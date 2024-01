Apostó, lo sancionaron y ahora volvió con un golazo: el triunfal regreso de Ivan Toney con el Brentford en la Premier League

Como “una prisión futbolística” calificaba Ivan Toney, jugador del Brentford, la sanción que le fue aplicada por inflingir la norma de apuestas en la Premier League. El castigo en cuestión consistió en cuatro meses lejos de sus compañeros, sin poder nisiquiera entrenar con su equipo y un total de ocho sin disputar un solo minuto en la primera división inglesa. Hoy volvió como si no hubiese dejado de entrenar, anotando un gol de tiro libre y un regreso al triunfo del Brentford luego de siete partidos.

“Ivan Toney ha sido suspendido de toda actividad relacionada con el fútbol con efecto inmediato durante ocho meses, hasta el 16 de enero de 2024 incluido, multado con 50.000 libras y advertido de su conducta futura”. Con ese mensaje anunciaba la Federación Inglesa (FA) el castigo impuesto a Ivan Toney el 17 de mayo del año pasado.

En lo concreto, el delantero fue sancionado por la FA con ocho meses sin jugar y cuatro sin entrenar luego de descubrir que, durante febrero de 2017 y enero del 2021, este había roto la normativa que prohibe apostar en partidos de fútbol en por lo menos 232 ocasiones. El castigo, llegaba acompañado de una advertencia, asegurando que, en caso de incurrir nuevamente en dicha práctica, el castigo podría ser aún mayor.

En ese sentido, el entonces tercer máximo goleador de la primera división inglesa con 20 tantos (solo por detras de Erling Haaland y Harry Kane), publicó un simple pero revelador mensaje en su cuenta de X (anteriormente Twitter). ¡Libre!, concluyó.

El último partido disputado por el británico, fue en mayo del año pasado, cuando cayeron por 1-0 contra el Liverpool de Jürgen Klopp. Así es como después de largos meses de espera, el 17 de ‘The Bees’, podrá re debutar en la ‘mejor liga del mundo’ el próximo 20 de enero, cuando enfrenten de local al Nottingham Forest, en un encuentro válido por la jornada 21 de la Premier League 2023-2024.

Cabe mencionar que en un inicio la sanción sería de 11 meses sin pisar una cancha profesional, sin embargo, la misma fue disminuida luego de que un psiquiatra lo diagnosticara con adicción al juego, por lo que se vería obligado a pedir ayuda profesional. Toney admitió que sigue apostando pero en otros deportes, además de mostrarse comprometido a tratar su ludopatía.

Daño psicológico

Durante un capítulo del podcast, The Diary of a CEO, delantero del Brentford relató cómo lo terminó afectando anímicamente la sanción.

“Ahora mismo, no poder ir a entrenar me hace daño. Sé que cuando esté en el campo de entrenamiento, voy a entrenar más duro que nunca. Esta no es una situación agradable, no poder entrenar me frustra (...) Ahora mismo es como si estuviera en una prisión futbolística”, aseguró Toney.

Ya al final de la conversación, hizo un llamado a la Federación Inglesa, solicitando que tenga más cuidado al aplicar este tipo castigos, principalmente por los problemas de salud mental que podría ocasionar en los jugadores. “Toda la comunidad del fútbol está muy preocupada por la salud mental, pero entonces la FA hace esto y me aparta. No quiero que la gente tenga pena de mí, pero si alguien no es tan fuerte de cabeza como yo y tiene que pasar por esto, sin poder estar siquiera en el club, les podría romper”, añadió.

Regreso triunfal

Fue tan alto el nivel mostrado por el futbolista de 27 años la última temporada, que estaba llamado a ser uno de los grandes nombres dentro del mercado de pases invernal en Europa, pues equipos como el Arsenal o el Chelsea, han puesto sus ojos sobre él, esencialmente por la falta de gol poseen con sus actuales planteles.

Sin embargo y a pesar de la sanción, Thombas Frank, director técnico del Brentford, fue tajante con las intenciones que tiene sobre el jugador. “Está muy claro: no quiero dejarlo ir. Quiero retenerlo el mayor tiempo posible y solo tengo eso en mente. Mi único objetivo es prepararlo para el partido contra el Nottingham Forest”.

Dicho y hecho. Ivan Toney volvió con todo para esta nueva temporada de la Premier League, no solo lo hizo anotando un golazo de tiro libre que desató la algarabía de la hinchada local, sino que fue una emocionante victoria para el Brentford, quienes no ganaban desde el dos de diciembre cuando derrotaron al Luton Town por tres goles a uno.

Con el triunfo, los dirigidos por Thomas Frank se ubican en la posición 14° del campeonato inglés, puesto del que esperan seguir escalando con el regreso de su máxima estrella.