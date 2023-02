El Tottenham triunfa en el derbi de Londres y sigue hundiendo al Chelsea en Premier League

Los Blues no levantan cabeza en Premier League. Hoy, el Chelsea volvió a registrar una nueva derrota, pero esta no pasa desapercibida. Pues, los azules perdieron por primera vez desde la construcción del Tottenham Hostpur Stadium, situación que se suma a los ocho partidos seguidos sin conseguir la victoria fuera de casa. Los de Potter siguen en la misma senda negativa, los números comienzan a ser insostenibles para seguir ratificado en el banco y además, los de Stamford Bridge empiezan a alejarse cada vez más de cupos a copas internacionales.

Previo al partido, uno que no la pasaba nada bien era el adiestrador de los Blues, Graham Potter. Aquello, principalmente que durante la semana recibió amenazas de muerte. “A pesar de que he tenido apoyo, he recibido algunos correos electrónicos no muy agradables que quieren que muera, al igual que mis hijos, así que obviamente no es agradable”, dijo el ex DT del Brighton & Hove Albion.

El inicio del partido fue parejo. Una primera parte sin goles, pero con mucha rivalidad e intensidad propia de un derbi inglés. La segunda mitad prometía, aunque todo se inclinaría para el equipo de Conte, escuadra que sentenció el partido con el tempranero gol de Skipp y, eventualmente, Kane para bajar el telón del compromiso. El puesto de Potter como entrenador del Chelsea apenas se sostiene con esta nueva derrota.

Fuerzas parejas

Derechamente, el primer tiempo careció de chances de gol y ambos elencos se fueron al descanso sin goles en el derbi de Londres. Los primeros 45′ fueron de una alta presión, velocidad y pocas ocasiones claras para las escuadras. El Chelsea tuvo posesión pero sin claridad para llegar a la portería de Forster que estuvo para contener uno que otro disparo sin grandes riesgos.

Otro de los problemas del Chelsea fue la lesión de su defensa titular, Thiago Silva. El brasileño tuvo que ser sustituido luego de presentar molestias en su rodilla izquierda tras que Kane cayera sobre esta. En su reemplazo ingresó Wesley Fofana.

En los pasajes finales, también hubo fuertes encontrones. Esto, ante una fuerte entrada de Ziyech sobre Richarlison. El Chelsea pasó de estar con 10 por la roja directa al jugador marroquí por un manotazo a Royal. No obstante, el VAR intervino y el árbitro solo señaló amarilla al jugador blue. Más allá de eso, no existieron grandes emociones.

El Spurs se lleva el derbi

Con gol de camarín, el Tottenham encaminó una nueva victoria. Los aficionados no tuvieron ni tiempo para acomodarse y a los 46′ Skipp marcó el primero del partido con un gran disparo desde fuera del área tras una recuperación de balón en campo rival. La acción obligó a los Blues a salir y ser protagonistas, mientras que el Spurs comenzó a jugar de contra.

Posteriormente, a los 82′, llegó la segunda anotación. Luego de un saque de esquina que puso en el área Son y que conectó Kane, el ariete mandó el balón al fondo de la portería de Kepa y sentenció el duelo por 2-0. Resultado que los hace escalar en la tabla y, a la vez, sigue acrecentando la crisis de Chelsea.