José Ignacio Cornejo remata noveno en la extenuante etapa de 48 horas del Dakar

Los pilotos del Rally Dakar que se desarrolla en Arabia Saudita por fin pueden descansar. Este viernes se dio por cerrada la extenuante sexta etapa de 48 horas en el desierto que trajo significativas consecuencias para los pilotos nacionales.

En la jornada del jueves, José Ignacio Cornejo consiguió mantenerse dentro del grupo de avanzada de las motos, cerrando los primeros 513 kilómetros de competencia con una desventaja de 14′57″ respecto al hasta ese entonces líder, el francés Adrien Van Beveren.

Y este viernes pudo recorrer los últimos 112 kilómetros hasta la meta sin mayores dificultades, rematando en el noveno puesto a 21′49″ del piloto galo. Con este resultado, el iquiqueño salió del podio provisorio que ahora es liderado por el estadounidense Ricky Brabec, quien es seguido de cerca por el botsuano Ross Branch (51″) y Van Beveren (9′21″). Así, Cornejo marcha en el cuarto lugar a 14′14″ del norteamericano.

Pablo Quintanilla, por su parte, no pudo descontar el tiempo perdido después de que se quedara sin combustible a 10 kilómetros de uno de los puntos de reabastecimiento que le costaron en un inicio cerca de una hora y media de desventaja. Quintafondo cerró en el lugar 31° a 1H 56′43″ del ganador.

Con esto, quedó prácticamente fuera de la pelea por el podio. En la general quedó ubicado en el puesto 17° a 2H 14′41″ del líder.

“Ha sido una etapa de 48 horas bastante interesante. En esta primera semana hemos tenido momentos buenos y malos, pero estoy tranquilo porque he dado lo mejor de mí todos los días”, aseguró en la meta José Ignacio Cornejo a los medios oficiales del Dakar.

“Un par de días hemos fallado en la estrategia, largamos muy adelante, pero a nivel de navegación lo hemos hecho bien y también hemos imprimido un buen ritmo. Estoy satisfecho y deseando descansar para afrontar la segunda semana de carrera”, añadió.

Por su parte, el nuevo líder de las motos Adrien Van Beveren comentó que “ayer, ataqué duro al inicio y alcancé a mis principales rivales pero enseguida me di cuenta de que no me quedaba mucho combustible así que decidí bajar el ritmo. Creo que todo el mundo estaba con el mismo chip porque no me han adelantado. Mi moto tiene un modo de bajo consumo así que decidí activarlo”.

“A partir de ese momento he rodado ligero pero siempre controlando el consumo y creo que he podido hacer gala de mi técnica de Le Touquet. Físicamente ha sido agotador pero he podido explotar mi potencial porque trabajo mucho el físico. En cierta forma me gusta sufrir, como a todos los deportistas de alto nivel. Queda una semana de carrera y la regularidad es fundamental. Aún no hay nada decidido, así que toca ser súper sensato y mantener la concentración. Voy a empezar la segunda semana abriendo pista y no va a ser fácil”, complementó el francés.

Chaleco se ilusiona con el podio

Tras unos primeros días irregulares, Francisco Chaleco López junto a Juan Pablo Latrach han podido sacar a relucir lo mejor en los últimos días. En la sexta etapa la dupla nacional acabó los 539 kilómetros de la categoría Challenger en el cuarto puesto, a 22′20″ del ganador, el polaco Eryk Goczal.

Si bien en la general se ve complicado que los chilenos puedan conseguir el primer puesto, al estar 1H 26′52″ por detrás del europeo, el tercer lugar lo tiene a solo segundos. La Española Cristina Gutiérrez está solo a 18″ por delante cuando todavía faltan seis días de competencia.