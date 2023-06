La ANFP suspende los partidos de Copa Chile entre Valparaíso y Concepción

No habrá fútbol entre las regiones de Valparaíso y el Biobío. Las lluvias obligan a postergar los encuentros que estaban programados para este sábado y domingo. Desde la Gerencia de Ligas Profesionales aseguran que la nueva fecha será informada oportunamente.

“Debido a la determinación de la autoridad administrativa de decretar zona de catástrofe entre Valparaíso y Concepción a consecuencia de la emergencia climática que afecta a esa parte del territorio, se suspenden los partidos”, señalan desde la ANFP.

Los encuentros que no podrá jugarse son Everton vs Unión San Felipe, Rangers de Talca vs Comunal Cabrero, Universidad de Concepción vs Fernández Vial, Unión Española vs Barnechea y Huachipato vs Magallanes, este último, correspondiente al Campeonato Nacional, ya que estaba pendiente.

Más suspensiones

La decisión de no disputar los choques este fin de semana se suma a las suspensiones que habían sufrido los encuentros entre Universidad Católica y Santiago Wanderers, junto al de Colo Colo frente a Unión La Calera. El de la UC debía llevarse a cabo el viernes, sin embargo, tras inspeccionar el campo de Santa Laura, se informó que no se llevaba a cabo el encuentro.

Caso similar al del Cacique, que horas antes de medirse a los Cementeros dio a conocer que no podría jugarse en el Monumental. En el caso de los albos, la suspensión se decidió por el corte de agua. “La imposibilidad de cumplir con las condiciones sanitarias mínimas, de acuerdo a las medidas anunciadas por la autoridad, en el contexto de la emergencia climática que vive la RM. Su reprogramación se anunciará prontamente”, dieron a conocer desde la ANFP.