En Brasil vuelven a destacar a Erick Pulgar tras el triunfo de Flamengo sobre Santos

El Flamengo de Arturo Vidal, Erick Pulgar y el ex técnico de la Roja Jorge Sampaoli sumó un nuevo triunfo en el Brasileirao. El Mengao aprovechó sus opciones para salir victorioso de su visita contra Santos por 2-3 lo que les significó permanecer en la zona alta de la clasificación.

En esta oportunidad el Rey volvió a ver el partido desde el banco, mientras que el antofagastino tomó un rol protagónico dentro de los titulares del conjunto rojinegro.

De hecho, el ex Universidad Católica fue el encargado de anotar el tercer gol para asegurar los tres puntos que dejan a su equipo en la tercera posición del Brasileirao con 22 puntos, quedando a ocho unidades de Botafogo, actual líder de la competencia.

Esta actuación le valió a Pulgar sumar elogios de la prensa brasileña. El sitio UOL informó que “la segunda mitad fue eléctrica, con tres goles en un lapso de 12 minutos. Everton Ribeiro y Pulgar anotaron para Flamengo, mientras que Fernández anotó para Santos”.

Sobre la jugada del gol del chileno apuntaron que “a los 12 minutos del segundo tiempo, Gerson encontró a Pulgar por la izquierda, ya dentro del área. El centrocampista defensivo dominó y mandó al ángulo contrario para poner el 3 a 2″.

Por su parte, Globoesporte, que le entregó una nota 7 de un máximo de 10, escribió que en el partido Pulgar fue un “jugador regular. Fue el único que se arriesgó a pasar entre líneas para romper la marca. Lo recibió solo y logró marcar el tercer gol del Flamengo”.

Sampaoli valora el trabajo colectivo

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Jorge Sampaoli resaltó el trabajo conjunto de Flamengo. “Creo que después del partido contra Bragantino, entendimos que muchas veces tenemos que defender con más jugadores y encontrar una línea de pase. Hoy entró el juego, fue una evolución. Fue uno de los mejores equipos con el balón. Encontramos espacios. Mientras que en otros partidos, el rendimiento individual nos hizo ganar. En ese juego, el equipo ganó mientras entrenaba”.

También tuvo palabras para referirse al trabajo defensivo y la cantidad de goles que recibe su portería. “Es algo que había mejorado, pero ahora ha vuelto a pasar. Pero esto es fútbol, hay que seguir trabajando. Sabemos las dificultades que encontraremos. Somos un equipo que aún no está listo y que muchas veces no se puede definir. Entonces tenemos que trabajar para que, en los malos momentos del partido, cuando no tenemos el control, tengamos fuerza para evitar este tipo de goles”, aseguró.

“Creo que jugamos con paciencia y control desde el principio. La superioridad permitió atacar la línea con mucha gente y muchas posibilidades. Un partido que, por la diferencia en el terreno de juego, debería haber terminado con una diferencia mayor. La evolución del equipo con balón fue muy importante. No comparo con el jueves (contra Bragantino) porque ese partido es imposible de analizar. Este juego fue más imposible que Gremio. Como siempre decimos, tenemos que encontrar una identidad y defender esa identidad. Trabajamos para que eso suceda”, apuntó.

En cuanto al próximo choque contra Aucas por la Copa Libertadores de este miércoles (20.30 horas de Chile), comentó que “el partido de esta semana es importante para clasificarnos para la Libertadores. Es un juego muy importante”, insistió.