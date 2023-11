En Argentina responden duramente el palo de Pinilla por el Balón de Oro que ganó Messi

Esta semana, Lionel Messi recibió el Balón de Oro. La distinción es la octava de la misma naturaleza que recae en el delantero argentino, el resumen perfecto para dimensionar el tamaño de su figura en el fútbol mundial. Sin embargo, como suele pasar en la entrega de esos estímulos, no todos estuvieron de acuerdo.

Hubo posiciones contrapuestas en todo el mundo. El reproche más breve, pero probablemente más decidor fue el de Cristiano Ronaldo. El portugués recurrió a un emoticón para ironizar acerca de la designación: tres carcajadas ante una intervención del comentarista Tomás Roncero. También hubo muestras de aprobación, como la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aprovechó la pasada para criticar a los jugadores brasileños. “No es posible que Messi no sirva de ejemplo a los jugadores brasileños. Un jugador de 36 años de edad y jugando en la liga de Estados Unidos, fue campeón mundial el año pasado y este año ganó de nuevo el Balón de Oro”, dijo la máxima autoridad del país más grande de Sudamérica.

El palo de Pinilla

Mauricio Pinilla se inscribió entre los que no compartieron la decisión de entregarle el trofeo al transandino. Tampoco avaló la designación de Emiliano Martínez como el mejor arquero de la temporada. “Si te lo ganas jugando en la MLS, quiere decir que estamos todos locos. O que la MLS se transformó en una potencia mundial en cuanto a lo deportivo”, criticó, específicamente en el caso de La Pulga.

“Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año. Total, si solo se va a contar solo una competición. Está bien la importancia del Mundial, fantástico, pero en el global no me parece que haya sido el mejor Yo ya no creo en estos premios” insistió.

Luego, lanzó el último bombazo. “Lo del Dibu Martínez roza lo ridículo”, estimó el ahora comentarista televisivo. En Argentina ya tenían suficiente.

La respuesta

La respuesta llegó. Y nada menos que desde Olé, la principal publicación deportiva de Argentina. “Desde acá se siente el olor a envidia”, planteó la publicación, a través de su cuenta en Twitter. La frase está acompañada de una bandera chilena y un emoticón que alude a una persona emitiendo un comentario.

La interacción, naturalmente, generó otras. Hubo quienes avalaron la posición del ex delantero azul y que propusieron nombres que, según sus criterios, merecían la distinción. Y, claro, también hubo quienes aludieron a la jugada que protagonizó Pinilla en el Mundial de Brasil y que derivó en un tatuaje: el tristemente célebre Palo de Pinilla.