Arturo Vidal aborda el peluquerazo: “Sabemos que cometimos un error, no lo quisimos hacer con maldad”

Arturo Vidal salió al paso de la polémica generada tras la ruptura de la burbuja sanitaria en Cuiabá, luego del ingreso de un peluquero a la concentración, lo que valió la apertura de un sumario sanitario en contra de la delegación chilena. Además, descartó otro tipo de indisciplinas: “En Chile uno está acostumbrado, siempre buscan cosas donde no hay”, expresó a la transmisión oficial.

El jugador del Inter de Milán profundizó en el ingreso del estilista. “Nosotros estamos concentrados y unidos, sabemos que cometimos un error con lo del peluquero, no lo quisimos hacer con maldad, pero ya está. Estamos muy concentrados en esto y esperamos no equivocarnos”, manifestó, para luego agregar: “Eso no se tiene que hacer y no lo volveremos a hacer. Nos vamos a concentrar solo en jugar, entrenar y prepararnos para tratar de llegar lo más alto posible”.

Por otra parte, el mediocampista negó diferencias con Martín Lasarte, luego de que el DT lo sustituyera en los partidos recientes. “Nunca hubo un problema. Es incréible lo que se habla afuera, pero estamos muy unidos, lo mostramos contra un rival fuerte, con un jugador menos... Se vio la unión de este grupo que tiene mucha habmre de seguir logrando cosas”, manifestó.

Asimismo, se mostró tranquilo tras el empate ante Uruguay. “Nos da tranquilidad, jugamos con una selección fuerte, con buenos jugadores y es importante haber hecho un partido como el que se hizo hoy; terminamos los últimos 10 minutos con un jugador menos, pero nos vamos tranquilos, seguimos sumando y esperamos seguir mejorando”.

Por otro lado, Vidal resaltó lo clave que fue haber igualado ante los charrúas. “Esto nos sirve para sumar, para estar clasificados y darnos confianza para lo que viene. Mejoramos lo que se hizo contra Bolivia contra una selección súper fuerte. Son dos partidos que jugamos acá, la humedad es súper fuerte, pero estuvimos bien; estuvimos hasta el final peleando. Nos vamos tranquilos, sabemos que tenemos que mejorar, pero nos vamos con un punto”, añadió.

En tanto, lamentó las condiciones climáticas que debieron enfrentar en Cuiabá. “Llevamos muchos días en esta ciudad, entrenando con este clima; los jugadores no están acostumbrados, pero así es el fútbol, esperamos recuperar a los compañeros para el próximo partido y lo que viene más adelante”.