Toma el control: la nueva y millonaria apuesta de Cristiano Ronaldo

A Cristiano Ronaldo, las apuestas no parecen asustarle. El portugués no tuvo empacho en dejar el fútbol europeo, cuya última estación fue, en su caso, el Manchester United para ligarse a la incipiente liga de Arabia Saudita. Sacrificó el prestigio deportivo a cambio de un abultado contrato que le reporta US$ 200 millones por temporada. El impacto que produjo el movimiento es innegable, aunque falta tiempo para medir el verdadero efecto.

La misma lógica puede aplicarse para la última operación en la que está involucrado el luso. Esta vez, no tiene que ver con su carrera deportiva, aunque, indirectamente está vinculado con el fútbol. El parangón, de hecho, sirve: CR7 cambia de equipo y, otra vez, apunta a convertirse en el factor de desarrollo de un producto incipiente, con amplio margen de crecimiento.

Del FIFA y el PES al nuevo invitado

En el mundo de los videojuegos, el luso es prenda de garantía. Para el que lo utiliza en sus equipos, aún garantiza velocidad y muchos goles, de las formas más variadas posibles. Para los desarrolladores, también es un factor de éxito. De hecho, EA Sports lo tuvo como el protagonista de la emblemática saga FIFA en las entregas 18 y 19, con el consiguiente efecto en las ganancias derivadas de un título que ahora se produce bajo otro rótulo. El fin de la alianza entre la productora de origen canadiense y el ente rector del fútbol mundial derivó en un cambio de denominación, aunque el espíritu del juego siga siendo el mismo: ahora EA Sports FC.

Antes, de hecho, CR7 tuvo el mismo honor, pero en la competencia: el Pro Evolution Soccer, actual eFootball. En 2008, 2012 y 2013, también apareció en la tapa del producto estrella de la japonesa Konami.

Cristiano Ronaldo, en un duelo del Al Nassr. (Foto: Reuters)

Cristiano, habituado a ir contra la corriente, ahora lo hace para respaldar a la naciente competencia de los principales actores del mercado: se convirtió en inversionista de UFL. La apuesta es millonaria: el delantero del Al Nassr aportará US$ 40 millones para el desarrollo del título.

Con la cara llena de risa

El portugués está entusiasmado por la alianza con Strikerz Inc. “Estoy emocionado de ser parte de este proyecto porque UFL puede convertirse en una nueva alternativa a los videojuegos de fútbol”, declaró, en un comunicado oficial

Eugene Nashilov, director ejecutivo de Strikerz Inc., está en la misma sintonía. “Que Cristiano Ronaldo se una a nosotros como socio e inversor es un importante paso adelante y un respaldo a nuestra visión de crear el juego líder para los aficionados al fútbol en el mundo. UFL está comprometida con la innovación, la tecnología y el entretenimiento”, puntualizó.

El ejecutivo valora la unión con uno de los referentes del fútbol mundial contemporáneo. “Esta es una ambición compartida por Cristiano y estamos entusiasmados de trabajar juntos, mientras continuamos interactuando con futuros inversores, para crear un juego que llene un vacío en el mercado de los juegos de fútbol al unificar una rica experiencia de juego con un progreso continuo y un enfoque justo”, insistió.

UFL aún no tiene fecha de lanzamiento y será free to play, una similitud con eFootball. No incluirá transacciones pay to win y, según sus creadores, los esfuerzos están concentrados en entregarles a los usuarios la experiencia más fiel en materia futbolística que hayan disfrutado hasta el momento en que el juego esté disponible.