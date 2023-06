Buscan el podio: la U y la UC ya palpitan el Clásico Universitario pendiente

Este miércoles se juegan los 60 minutos restantes del Clásico Universitario. Uno de los grandes bochornos de la primera mitad del año en el fútbol chileno tendrá su cierre en Santa Laura, tras los graves incidentes registrados en Concepción el pasado 30 de abril. La UC y la U tienen la chance de cerrar la primera rueda más arriba de donde se encuentran. En el caso de los dirigidos por Mauricio Pellegrino, buscan sacudirse del mazazo que significó la prematura eliminación de la Copa Chile.

A mitad de semana, los azules sucumbieron por penales ante O’Higgins de Rancagua, precisamente en el reducto de Independencia. Tras la derrota, en el CDA intentan dar rápidamente vuelta la página y se enfocan en su tradicional rival.

“Fue un golpe duro, teníamos mucha ilusión de avanzar, sobre todo porque ese certamen te clasifica a la Libertadores. Vivimos un partido muy parejo, que se pudo definir en los 90 minutos. En los penales tuvimos mala suerte. Pero ya pensamos en Católica, lo bueno del fútbol es que tenemos una revancha, está a la vuelta de la esquina. Queremos ganar el partido, porque esos puntos nos pueden meter arriba”, señaló Matías Zaldivia.

El cuadro estudiantil laico se encuentra en en la sexta colocación, con 23 unidades. Un triunfo lo podría dejar en la tercera posición, solo por debajo se los líderes que son Huachipato y Cobresal, que figuran con 28 puntos. La situación es similar en San Carlos de Apoquindo, solo que los dirigidos por Ariel Holan están cuartos, por diferencia de goles. De hecho, la escasa cantidad de conquistas en el primer semestre sigue siendo la mayor preocupación de Pellegrino, quien, de acuerdo a lo informado por El Deportivo, no está conforme con la conformación del plantel, pues considera que necesita de ciertas piezas para poder pelear por el certamen.

La primera media hora del clásico se jugó en Concepción. Foto: Daniel Pino/AgenciaUNO

Afinan el retorno

A diferencia de la U, en Universidad Católica todavía no vuelven a la acción. El partido ante Santiago Wanderers fue suspendido por el fuerte temporal que afectó a la zona central del país, por lo que el clásico será la primera prueba tras la intertemporada. En Las Condes urge cambiar la irregular cara que exhibieron en los seis meses pasados, que los hicieron pasar por momentos de extrema complicación. Estuvieron casi dos meses sin ganar entre marzo y mayo.

“Llegar descansados puede ser bueno, pero yo hubiese preferido jugar. Porque vienes con un partido de 90 minutos encima, más cerca en ritmo. De igual forma, nosotros hicimos amistosos, jugamos entre nosotros, que también nos ponemos a un gran nivel en los entrenamientos. Esperamos que se pueda plasmar el miércoles”, adelanta el zaguero Alfonso Parot.

El marcador agrega que, al tratarse de un duelo tradicional, le importa más rescatar los tres puntos que mostrar un buen juego. “Esperamos rápidamente adaptarnos a ese primer tiempo corto, hacerlo lo mejor posible y quedarnos con los tres puntos. Yo soy de la filosofía de que los clásicos se ganan, no importa cómo”, señala.

En la UC no contarán con Fernando Zampedri, su principal carta de gol. Pero Franco Di Santo quiere estar a la altura de las circunstancias, sobre todo considerando que se trata de una oportunidad de mostrarse como centroatacante. “Espero poder hacerlo lo mejor posible y lograr lo que hace el Toro, que es meterla. Eso es fundamental. Y si no, aportar al equipo desde donde me toque, pero no siento presión. Creo que es un reto lindo para cualquier 9 reemplazar a Fernando; así que, si me toca, lo voy a hacer de la mejor manera”, dijo el delantero en entrevista con La Tercera.