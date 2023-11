“Llevaron al hijo del presidente sin ningún mérito”: la grave acusación en contra de la Federación de Básquetbol de Chile tras Santiago 2023

No sólo el atletismo vive un escáldalo tras su participación en Santiago 2023, luego de que Berdine Castillo acusara racismo y clasismo en la elección de las competidoras en la posta 4x400, ante la decisión de sacar de la prueba a Poulette Cardoch. Ahora es el turno del básquetbol, específicamente en la modalidad 3x3 masculina, en una denuncia que apunta directamente a la Federación de Básquetbol de Chile (FEBACHI).

Este viernes, el deportista Julius Holt, bicampeón de esta modalidad que no fue considerado para estos Panamericanos, efectuó una grave acusación. Dijo que hubo nepotismo en la elección de jugadores para representar al país: “Tengo entendido que la citación la hace la Federación, pero si le preguntas a cualquier persona del círculo, nadie sabe. Antes era por ranking, ibas a los torneos e ibas sumando puntos. En una preselección estaban los dos sobrinos y el hijo del presidente entre 30 jugadores y habían algunos que nunca habían jugado 3x3. La Federación arma las citaciones a puertas cerradas”, dijo a Canal 13.

Julius Holt

Luego, el hombre de Club Deportivo Español de Osorno apuntó con nombre y apellido a Daniel Arcos, hijo del presidente de FEBACHILE: “Daniel Arcos fue el que tuvo nivel más bajo y el que dio más chances (en Santiago 2023). Si él hubiera estado a la altura, me quedo callado porque me tapó la boca y jugó bien, pero no es la realidad. Estamos hablando de una selección y se debería llevar a los mejores. Descártame a mí. Seré campeón y todo, pero hacer malas prácticas no va en el deporte. Llevaron al hijo del presidente sin ningún mérito. Hace un año lo pusieron en un equipo, salieron terceros y casi no jugó. Es poco ético”.

Apuntó a torneos inventados

Además, Holt lanzó otro duro dardo: acusó a FEBACHILE de inventar torneos para así armar las listas de citados, lo que se sube a la plataforma oficial de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA): “Yo hablé con FIBA. Sé lo que estoy haciendo y le enviaré los antecedentes. Me enteré que el encargado de 3x3, René González, le estaba diciendo a chicos que digan que el torneo se hizo. Hay una manipulación gravísima. Llegar al punto de inventar un torneo, subirlo a la plataforma de la FIBA con resultados y darles puntos a cuatro personas, independientemente de quiénes sean, es mucho. Lo moldean como quieren. Están inventando torneos para que vayan personas a su gusto y eso no se hace. Si hay torneos falsos que te dan clasificación o puntos para clasificar en masters o challengers, ¿qué queda para la elección de los jugadores? Casualmente está el hijo del presidente y tres más, pueden ir rotando, pero siempre está el hijo del presidente y tres más”.

Por último, el basquetbolista declaró que lo dejaron fuera por una denuncia de violación que le efectuaron el 2014: “Fui uno de los tres acusados por violación en los Juegos Odesur 2014 y fui el único que salió inocente, demandé a la Federación y se disculparon, pero desde ahí que tuvimos encontrones. Soy el mejor exponente de la disciplina en Chile. Están mezclando cosas y no sé por qué no estoy en la selección. Lo único que se me viene a la cabeza es que está Irán Arcos y su hijo Daniel es amigo de la supuesta víctima del caso. Hay discriminación porque me apuntan como si hubiese violado a alguien. Hubo un proceso, salí inocente y me pagaron 24 millones de pesos”.