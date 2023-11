La gran revancha de Martina Weil en Santiago 2023

Martina Weil es la gran carta chilena de los 400 metros en el atletismo. En Santiago 2023 registró el mejor tiempo de las semifinales, lo que la dejó como una de las grandes favoritas a quedar con el oro. Detrás de este éxito, eso sí, hay una historia de decepciones que la golpeó muy duramente en el reciente Mundial de Atletismo en Budapest.

La velocista había conseguido su clasificación en su especialidad, pero también en los 200 metros. Fue precisamente en esta última prueba en la que por culpa de un increíble error de la Federación Atlética de Chile no fue inscrita. Y lo que es peor, se enteró en la víspera de la carrera. “Salieron las nóminas, salió la lista de inscritos y me puse a revisarla para ver quién competía, a quién me iba a enfrentar. Y ahí me di cuenta de que no estaba en los 200 metros”, recordó en una entrevista con El Deportivo.

“Fue súper decepcionante. Cuando corrí los 400 metros no quise pensar en lo otro, pero es obvio que a uno le da vuelta en la cabeza. Fue duro, muy duro. Puede haber muchas razones por las que no puedas competir… por lesión, por ejemplo, pero nunca me imaginé que fuese porque se les olvidó inscribirme”, prosiguió.

En ese momento, la Federación explicó lo ocurrió y reconoció la falla. “Martina siempre estuvo clasificada en 400 y en 200. Siempre. A diferencia de lo que pasa en un Sudamericano, el que selecciona es World Athletics. El directorio no tiene que aprobar nada. Lo hace directo el área técnica con el gerente general. Y fue él quien cometió el error humano de no incluirla”, lamentó su presidente Juan Luis Carter.

Historia de resiliencia

Pese a lo duro del golpe, la fortaleza mental de Martina Weil ha sido clave, ya que logró salir adelante y coronar una temporada notable, en la que también destaca su participación en varias fechas de la Diamond League, el circuito más prestigioso del atletismo mundial. Por eso, más allá de los sucedido, hoy está feliz.

“Siento que estas van a ser las mejores semanas de mi vida. Estoy muy ansiosa por seguir corriendo, pero no quiero que esto se acabe”, contó tras avanzar a la final de los 400 metros. De hecho, el apoyo del público ha sido fundamental para llenar de buenas energías a la hija de Gert Weil y Ximena Restrepo.

“Es otra cosa, aún no encuentro las palabras porque todavía estoy en shock por lo increíble que ha sido todo y el recibimiento de la gente. Si esto fue con el estadio así, no puedo imaginarlo con el estadio lleno. Me dijeron que correr en casa era súper especial, pero súper especial no es suficiente para describir lo que realmente es. Con este público es imposible no correr bien. Ver el estadio con toda esta gente es para ponerse a soñar”, expresó el lunes.

Hoy ese sueño se está haciendo realidad y Martina Weil espera esta noche, a partir de las 20.23, escribir un capítulo más a su gran historia.