Holan vs. Holan: los problemas de la UC que tienen en entredicho al técnico cruzado

A fines de abril de 2022, Universidad Católica anunciaba con combos y platillos el retorno de Ariel Holan. La UC la pasaba mal. Cristian Paulucci había salido por la puerta chica y en el interinato de Rodrigo Valenzuela las cosas no mejoraron. La expectativa que había puesta en el argentino era alta. Pese a que llegaba de dos campañas irregulares en Santos y León, la imagen que dejó en San Carlos de Apoquindo en 2020 era suficiente para que los cruzados se ilusionaran.

Ha pasado un año y el estratega no solo no ha podido repetir aquello, sino que fecha tras fecha su escuadra se ve cada vez más desmejorada. Ante O’Higgins, el sábado recién pasado, los franjeados fueron incapaces de reaccionar ante el mazazo que significó el tanto de Matías Marín. Si en las primeras jornadas se criticaba a la defensa estudiantil, pero se elogiaba a su ataque, hoy en la ofensiva también están nublados. Nada funciona.

Pese a ser el segundo equipo más goleador del torneo 2023, detrás de Cobresal, con 22 conquistas, la UC acumula 212 minutos sin marcar. Desde el mazazo que significó la prematura eliminación de la Copa Sudamericana, a manos de Audax Italiano, no han levantado cabeza. Luego igualaron ante Unión Española, Magallanes, Colo Colo y O’Higgins. Entremedio tuvieron una sufrida clasificación en la Copa Chile, donde solo pudieron superar vía penales a Deportes Colina.

En ese encuentro frente al cuadro de Chacabuco, Universidad Católica desnudó más que nunca sus falencias. Tanto así que Juan Tagle, presidente de Cruzados, mostró su preocupación. “Mucho que trabajar y mucho que mejorar. Que esto sea un punto de inflexión. No nos puede volver a pasar”, estableció a través de su cuenta en Twitter, el dirigente. Pese a exponer su inquietud, las cosas no han mejorado.

La UC no levanta cabeza. Foto: Lukas Solis/AgenciaUNO

Cara a cara

El DT se enfrenta a sí mismo y a sus antecesores. La última vez que la UC acumulaba cuatro partidos al hilo sin ganar por Primera División fueron los últimos dos de Paulucci y el primer par de Valenzuela. Antes, el Flaco también tuvo un cuarteto de encuentros sin triunfar. Revisando más atrás, aparece el ex Independiente, que en la temporada 2020 acumuló una racha negativa de cinco enfrentamientos sin poder sumar de a tres.

Fecha Sede Resultado DT Goles UC 09-04-2022 San Carlos UC 0-2 La Serena C. Palucci 17-04-2022 CAP Huachipato 1-0 UC C. Paulucci 24-04-2022 San Carlos UC 1-1 CC R. Valenzuela 5′, F. Zampedri 08-05-2022 Nelson Oyarzún Ñublense 4-0 UC R. Valenzuela

Fecha Sede Resultado DT Goles UC 27-02-2022 La Cisterna Palestino 3-2 UC C. Paulucci 23′, F. Zampedri; 64′, F. Gutiérrez 06-03-2022 El Cobre Cobresal 3-1 UC C. Paulucci 11′, J. Leiva 12-03-2022 San Carlos UC 0-1 Everton C. Paulucci 19-03-2022 El Teniente O’Higgins 2-1 UC C. Paulucci 53′, F. Zampedri

Fecha Sede Resultado DT Goles UC 10-01-2021 San Carlos UC 1-1 Curicó A. Holan 63′, F. Zampedri 14-01-2021 Santa Laura Unión 1-1 UC A. Holan 90, F. Zampedri 19-01-2021 San Carlos UC 1-1 Everton A. Holan 31′, G. Tapia 25-01-2021 San Carlos UC 2-3 Palestino A. Holan 45′, M. Núñez; 69′, A. Acevedo (autogol) 30-01-2021 El Teniente O’Higgins 2-0 UC A. Holan

Carencias

En más de una ocasión, Ariel Holan se ha mostrado conforme con el armado de la actual plantilla de la UC. Califica al grupo de futbolistas como uno “competitivo”. Sin embargo, la carencia de jugadores en algunos puestos resulta evidente. Por ejemplo, solo cuenta con cinco volantes: Ignacio Saavedra, César Pinares, Brayan Rovira, Bryan González y Sebastián Espinoza. Dos de ellos son juveniles. Y aunque siempre sostuvo que le hacían falta dos volantes, solo llegó el colombiano, con el torneo ya empezado. La carencia de variantes en esa zona se ha notado mucho, sobre todo, por la escasa generación de juego.

Sumado a lo anterior, los refuerzos que llegaron este 2023 han estado por debajo de las expectativas. El más destacado es Alexander Aravena, que, de todas formas, es formado en San Carlos y volvió de un préstamo en Ñublense. Del resto, Eugenio Mena es el más regular. Sin embargo, Franco Di Santo, Byron Nieto, Guillermo Burdisso y el mencionado Rovira ni siquiera han podido consolidarse.

De las incorporaciones cuestionadas, solo el atacante es titular, pero lo hace en un puesto que le incomoda. Y por otro motivo que complica a Holan. La UC tiene pocos extremos especialistas. Gonzalo Tapia es puntero derecho, pero su rendimiento ha ido muy a la baja. El ex Audax se ha visto obligado a jugar ahí, claramente fuera de lugar.

Mauricio Isla ha sido uno de los principales apuntados en el mal momento de la UC. Foto: Lukas Solis/AgenciaUNO

El caso de Rovira es llamativo. El colombiano llegó tras una larga búsqueda de Cruzados por un volante. En su presentación, aseguró que desde diciembre mantenía contacto con Ariel Holan. “Ya sé lo que tengo que hacer”, decía. No obstante, salió de la titularidad muy rápido. Para el estratega, el juego del ex Deportes Tolima no es compatible con el de Saavedra, y a la hora de elegir, se ha inclinado por el chileno.

Sumado a todo lo anterior, está la situación de Mauricio Isla. El Huaso llegó a mediados de 2022 y su arribo al país significó un gran revuelo mediático. Uno de los emblemas de la Generación Dorada volvía al país. Nada menos que al club que lo formó. Poco menos de un año a pasado y el otrora seleccionado recibe los dardos de la fanaticada. En sus primeros partidos con la camiseta franjeada, el exJuventus marcaba claras diferencias. Su conexión con José Pedro Fuenzalida en el sector derecho del campo le daba réditos a la UC. De hecho, Isla fue una de las figuras en la goleada cruzada en el clásico universitario del segundo semestre del año pasado, pero fue perdiendo aquella chispa.

En la UC han negado que Isla tenga intenciones de partir. El futbolista también ha expuesto sus ganas de revertir su situación actual. Sin embargo, hay situaciones que, lejos de calmar los ánimos, aumentan la incertidumbre de su futuro. Este fin de semana, justo antes del tradicional encuentro frente a Universidad de Chile, el lateral derecho fue expulsado. Le propinó un planchazo a Pablo Hernández y vio la roja directa. Todo esto era observado por Ariel Holan, que seguía repartiendo instrucciones, cada vez más resignado, mientras sus dirigidos caían en Santa Laura.