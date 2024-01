“Triunfazo”: la ATP se rinde ante Alejandro Tabilo y aplaude su presentación en Auckland

Es sin duda una de las mejores semanas que ha tenido Alejandro Tabilo en el circuito ATP. El número 64 del ranking mundial avanzó a la final del torneo 250 de Auckland y el ente rector lo llenó de elogios.

Y es que el partido ante francés Arthur Fils (35°) estuvo lleno de emociones y eso fue lo que destacó la Asociación de Tenistas Profesionales en un emotivo video que subió a sus redes sociales. “Remontó un 2-5 en el segundo set, salvó cinco break points en el 6-5 y lo cerró al cuarto match point”, se puede leer en el posteo.

Pero eso no es todo, porque el ente rector cataloga de “triunfazo” el duelo que finalmente ganó el chileno por 6-2 y 7-5. Y no era para menos, si en el primer set apabulló al francés con un quiebre en el tercer juego y la misma receta en el séptimo. Además, tuvo un notable desempeño con su segundo servicio (12/13) y no le tembló la mano para cerrar la manga, cuando estaban 5-2 y la raqueta nacional servía para el set.

Y si bien las cosas se complicarían en la segunda parte, no por nada su rival está casi 30 puestos más arriba, Tabilo estuvo notable. Despertó en el momento justo para igualar la cuenta a cinco games y luego avanzar hasta el momento más emotivo del encuentro: el duodécimo juego tuvo 21 puntos y ninguno de los dos deportistas lograba superarse, hasta que -después de desperdiciar tres oportunidades- el representante de nuestro país selló la victoria en la cuarta chance que se fabricó.

“Me siento Increíble. Han sido casi dos años desde mi última final, haciéndolo también desde la qualy. Por eso tengo un sentimiento increíble. Estoy muy feliz. Ha habido mucho trabajo duro de mi equipo, mi familia, mi equipo, mi novia. Es muy lindo ganar este partido”, dijo al final del encuentro.

Ahora buscará su primer título del circuito en la final -hoy a las 22 horas- que lo enfrentará al japonés Taro Daniel (64°), quien superó al estadounidense Ben Shelton, primer preclasificado del torneo, por parciales de 7-5 y 7-6 (11-9), e intentará dejar en el olvido el desenlace de Córdoba que perdió el año 2022.

Eso sí, en aquella oportunidad la superficie era de arcilla y esta es cancha dura, donde un compatriota no ha estado desde que Fernando González alcanzó la máxima instancia en Beijing el año 2007.

