José María Buljubasich, gerente técnico de la UC: “El balance no es positivo al 100%”

Universidad Católica tuvo un primer semestre marcado por la irregularidad. Aunque comenzó de buena manera su participación en el Torneo Nacional, luego se enredó entre los cambios de esquema de Ariel Holan y el bajo nivel colectivo e individual del equipo, que estuvo hasta dos meses sin ganar. Además, quedó eliminada de la Copa Sudamericana ante Audax Italiano y casi quedó fuera de la Copa Chile en primera ronda, tras empatarle en el último minuto a Deportes Colina, equipo de Cuarta División.

Pese a que gran parte de la hinchada culpa al técnico de los problemas de funcionamiento del cuadro de la franja, buena parte de las responsabilidades también son de Cruzados, debido al desequilibrio en la conformación del plantel, sobre todo, por las escasas variantes que existen en el mediocampo. Por otro lado, la itinerancia de la localía, que supuestamente sería en el estadio Santa Laura todo el año, es otro de los factores que ha mermado el rendimiento del plantel.

Tras el cierre de la primera rueda (aún faltan 60 minutos del Clásico Universitario), el gerente técnico de Cruzados, José María Buljubasich, realizó una evaluación, la que no fue del todo buena. “Indudablemente, no podemos decir que es un balance positivo al ciento por ciento, porque el tema de la Copa Sudamericana fue un golpe fuerte, algo que no estaba dentro de nuestras expectativas, incluso desde lo presupuestario, pero también desde lo deportivo. Es una cosa que no fue buena”, reconoció el Tati.

“Después, respecto al Torneo Nacional, hubo una cierta irregularidad en el semestre, pero terminamos con una buena sensación: el equipo hizo un muy buen partido en Copiapó, terminó con la misma formación con La Calera, en un buen partido”, agregó el exarquero.

Refuerzos

Buljubasich aseguró que buscarán alternativas para reforzar al equipo. Ese era el gran debate que había dentro del club: remecer la banca o potenciarle el equipo a Holan. Al final, el triunfo ante Deportes Copiapó descomprimió el ambiente en San Carlos de Apoquindo, por lo que una eventual salida del DT argentino no ocurrirá, al menos, por ahora.

Al respecto, el Tati señaló que se las ingeniarán para buscar opciones de mejorar el plantel, considerando, eso sí, que la situación económica de la UC no es de las mejores. “Hemos tenido conversaciones con Ariel Holan, con Juan Tagle y tenemos comisiones de fútbol esta semana. Veremos qué es lo mejor que podemos hacer. Mauricio Isla es un jugador importante que salió. Se evaluarán posiciones, desde lo deportivo, con la certeza que, en la medida que se pueda, si podemos tener un mejor plantel para el segundo semestre, lo trataremos de hacer, pero prefiero no puntualizar en posiciones o nombres. Estamos trabajando en conjunto para tener el mejor plantel posible para competir y aspirar al título”, advirtió.

“Las arcas no están fáciles, hay muchas cosas que han atentado contra el hincha para que nos siga como lo venía haciendo en otros tiempos y eso también afecta. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. No sabemos si van a salir jugadores tampoco. Recién terminó la primera rueda. Puede haber alguna opción y hay que ver si se reemplaza o no, son cosas que van a pasar en este período”, finalizó.