El mal tiempo causa estragos en el fútbol chileno: este sábado solo se jugó en Coquimbo

La lluvia causa estragos en el fútbol chileno. El temporal que aqueja a la zona centro del país obliga a postergar la mayoría de los duelos que debían llevarse a cabo este fin de semana en el marco de la Copa Chile. Incluso uno que correspondía al Campeonato Nacional: el pendiente entre Huachipato y Magallanes.

Durante la tarde de este sábado, desde Quilín emitieron un comunicado a dando a conocer las masivas suspensiones de encuentros que estaban programados para este sábado y domingo. ¿El motivo? Más allá de los estados de los terrenos de juego, en la ANFP expusieron que fue la determinación de la autoridad administrativa de decretar zona de catástrofe lo que obligó a no jugar. Todos los choques que se llevaban a cabo en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y Metropolitana deberán ser reprogramados.

Además del mencionado entre acereros y carabeleros, no se juegan los partidos de Everton vs Unión San Felipe; Rangers de Talca vs Comunal Cabrero; Universidad de Concepción vs Fernández Vial; y Unión Española vs Barnechea.

La UC y Colo Colo se adelantaron

Previo al comunicado oficial emanado desde Quilín, Universidad Católica y el Cacique ya sabían que no tendrían acción durante el fin de semana. En el caso de los cruzados, su encuentro frente a Santiago Wanderers estaba programado para el viernes. Sin embargo, horas antes del duelo, una delegación comandada por el árbitro Juan Lara visitó Santa Laura y determinó que era imposible jugar en el estado en que se encontraba la cancha.

“Recorrimos el terreno de juego y nos dimos cuenta que, pese a los esfuerzos, hay sectores que no permitirán un buen espectáculo. En las áreas y en el sector de las bandas encontramos pozas muy grandes. Se tomó la decisión de suspender, tomando el consideración lo antes dicho y el bienestar de los futbolistas”, declaró el juez.

El duelo entre Universidad Católica y Santiago Wanderers fue suspendido por el mal estado de la cancha. Foto: @CampeonatoCL /Twitter.

El plantel del cuadro estudiantil volvió a las prácticas justo después de que se informara la imposibilidad de entrar al césped. “Es una pena que se haya suspendido el partido, pero ya estamos ahora preparando el compromiso del miércoles, y después los que vengan. Estamos preparándonos y muy confiados para lo que se viene”, señaló Gary Kagelmacher, quien continúa en su proceso de recuperación tras una lesión que lo sacó de las canchas a mediados de abril.

Los dirigidos por Ariel Holan deben enfrentar a Universidad de Chile a mitad de semana, en el compromiso válido por el Campeonato Nacional, donde restan 60 minutos, tras los incidentes en Concepción.

Por otra parte, en Macul informaron durante la noche del viernes que el corte de agua les impediría recibir a Unión La Calera en el recinto de Pedrero. “El partido se suspende por la imposibilidad de cumplir con las condiciones sanitarias mínimas, de acuerdo a las medidas anunciadas por la autoridad, en el contexto de la emergencia climática que vive la Región Metropolitana. Su reprogramación se anunciará prontamente”, dijeron desde la ANFP.

Hubo fútbol

Más allá de que la mayoría de los partidos no pudieron jugarse, en el norte la acción se llevó a cabo sin mayores preocupaciones. En una nueva edición del clásico de la región de Coquimbo, los piratas se impusieron vía penales frente a Deportes La Serena, luego de igualar 1-1. Desde los doce pasos, el elenco local fue más efectivo y se impuso por 4-2 en el campo del Francisco Sánchez Rumoroso.

En el único encuentro que se pudo jugar durante la jornada sabatina, las miradas se las llevó Diego Sánchez, al ser el héroe de los dirigidos por Fernando Díaz en la definición frente a su tradicional rival.

Diego Sánchez se lució en la tanda de penales. Foto: Hernán Contreras/Campeonatochileno.cl

En la Zona Norta de la Copa Chile, Cobresal venció el pasado jueves a Deportes Copiapó por 3-0. Además, este domingo Cobreloa recibe a Deportes Antofagasta en Calama y el lunes Deportes Iquique enfrenta a San Marcos de Arica.

En la Zona Sur, los encuentros que son más allá de Concepción deberían jugarse. Para este 25 de junio está programado, a las 15 horas, el partido entre Deportes Puerto Montt y Provincial Osorno; el miércoles, Huachipato juega ante Deportes Temuco.

El equipo de Talcahuano deberá seguir esperando para ponerse al día en el Torneo Nacional, donde son líderes junto a Cobresal. Un triunfo en su partido pendiente les permitiría tomar el liderato en solitario.

En las Zonas Centro Norte y Centro Sur, solo se han disputado los choques que fueron antes del viernes: O’Higgins eliminó a la U; Audax hizo lo propio frente a Deportes Rengo; y Palestino venció por 5-4 a Santiago Morning, en uno de los resultados más llamativos del certamen.