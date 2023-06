Mauricio Pellegrino presiona a Azul Azul por refuerzos para el segundo semestre

El miércoles 28 de junio se jugará el último encuentro de la primera fase del Campeonato Nacional. Universidad de Chile y Universidad Católica deberán disputar los 60 minutos restantes del encuentros suspendido en el estadio Ester Roa. Hoy, soin embargo, los azules se medirán ante O’Higgins por la Copa Chile (19 horas). El caso de los azules es particular, pues necesitan ganar no solo por lo futbolístico, sino que también para sanar desde lo anímico. La realidad ha sido propensa al cambio y ha variado durante toda la temporada. Lograron un inicio sobresaliente, dejando atrás las dudas de un nuevo proceso, esta vez comandado por Mauricio Pellegrino. El argentino logró transmitir su mensaje dentro de un equipo complicado, que logró dejar atrás años de sufrimiento y el fantasma del descenso.

El transandino le entregó solidez a una retaguardia dubitativa. Esto significó una estabilidad poco común en el último lustro de la U. Con el pasar de las jornadas, el equipo se instaló en la zona alta y comenzó a ampliar su mirada, pelear el campeonato era una opción. Incluso, lograron situarse en la segunda ubicación. No obstante, en las últimas fechas decayeron en su rendimiento. Las suspensiones y lesiones se tradujeron en un notorio bajón. El impacto, tanto futbolístico como anímico, afectó a un plantel corto, sin embargo, aún pueden terminar la rueda en la tercera ubicación si es que vencen a los cruzados.

Pellegrino exige refuerzos para el segundo semestre. FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO

Refuerzos

El argentino superó una etapa compleja y ahora deberá afrontar su segundo semestre al mando del cuadro universitario. Los números son aceptables. Ahora, espera volver a afianzar la idea del elenco, aunque no están exentos de complicaciones. Los azules sufrieron en el último tramo, por lo que Pellegrino tiene objetivos claros de cara al resto de temporada: refuerzos.

Las contrataciones son imperantes. Incluso, el poco movimiento en el mercado de fichajes recuerda a lo ocurrido en 2021. En dicho certamen, la U arrancó mucho mejor que cómo lo terminó. Una primera rueda decente los mantenía con tranquilidad, pero todo decayó en la segunda mitad del campeonato. Perdieron el clásico ante Colo Colo y encadenaron 12 encuentros sin conocer la victoria, sumando nueve derrotas en dichos duelos.

Ahora, Pellegrino no está conforme, pues considera que necesita de ciertas piezas para poder pelear por el certamen. La U, encabezada por el gerente deportivo Manuel Mayo, está trabajando para satisfacer las necesidades del entrenador, quien pidió expresamente la llegada de un lateral izquierdo y un delantero centro.

Problemas en ofensiva

Para Pellegrino es profundamente relevante la llegada de un nueve. De hecho, tiene múltiples motivos para tener a un goleador como prioridad. Primero, porque los atacantes que tiene, Nicolás Guerra y Cristian Palacios, no han tenido el rendimiento esperado. Este último es el goleador del equipo con cinco dianas y aún así es suplente.

Incluso, podría abandonar el Centro Deportivo Azul durante este mercado de fichajes. En la U necesitan disminuir los cupos de extranjeros, pero el uruguayo es tajante al asegurar que quiere quedarse para pelear el puesto: “Tengo plena confianza en mí y sé lo que puedo dar. Hay momento donde salen las cosas y otros donde no sale ninguna, pero uno siempre trata de trabajar y estar al cien para el entrenador”, señaló en su momento.

No obstante, la prioridad del atacante tiene otro argumento: la ausencia de Leandro Fernández. El argentino sufrió una infección respiratoria que lo ha tenido al margen del primer equipo. El artillero sigue en recuperación, lo que le ha impedido entrenar con total normalidad. En el cuadro universitario no tienen la certeza del futuro del transandino ni de cuándo podrá volver a jugar.

Leandro Fernández aún no se recupera de la infección respitatoria. Foto: AgenciaUNO

“No es tanto una pregunta para mí, yo he hablado con la dirigencia por las necesidades del equipo y el club está en ello. Yo hasta ahí llego, no manejo las cuentas ni las negociaciones”, respondió Pellegrino en la conferencia de prensa previa al duelo frente a O’Higgins.

El mercado, sin embargo, no le da muchas variantes. “Las posibilidades que tenemos son acotadas y tampoco puede venir cualquier futbolista porque en este periodo tiene que ser uno que pueda dar rendimiento casi inmediato”, expresó Pellegrino.

Osorio busca su salida

La otra posición a reforzar es la de lateral izquierdo. La lesión de José Castro complicó a Pellegrino y lo dejó con Marcelo Morales como la única variante en la posición. El zurdo no ha terminado de convencer al estratega, que ha insistido con sumar un fichaje en la zona. No obstante, las incorporaciones también están sujetas a los movimientos dentro del plantel. Y es que una posible salida complicaría el armado de este mismo.

A pesar de no brillar durante este torneo, Darío Osorio tiene chances de emigrar a Europa. La joya de la U ha sufrido con las lesiones y suspensiones, además de no haber logrado un rendimiento similar al mostrado en la temporada pasada. Sin embargo, lo hecho el año pasado ha sido suficiente para que los equipos del Viejo Continente continúen con las miradas puestas en él.

El Daily Mail lo ubicó como una de las promesas más importantes de Sudamérica. Además, el prestigioso medio inglés aseguró que el Leicester está dispuesto a pagar casi siete millones de dólares por su carta. Incluso, señalan que la presencia del chileno podría ser clave para los objetivos del recientemente descendido: ”Leicester estará ansioso por volver a la Premier League lo más rápido posible, y los Foxes creen que ganar la firma del extremo chileno Darío Osorio podría ser crucial para sus posibilidades”, indicaron.

Además, los elogios no se quedaron ahí, pues lo compararon con uno de los extremos más destacados del siglo: “Comparado con un joven Arjen Robben, Osorio aún se está desarrollando como jugador: en sus escasas apariciones para su equipo esta temporada no ha logrado registrar una contribución de gol, pero su sólida campaña de 2022, en la que lo vio anotar siete veces en 22 apariciones identificarlo como un futuro prometedor”, sostuvo el medio inglés.

La venta del oriundo de Hijuelas es clave para las pretensiones de la U. Su traspaso entregaría los réditos necesarios para potenciar al equipo en el mercado de fichajes. En ese sentido, el jugador ha manifestado su interés por concretar su salida lo antes posible.

El verano pasado, el cuadro de La Cisterna rechazó una oferta del Milán por el jugador. Los italianos pusieron sobre la mesa una cifra similar a la que ofertó el cuadro inglés: US$ 6,6 millones por el 80 por ciento de sus derechos económicos. No obstante, los azules no aceptaron la propuesta para buscar la consolidación del jugador, lo que supuestamente aumentaría su cotización, algo que no terminó por suceder. Ahora, en contraste, ambas partes estarían dispuestas a cerrar el trato, por lo que Osorio podría recalar en el fútbol europeo más temprano que tarde.