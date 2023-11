Eliminatorias 2026: el fin de ciclo de las glorias de Sudamérica

La voz general dice que es la clasificatoria mundialista más difícil. Aquel lejano jueves 7 de septiembre arrancaron las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, cuya gran novedad es el incremento de los participantes (a 48 elencos), lo que trae consigo un aumento en las plazas disponibles para la Conmebol (seis directas y un repechaje). El proceso está cubierto con un barniz especial.

Por un tema etario, varios de los futbolistas que forman parte de las diferentes selecciones no llegarán a la cita de Estados Unidos, México y Canadá. O, de lo contrario, lo harán ya mayores, en las postrimerías de sus carreras. Precisamente, se trata de un grupo de futbolistas que son los que tiran del carro de sus elencos. Estas Eliminatorias significan el fin de ciclo de varias glorias de Sudamérica. Unas más mediáticas que otras, pero todas con un significado particular para su nación y cuyo final como internacionales se ve más cerca.

El caso de la Roja es evidente. La selección chilena de Eduardo Berizzo permanece cimentada en los pilares de la Generación Dorada. Con 36 años, Arturo Vidal ha seguido siendo protagonista. Fue quien sobresalió en la amarga visita al Centenario de Montevideo, ingresando en el segundo tiempo y convirtiendo el descuento. Después, jugó lesionado ante Colombia, salió en ambulancia del Monumental y debió ser intervenido quirúrgicamente de la rodilla derecha. Pese a que no transitó por su época más virtuosa en Athletico Paranaense, el oriundo de San Joaquín siempre quiere estar. Con ese gol a Uruguay, es el primer chileno en convertir en cinco Eliminatorias distintas (2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). Suma 17 goles en Clasificatorias.

Arturo Vidal. FOTO: AGENCIAUNO.

Tanto el King como sus compañeros Gary Medel (36) y Alexis Sánchez (34) atraviesan por su quinta clasificatoria mundialista. Los tres han igualado la marca de Claudio Bravo y Jean Beausejour, también con participación en cinco Eliminatorias. Si el portero de 40 años, hoy lesionado, volviese a ser considerado por el Toto, establecería una marca en solitario, con seis Clasificatorias a cuestas (participó en la parte final rumbo a Alemania 2006).

Ante la ausencia del arquero del Betis, el Pitbull ejerce como el capitán. En recientes declaraciones a ESPN Brasil, el jugador de Vasco asumió la opción de no ser más considerado. “Acá estoy preparado para todo lo que viene, para un nuevo llamado si es que lo hay. Y si no, seguir apoyando a la Selección, pues estoy disponible para lo que sea”, declaró.

Respecto al Niño Maravilla, quien se vio incómodo en los duelos ante Perú y Venezuela, se trata nada menos que del goleador histórico de la Roja, con 51 tantos, desde su debut en 2006. Pasa el tiempo y el hombre del Inter sigue siendo el faro ofensivo del Equipo de Todos.

Messi y más

Chile no es el único que observa este fenómeno. En el resto del continente sucede algo similar. El campeón del mundo no se escapa de esto. Pese a la incrustación de nuevos nombres por Lionel Scaloni, Argentina cuenta en su estructura titular con tres experimentados y con varias batallas en el lomo: Lionel Messi (36), Nicolás Otamendi (35) y Ángel Di María (35). La Pulga, el ídolo que pasó a ser leyenda en Qatar, superó a su amigo Luis Suárez como el goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas con 31 tantos. En los primeros duelos, han dosificado a Messi. Ante Bolivia, en la altitud de La Paz, ni siquiera fue a la banca. Mientras que ante Paraguay, entró en el segundo tiempo. La Albiceleste no tiene problemas de recambio.

James Rodríguez. FOTO: AP

La Selección Colombia aún tiene vestigios de la destacada generación que disputó los Mundiales de 2014 y 2018 con José Pekerman. De aquellos estandartes, el más considerado por Néstor Lorenzo es James Rodríguez (32), quien intenta reflotar su carrera en Sao Paulo. En la última nómina quedaron fuera Juan Guillermo Cuadrado (35) y el histórico Radamel Falcao García (37), hoy en el Rayo Vallecano. En Uruguay, ha sido tema de debate nacional la presencia o no de Luis Suárez (36), de gran presente en Gremio, y de Edinson Cavani (36), subcampeón de la Libertadores con Boca.

Uno de los más longevos del proceso es Paolo Guerrero (39), el capitán de Perú. Pese a su edad (el 1 de enero cumple 40), el ariete sigue siendo la bandera del combinado incaico. No por nada es el artillero histórico de la Bicolor, con 39 tantos. Sin Gianluca Lapadula en los primeros duelos, la presencia de Guerrero, campeón de la Copa Sudamericana con la Liga de Quito, se ha hecho aún más relevante. El jugador es uno de los pesos pesados del equipo peruano, así como Pedro Gallese (33), Luis Advíncula (33) y Yoshimar Yotún (33).

Los ejemplos siguen. Bolivia, ya sin Gustavo Costas en la banca, cuenta con dos longevos pilares: Marcelo Moreno Martins (36) y Carlos Lampe (36). Ecuador cuenta con dos mayores en las áreas: Alexander Domínguez (36) y Enner Valencia (34). En Venezuela, que aspira a llegar por primera vez a un Mundial, permanecen en la Vinotinto Tomás Rincón (35) y Salomón Rondón (33). Y en Paraguay, próximo rival de Chile, fue convocado Óscar ‘Tacuara’ Cardozo, con 40 años.