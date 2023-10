Seleccionado de Paraguay niega haber escupido a Messi y entrega sus descargos tras recibir amenazas

Argentina venció a Paraguay y completó un arranque perfecto, consolidándose en la cima de las Eliminatorias. No obstante, el duelo estuvo marcado por una inédita situación que desató la polémica. Lionel Messi tuvo un entrevero con Antonio Sanabria. Una imagen del atacante guaraní supuestamente escupiendo al astro argentino dio la vuelta al mundo.

En zona mixta, Messi se refirió a lo ocurrido y le bajó el perfil, aunque, de paso, aprovechó de mandarle un potente mensaje al paraguayo. “No lo vi, me dijeron en el vestuario. No sé quién es este chico, pero no hay que darle importancia. No lo conozco. Ahora va a salir en todos lados. Es peor, se hace conocido. Hay que dejarlo ahí”, dijo el jugador del Inter Miami

Al contrario de lo señalado por el zurdo, la situación no quedó ahí. La escena se viralizó. Después de la discusión entre ambos, la imagen mostraba un escupo de Sanabria que, por el ángulo de la toma, parecía estar dirigido hacia el capitán de la Albiceleste.

Sin embargo, el ariete desmintió todo. El formado en el Barcelona B realizó un comunicado oficial para negar la acusación y aclarar los hechos por los que ha llegado a recibir amenazas.

Anteriormente, Sanabria había reconocido haber tenido “un cruce por cosas del partido” con Messi. De hecho, también le bajo el perfil a la situación: “Estuve viendo, me llegó la imagen. Parece que yo lo escupo, pero para nada. Él está lejos, pero parece por la imagen. Como se ve de la parte de atrás parece que yo lo escupo. Pero nada que ver. Lo desmiento totalmente”.

La situación escaló durante las últimas horas, por lo que el atacante de 27 años decidió dar nuevamente explicaciones sobre lo sucedido: “Me veo en la obligación de salir a desmentir lo que pasó anoche. Por el simple hecho de ver a mi familia afectada y por recibir múltiples amenazas por un hecho que nunca pasó. No haría nunca nada parecido hacia ningún compañero de profesión ni a ninguna persona por respeto. ¿Qué ejemplo le estaría dando a mis hijas cometiendo un acto así? Les recomiendo que vean todas las imágenes”, escribió Sanabria en su cuenta oficial de Instagram.