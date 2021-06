El sorpresivo abrazo entre Vidal y Bravo para celebrar el empate ante Uruguay

Una vez finalizado el duelo entre Chile y Uruguay, en el Arena Pantanal, Arturo Vidal ingresó a la cancha a felicitar a sus compañeros. El Rey, minutos antes, había sido reemplazado por Tomás Alarcón, con evidentes molestias físicas.

Al King se le veía animado, riéndose y festejando la unidad que deja al equipo de Lasarte en los cuartos de final de la Copa América. Ambas selecciones parecen haber dejado atrás la rivalidad que arrastran hace años, llegando incluso a intercambiar camisetas.

En el mediocampo se produjo un abrazo que llamó la atención de todos. Mientras Luis Suárez, el 9 charrúa, intercambiaba palabras con Claudio Bravo, con quien fue compañero del Barcelona, apareció Vidal. El Rey le dio la mano al guardameta y no tuvo problemas en abrazarlo, olvidando todas las diferencias que ambos tuvieron durante el pasado.

Bravo, minutos después, valoró la igualdad. “Creo que Uruguay también hizo un muy buen partido, tuvieron ocasiones de haber cerrado el encuentro, pero creo que nosotros también aguantamos. Aguantamos bien, creo que jugar con uno menos muchos minutos también es complejo, pero en líneas generales nos deja un sabor de boca positivo, porque el hecho de llevar todos estos partidos compitiendo es lo esencial de nuestro juego”, dijo el capitán.

En tanto, Arturo Vidal reconoció el error del Peluquerazo. “Nosotros estamos concentrados y unidos, sabemos que cometimos un error con lo del peluquero, no lo quisimos hacer con maldad, pero ya está. Estamos muy concentrados en esto y esperamos no equivocarnos”, manifestó, para luego agregar: “Eso no se tiene que hacer y no lo volveremos a hacer. Nos vamos a concentrar solo en jugar, entrenar y prepararnos para tratar de llegar lo más alto posible”, dijo.

Cabe recordar que la Roja viajará durante las próximas horas a Brasilia. En esa ciudad, la Selección preparará el duelo del próximo jueves frente a Paraguay.