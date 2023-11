Manuel Pellegrini revela la grave lesión de Claudio Bravo: “Va a ser difícil que vuelva a jugar este año”

Faltaban cinco minutos para el cierre del duelo entre el Real Betis y el Aris Limassol cuando Claudio Bravo sacó a relucir su jerarquía. El portero nacional se llevó todos los reflectores tras contener un mano a mano que pudo meter al conjunto chipriota de lleno en el partido.

La acción se celebró como un gol, sin embargo, trajo consecuencias. El oriundo de Viluco quedó resentido en el césped, lo que encendió las alarmas. Debió recibir asistencia médica para tratar sus problemas musculares. Fue intensamente vendado y pudo terminar el cotejo, aunque sin exigirse en saques largos y en grandes intervenciones.

Finalmente, los andaluces aumentaron su ventaja y se impusieron por 4-1, consolidándose en la cima en su grupo de la Europa League. No obstante, la fiesta no pudo ser total, pues la lesión de Bravo desató la preocupación.

Manuel Pellegrini se refirió al tema después del duelo: “Vino la lesión de Claudio (Bravo) que después tuvo una nueva tapada. Controlamos el partido para después asegurarlo. La gravedad de la lesión de Claudio lo veremos mañana y lo de Germán (Pezzella) también, a quien lo sacamos antes para que no se agrandara la molestia”.

En tanto, Borja Iglesias e Isco mostraron su preocupación y aseguraron esperar en que no fuera algo grave. “Claudio me ha comentado que tenía una molestia y esperamos que pueda estar”, señaló el delantero. “Habrá que hacer una valoración tranquilamente de los doctores y a Claudio desearle lo mejor que no sea nada”, indicó el volante.

Fuera por todo el año

Durante la jornada de este sábado se entregaron más antecedentes sobre Bravo, quien pasa por un complejo momento físico. En detalle, el meta nacional sufrió una la lesión de una miotendinosa proximal de la musculatura isquiotibial izquierda.

El tiempo de recuperación fue detallado recién durante la jornada sabatina, donde las noticias empeoraron. Pellegrini entregó más antecedentes de la situación del portero de 40 años: “Claudio es un jugador de mucha experiencia, le tocó tener esta lesión al mismo tiempo que a Rui Silva. Había estado anteriormente con problemas así que habían alternado la portería por lesiones que habían tenido ambos. Ahora se juntaron, los dos con lesiones importantes. Claudio está contrariado, pero tiene experiencia, sabe lo que es el fútbol. Claudio va a ser difícil que vuelva a jugar este año, seguramente para enero, dudo que antes”, señaló en conferencia de prensa.

Los problemas físicos del chileno complican al Ingeniero, pues el segundo arquero también está lesionado. En la pasada temporada, Rui Silva compartió la portería del Betis con Bravo. Ambos rotaron constantemente hasta que el portugués se ausentara de las convocatorias. Ahora, los dos están fuera.

Por ende, el tercer meta del plantel será quien asuma la responsabilidad de adueñarse del arco. Eso sí, no será en un duelo cualquiera, ya que deberá atajar en el derbi andaluz ante el Sevilla, el próximo domingo. Más encima, como visitante en el Sánchez Pizjuán.

“Para Fran la motivación la da por sí sola el hecho de jugar un derbi. Todo jugador joven que está por detrás de porteros como Bravo o Rui Silva siempre tiene la ilusión de poder jugar. Le toca a él la oportunidad y si está en el plantel del Betis este año es porque demostró con anterioridad que tenía la capacidad para ganarse ese lugar. Ahora tiene que jugar y demostrarlo en el campo”, indicó Pellegrini, que le entregó su confianza al portero de 24 años.