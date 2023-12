Dejando a Mbappé y Kane en el camino: la carrera de Cristiano Ronaldo para ser el goleador del mundo de 2023

Cristiano Ronaldo vuelve a las portadas deportivas. No por su fastuosa riqueza ni por sus recurrentes berrinches, tampoco por la expectación que genera su sola presencia en las canchas. Sino, porque otra vez sorprende por su inagotable capacidad goleadora en el ámbito futbolístico para ser el goleador del mundo en 2023.

Si bien, en su momento, fue cuestionada su decisión de fichar por un equipo de Arabia Saudita, lo cierto es que el astro portugués no ha perdido ni siquiera un poco de sus condiciones innatas para anotar.

En diciembre del año pasado, el lusitano firmó el mayor contrato en la historia del fútbol tras fichar por Al Nassr de la Saudi Pro League. Un compromiso que le permite ganar 200 millones de dólares por temporada en dos años de contrato, según datos del diario Marca.

“Es un contrato único porque soy un jugador único, es lo normal. En Europa mi trabajo está terminado. Lo he ganado todo, he jugado para los clubes más importantes, he roto todos los récords y quiero hacerlo también aquí”, dijo el astro de 38 años en su presentación.

Más tarde ahondó en sus palabras. Con la arrogancia que ha sido su sello, el lusitano no dudó en decir, en tercera persona, que “Cristiano ha abierto la caja de Pandora y ahora todo el mundo quiere ir a Arabia”.

No dejó de tener razón. En el último mercado, el fútbol de ese país fue el segundo que más invirtió en pases de jugadores con un gasto de 1.050 millones de dólares, solo superado por la Premier League de Inglaterra que desembolsó US$ 3.100 millones.

Eso sin contar los altos salarios que permitieron la llegada de figuras plenamente vigentes a los clubes de ese país como Karim Benzema, Neymar, Riyad Mahrez, Fabinho, N’Golo Kanté o Sandio Mané; por nombrar algunos.

CR7 logra por otro récord

La verdad es que la apuesta de Cristiano Ronaldo no solo salió bien en el plano económico, también en el deportivo. En su primer año en Al Nassr, el Bicho solo pudo ganar el Campeonato Árabe de Clubes, pero consiguió un nuevo galardón personal que demuestra su plena vigencia.

Su rendimiento en la cancha de ninguna manera ha decaído. El martes pasado, su equipo venció 5-2 en casa de Al Ittihad por la décimo novena fecha de la liga local. Partido en el que el europeo abrió la cuenta y puso la tercera conquista, ambas conquistas mediante lanzamiento penal.

Dos nuevas anotaciones que le permiten a CR7 sumar 53 celebraciones en el año calendario de 2023, uno más que los dos atacantes que le llevaban la delantera en esta particular lucha por ser el máximo artillero.

Uno es el el inglés Harry Kane, quien en el verano pasó de Tottenham Hotspur de Londres a Bayern de Múnich por más de 110 millones de dólares, donde ha continuado su racha de celebraciones. Titulo que ya consiguió en 2017. Pero el británico no volverá a jugar esta semana, ya que el cuadro muniqués solo volverá a las canchas el 12 de enero ante Hoffenheim, por la Bundesliga.

El otro es igual de estelar. Se trata de francés Kylian Mbappé, con las mismas 52 dianas. El galo ya logró esta distinción el año pasado, cuando anotó en 56 ocasiones. Sin embargo, los dos jugadores no tienen más partidos este año, ya que su próximo compromiso será recién el miércoles 3 de enero, en la Supercopa ante el Toulouse de Gabriel Suazo.

El único futbolista que puede amagar el premio del portugués es el futbolista noruego Erling Haaland de Manchester City, quien hasta hoy suma 50 celebraciones en 2023, entre goles oficiales por su club y selección.

El cuadro de los Ciudadanos tienen dos enfrentamientos antes del lunes. Este miércoles visitan al Everton de Liverpool en el tradicional Boxing Day del fútbol de Inglaterra. Así también, el sábado 30 recibirá a Sheffield United, otro duelo por la Premier League. Pero el delantero noruego podría actuar en esas presentaciones, pero sufre un estrés en un hueso del pie y su regreso todavía es incierto.

Al contrario de Cristiano Ronaldo, quien está en perfectas condiciones físicas para enfrentar el último compromiso de la temporada con Al Nassr, que el sábado 30 visitará a Al Taawon, por la décimo novena fecha de la Saudi Pro League, cuando el lusitano incluso puede aumentar su ventaja.

Una temporada redonda para CR7, quien ganó por quinta vez el premio creado por la Iffhs, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol de la FIFA. Distinción que ya obtuvo en 2011, 2013, 2014 y 2015.