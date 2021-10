Del avión a la cancha, sin escala: Brereton juega en igualdad del Blackburn

De regreso a la realidad. Después de estar con la selección chilena y ser no solo uno de los pilares del renacimiento de las opciones para llegar al Mundial de Qatar 2022, sino que también el más aplaudido y requerido por los hinchas, Ben Brereton Díaz se unió a los trabajos del Blackburn Rovers y de inmediato volvió a la cancha. Ingresó en el segundo tiempo en la igualdad 2-2 con el Coventry City, por la fecha 12 del Championship.

Pese a la proximidad del cierre de la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas con el reinicio de las ligas, el técnico Tony Mowbray determinó incluir en la convocatoria al delantero chileno-inglés, pero éste inició en la banca de suplentes.

El primer tiempo fue favorable para el Blackburn porque se fueron al descanso en ventaja de 2-0, con los goles de Joe Rothwell (39′) y Sam Gallagher (45′). El complemento fue distinto, porque el Coventry City encontró el empate. Convirtieron para la visita Tyler Walker (62′) y un autogol de Thomas Kaminski (68′). Con el escenario igualado, ingresó Ben Brereton en el minuto 73. La presencia del nuevo goleador de la selección chilena no fue suficiente para ganar.

Después del partido, Tony Mowbray mostró su frustración por el resultado y también porque no se prepararon de la mejor manera al tener múltiples ausencias por el receso de selecciones, entre ellas la de Brereton. “Parecen excusas, pero la realidad es que en las semanas internacionales realmente podemos prepararnos para la segunda semana, prepararnos para los rivales, estudiarlos, preparar al equipo. Pero no lo hicimos porque la mitad del equipo no estaba disponible. Ha sido una semana frustrante para nosotros”, dijo el DT.

El Blackburn Rovers del seleccionado nacional está en el noveno lugar del Championship, con 17 puntos (cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas), fuera de la zona de clasificación a los playoffs de ascenso. Cabe recordar que los dos primeros de la liga suben a la Premier League, mientras que del tercero al sexto juegan una liguilla para definir al tercer ascenso. Y el fútbol no se detiene, porque el Blackburn juega este martes, visitando al Queens Park Rangers.