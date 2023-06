“Es el fútbol quien te da las gracias”: la emotiva carta de Andrés Iniesta a Juan Román Riquelme

“Al final, tendrás el partido que te mereces, Román. Lamento no poder acompañarte en este momento tan especial disfrutando de esa magia que desprende la Bombonera”, con esas palabras inicia la carta de Andrés Iniesta a Riquelme. El español no podrá decir presente en el último partido del exfutbolista argentino. Sin embargo, excusa su ausencia en escrito emotivo que envió al periódico Olé, donde recuerda que el transandino lo ayudó cuando daba sus primeros pasos en el primer equipo del elenco blaugrana.

“Un momento que has esperado durante muchos años. A mí me pilla en la otra punta del mundo. Estoy en Japón. Pero desde aquí me gustaría expresar mi agradecimiento por todo lo que le has dado a este deporte. No es algo personal, creo”, señala el jugador europeo. El formado en Argentinos Juniors militó en el Barcelona en la temporada 2002-03. Pese a haber llegado en condición de superestrella, no pudo brillar y es más recordado su conflicto con Louis Van Gaal. Aun así, su relación con el plantel fue buena.

Un joven Andrés Iniesta junto a Juan Román Riquelme.

“Es el fútbol, Román, quien te da las gracias por ese viaje maravilloso que iniciaste en 1996 y te llevó incluso hasta Barcelona, donde pude conocerte como compañero y persona. Estaba entonces yo iniciando mi viaje. No puedo olvidar cómo me acogiste en un momento que era, sin duda, delicado para ti. Pero me ayudaste siempre. Tanto en el campo como fuera”, continúa diciendo Iniesta.

“Tuviste una generosidad infinita hacia un joven que se asomaba por vez primera al Camp Nou. Son días que perdurarán para siempre en mi memoria. Por eso, me siento tan y tan feliz de que vuelvas, al fin, al jardín de tu casa para despedirte con la grandeza que merece un genio como tú. No me verás físicamente en Buenos Aires, pero estaré ahí. Junto a ti y a los tuyos, asistiendo como privilegiado espectador a esa hermosa película de tu vida. Gracias por todo, Román. Disfrútalo mucho”, concluye la misiva.

La despedida de Juan Román Riquelme se da a nueve años de su retiro. Tras salir de Boca a mediados de 2014, terminó su carrera en el Bicho de La Paternal. Hoy se desempeña como vicepresidente del club xeneize. En su encuentro homenaje contará con la presencia de Lionel Messi.