auckland, Nueva Zelanda, ha dejado solo sensaciones positivas para el chileno. El nacional es una de las grandes sorpresas del torneo, pues debió sortear la etapa clasificatoria antes de instalarse en el cuadro principal. Sin embargo, esta no es la primera vez que logra dicha hazaña. En el 2022, cayó en la final del Córdoba Open ante el español Albert Ramos Viñola (86). Por lo que, si bien, lo más común es que esto sea una desventaja al llegar con mayor cansancio en instancias finales, al chileno le permite tomar ritmo a medida que avanzan las rondas.

En la final no lo tendrá nada fácil, pues deberá enfrentar al japonés de 30 años, Taro Daniel (74), también de gran presente al dar la sorpresa eliminando en semifinales al estadounidense 16° del mundo, Ben Shelton.

En cuanto a sus desafíos futuros en la temporada, luego de la final deberá viajar a Melbourne, para debutar en el Australian Open. En su debut irá contra Aleksandar Kovacevic, actual 103° del mundo. Dado su ranking y el momento tenístico actual del chileno, debería avanzar sin mayores sobresaltos a segunda ronda, en la cual deberá enfrentar en al vencedor entre Karen Khachanov (15) y Daniel Altamaier (57), rivales de mucho mayor calibre.

Alejandro Tabilo.

La temporada de Tabilo

Para alcanzar el nivel actual, el 2023 de Alejandro Tabilo, si bien no fue un año de notables triunfos en los torneos más importantes de la ATP, si fue una temporada en la que jugó mucho, sumando puntos en al menos 18 campeonatos, los que sirvieron para que el nacido en Canadá, pudiese alcanzar el ritmo necesario que lo tienen viviendo un gran momento.

La campaña pasada arrancó jugando directamente el Australian Open, cayendo eliminado tempranamente en la Qualy. Posteriormente participó en los Challenger de Piracicaba y Concepción, alcanzando los cuartos de final en ambos torneos. Su mala racha en competencias importantes continuó en el Río Open, siendo eliminado en la Qualy a manos de su compatriota, Tomás Barrios (95).

Tuvo que esperar a marzo para hacerse destacar. En dicho mes, alcanzó los octavos de final del considerado quinto Grand Slam, Indian Wells, instancia en la que cayó eliminado a manos del local, Frances Tiafoe (17). Entre abril y mayo hizo final en el Challenger de Florianopolis y fue campeón Francavilla al Mare, torneo de la misma categoría.

El US Open fue una completa decepción para el chileno, pues no logró salir de los partidos clasificatorios, no sumando ningún punto a su ranking.

Ya para el cierre del año, Tabilo logró tomar mayor continuidad. Coronándose campeón en el CH de Guayaquil y en el de Brasilia, sumando por fin, una gran cantidad de puntos de forma consecutiva.

A pesar de la irregularidad a lo largo de la temporada, el zurdo escaló 15 puestos en la clasificación, pues arrancó en la posición número 100° y la terminó en el 85°.