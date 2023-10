“Ahora saldrá en todos lados; es peor, se hace conocido”: el ninguneo de Lionel Messi a delantero paraguayo acusado de escupirlo

Argentina es pura confianza. La selección de Lionel Scaloni venció a Paraguay por 1-0 y sigue con tranco perfecto en el arranque de las Eliminatorias. La victoria por la mínima queda corta debido a la sostenida superioridad del local. La Albirroja se estanca, al acumular una unidad de nueve posibles.

El duelo, sin embargo, estuvo marcado por la polémica que enfrentó Lionel Messi, volante del campeón del mundo. En los últimos 15 minutos del encuentro, la Pulga tuvo un duro cruce con el delantero paraguayo Antonio Sanabria, quien había ingresado desde el banco en lugar de Adam Bareiro. Las imágenes captadas por la transmisión oficial alcanzan a visualizar un diálogo con el 10, pero lo más llamativo sucedió cuando el campeón del mundo quedó de espaldas al guaraní.

Según los medios argentinos, el futbolista de 27 años, que milita en el Torino, escupió a Messi. La imagen rápidamente se viralizó y generó el repudio de los fanáticos transandinos.

En zona mixta, Lionel Messi se refirió a la acción de Sanabria. Aprovechó la oportunidad para ningunearlo y, de paso, bajarle el perfil a la situación. “No lo vi, me dijeron en el vestuario.No sé quién es este chico, pero no hay que darle importancia. No lo conozco. Ahora va a salir en todos lados. Es peor, se hace conocido. Hay que dejarlo ahí”, dijo el jugador del Inter Miami

La media hora de Messi frente a Paraguay

Lionel Messi estuvo a centímetros de aumentar su cuenta personal de goles con Argentina. Al rosarino le bastó poco más de media hora para marcar la diferencia y dejar su sello en el estadio Monumental de River Plate. Casi pone el 2-0 los 76 minutos, cuando ejecutó un tiro de rincón con mucho efecto. La pelota sorprendió a todos por su velocidad y se cerró. No llegaba el guardameta Carlos Miguel, pero el balón chocó en el poste.

Debido a que no estaba al 100 por ciento físicamente, Lionel Scaloni decidió dejar al atacante del Inter Miami en el banco de suplentes. Recién entró a los 53′ y lo cierto es que no se vio para nada disminuido. De hecho, también estuvo muy cerca de anotar en otra jugada que ya tiene patentada a esta altura de su carrera.

Cuando el duelo finalizaba, el juez brasileño Raphael Claus cobró un tiro libre al borde del área. Tal como ante Ecuador, los flashes de los teléfonos de quienes asistieron al recinto de Núñez se encendieron. Sin encandilarse, Messi definió por sobre la barrera. El portero dio un paso corto, pero no se lanzó. Para su fortuna, nuevamente el palo (el mismo que antes) evitó la conquista. Finalmente, Argentina solo ganó 1-0.