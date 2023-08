Cambios en las federaciones y criterios claros en nominaciones: los detalles del proyecto de ley presentado por Erika Olivera

A solo dos meses del comienzo de Santiago 2023, el mundo de los deportes recibe una noticia que promete cambiar los cimientos de las Federaciones Deportivas y Deportivas Nacionales en Chile. Se trata de un nuevo proyecto de ley presentado por la diputada Erika Olivera.

El texto busca regular estas instituciones y su organización interna, logrando “terminar con nominación a dedo de deportistas que representan a Chile en competencias nacionales e internacionales, abuso de poder y otras irregularidades”.

“Se ha tomado conocimiento de muchas complejas situaciones vividas al interior de las Federaciones Deportivas, en particular algunas que han significado la imposibilidad de competir en torneos nacionales e internacionales a deportistas quienes, a su vez, no han podido recibir financiamiento estatal mediante la beca Proddar, al no poder confirmar sus logros en el evento fundamental”, explica la también presidenta de la Comisión de Deportes en la minuta del proyecto.

“En muchos de esos casos, los y las deportistas no han recibido una justificación técnica documentada de las razones por las cuales no han sido seleccionados para una competición puntual, o bien, por la cual han sido excluidos. Todo lo anterior, se ha traducido en un perjuicio para el desarrollo de las carreras de cada uno de los y las deportistas, además de un perjuicio económico por cuanto les han impedido acceder a beneficios que, de acuerdo a la ley, tienen todo el derecho en su calidad de deportistas destacados”, agrega.

Junto con eso el escrito busca mejorar la representación de los y las deportistas dentro de los órganos decisorios internos, establecer resguardos respecto de las decisiones técnico-deportivas y generar limitaciones frente a posibles conflictos de interés que puedan suscitarse al interior de las Federaciones Deportivas Nacionales

Los cambios en la Ley del Deporte

La diputada busca realizar cambios en distintos incisos y artículos de la actual Ley N°19.712. Por ejemplo uno de las primeras modificaciones será segurar la participación de los deportistas en los principales órganos decidores al interior de las federaciones, obligando a que estos cuenten con al menos dos atletas.

También se apunta en el documento que se modificará el inciso tercero del artículo 40 D, exigiendo que las delegaciones deportivas para eventos sean compuestas por imparcialidad, eliminando la posibilidad de que el presidente vete una propuesta de la comisión técnica.

Ese punto lo explican de la siguiente manera: “Con acuerdo de la mayoría absoluta del Directorio, podrá rechazar la propuesta, en cuyo caso deberá solicitar a la Comisión Técnica una nueva propuesta de delegación distinta, la cual deberá basarse en criterios estrictamente técnicos. Dicha propuesta deberá ser aprobada por la mayoría absoluta del Directorio y ser informada en la Asamblea Ordinaria siguiente”.

Otro de los cambios que destaca es el de estipular que al menos dos de los integrantes de las comisiones de ética o tribunales de honor de cada federación deban tener el título de abogado. Esto, debido a la complejidad de los asuntos que se tocan, principalmente en lo referente a la aplicación del decreto 22.

El proyecto además fue firmado por la diputada Marisela Santibáñez y los diputados Andrés Celis, Roberto Arroyo, Andrés Giordano, Jorge Guzmán, Daniel Manouchehri, José Carlos Meza, Jaime Mulet, Marco Antonio Sulantay y Cristian Tapia.