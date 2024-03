Colo Colo timbra el primer objetivo: jugará la fase grupal de la Libertadores y completa un inédito póker de chilenos

Primer objetivo cumplido. Colo Colo jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y de pasada, se saca las esquirlas que dejó la derrota en el Superclásico del domingo, que significó el fin de una racha de 23 años sin perder con la U en el estadio Monumental. Hizo valer el peso de la historia ante el modesto Sportivo Trinidense, el colista de Paraguay. Ante unas 30 mil personas en el recinto de Macul, el equipo de Jorge Almirón ganó por 2-1 y cruzó el umbral. Se metió entre los 32, lo que también implica un generoso premio económico (vital para las arcas de Blanco y Negro).

La misión en la tienda blanca era sacudirse rápidamente de la frustración que implicó caer ante el archirrival después de tanto tiempo (y haciendo un primer tiempo bajísimo desde lo futbolístico). Esa redención debía producirse en un duelo clave, objetivo central para el cuerpo técnico del ex DT de Boca Juniors.

Pese a que se mencionaba la opción de un cambio de esquema, Almirón se aferró al 4-3-3, con novedades. Alan Saldivia se movió al lateral derecho, relevando al suspendido Óscar Opazo. Esto le permitió a Emiliano Amor ser dupla con Maximiliano Falcón. En ataque, Carlos Palacios pasó al carril izquierdo para la entrada de Guillermo Paiva como centrodelantero. El damnificado fue Marcos Bolados. Después de insistir con la presencia de un falso 9, lo que no resultó en Paraguay y en el Superclásico, se optó por el paraguayo, quien asume esa posición de manera natural.

La aparente propuesta conservadora del Trinidense, que se vio exageradamente en la ida, se tuvo que diluir con rapidez porque Colo Colo destrabó el partido temprano. Ante un equipo mezquino, era clave para los albos abrir la cuenta. Y sucedió en los 4 minutos con el tanto de Leonardo Gil, definiendo por debajo del golero Samudio, tras un pase filtrado de Palacios. El Colorado rompió desde el medio y apareció en posición de atacante. Cuando tiene espacios, el ex Unión Española resalta en esa ubicación.

El Cacique controlaba el balón, ante un rival que tenía un libreto claro: esperar en su campo y salir de contragolpe. En los 28′, llegó el penal del portero Samudio en contra de Carlos Palacios. El propio 7 albo ejecutó y batió al meta visitante. Cuando el partido recién cruzaba la media hora, el panorama era inmejorable para el elenco popular: 2-0 y el dominio de la pelota.

Sin embargo, el partido entregaría margen para la incertidumbre. Un par de minutos después, Trinidense descontó a través de la pelota detenida. Tiro de esquina y el zaguero Gilberto Flores conecta con el hombro para darle vida a su escuadra. El gol puso nervioso a Colo Colo. Afloró un manto de dudas en el Monumental, pensando en el segundo tiempo. En efecto, el encuentro transitó desde la calma hacia la inquietud, porque otro gol de la visita revolvía la eliminatoria.

El Cacique sintió, en parte, esa presión. Sportivo Trinidense, un equipo que no está acostumbrado a estas lides, empezó a atacar con sus herramientas (básicamente balonazos al área). No tenía nada que perder. Los albos no lograron administrar mejor la ventaja y jugar con la desesperación paraguaya. En los 56′, parecía llegar la sensación de alivio en Macul con el gol de Cristián Zavala (flamante convocado por Gareca para la Selección), pero fue anulado a instancias del VAR por fuera de juego.

Viendo cómo fue el inicio, era impensado que el cuadro chileno terminara sufriendo. Pero así sucedió. Los colocolinos padecieron muchos pasajes del segundo lapso, dejando que el rival avanzara. Mientras tanto, Vidal no estaba preciso y la preponderancia de Palacios disminuyó. En definitiva, aguantaron la ventaja y sellaron la clasificación. Con esto, Colo Colo ingresa US$ 3 millones por entrar en la fase grupal. Además, a eso se suma lo que recibirá por cada partido de local.

Con la clasificación de Colo Colo, se concreta un hito inédito para el fútbol nacional: cuatro equipos chilenos estarán en los grupos de la Copa Libertadores. Hasta antes de esta edición, no habían llegado a esta instancia más de tres representantes criollos. Además del Cacique, están Huachipato, Cobresal y Palestino. Todos van al bombo 4 de cara al sorteo de las zonas, programado para el próximo lunes 18.

Ficha del partido

Colo Colo: B. Cortés; A. Saldivia, E. Amor, M. Falcón, E. Wiemberg; A. Vidal (88′, C. Fuentes) (90′+6′, J. Rojas), E. Pavez, L. Gil (75′, V. Pizarro); C. Zavala (75′, M. Bolados), G. Paiva (90′+6′, D. Pizarro) y C. Palacios. DT: J. Almirón.

Sportivo Trinidense: V. Samudio; C. Benítez, G. Flores, D. Villalba, W. Alonso (65′, S. Mendoza); J. Román (74′, T. Rayer), J. Bonetto (59′, A. Pereira), M. Riveros, J. Salcedo, P. Delvalle (60′, B. Andrada); y F. Romero (74′, O. Giménez). DT: J. Arrúa.

Goles: 1-0, 4′, Gil, define por debajo del arquero tras pase de Palacios; 2-0, 31′, Palacios, de penal; 2-1, 33′, Flores, conecta un tiro de esquina.

Árbitro: A. Daronco (BRA). Amonestó a Amor, Palacios y Bolados (CC); Samudio y Giménez (ST).

Estadio Monumental. Asistieron 30 mil personas, aprox.