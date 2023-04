Juan Tagle le baja el perfil a las críticas a Ariel Holan: “Hay una lucha política alrededor de Independiente”

Ariel Holan vive un difícil momento. El técnico de Universidad Católica no solo sufre por las criticas en Chile, que se volvieron más álgidas tras el papelón de sus dirigidos frente a Deportes Colina, sino que también lo apuntan desde Argentina. En Independiente de Avellaneda, club que pasa por una grave crisis institucional, lo indican como uno de los culpables de su situación.

Justo en la semana cuando Juvenal Olmos, histórico exfutbolista de los cruzados, acusó al plantel estudiantil de estar perjudicando al entrenador adrede, Diego Milito, leyenda del cuadro transandino, soltó la bomba desde el otro lado de la cordillera. “Esa persona se golpea el pecho diciendo que ama al club y que es hincha de Independiente, pero todos sabemos muy bien cuál fue su comportamiento después de ganar la Sudamericana. Lo tengo clarísimo. Lo dejaron hacer lo que quiso”, disparó.

Las criticas fueron refrendadas por Daniel Bertoni. El campeón del mundo con Argentina en 1978 tampoco tuvo piedad con el actual adiestrador de los precordilleranos. “Holan al principio quería hacer una secretaría. Hablaba conmigo, con Bochini, con Pavoni, con Santoro. Nos utilizó por los nombres porque no sabía cómo le iba a ir. Después de ganar la Sudamericana dije ‘no vengo más’. Le dieron la llave como dijo Milito. Me decepcionó a mi, a Bochini y a otros. Nos utilizó en ese momento. No nos atendió más. Le dieron un equipo que me ilusioné, pero fue un desastre. Fue un gran culpable de lo que sucedió. Se trajeron jugadores por un dineral y ahí están las deudas”, lanzó, en conversación con TYC Sports.

Los dardos salpican en Chile. Sin embargo, Juan Tagle, presidente de Cruzados, le baja el perfil. “La situación de Independiente, o las disputas que puede haber en Argentina y en el entorno respecto a Ariel (Holan) a nosotros no nos incumben ni nos corresponde opinar”, declaró el dirigente, tras la junta de accionistas.

“Hay una lucha política enorme alrededor ese club. El trabajo con Ariel aquí siempre ha sido óptimo, todas las decisiones que tomamos siempre han sido en acuerdo con él; no nos afecta lo que se pueda estar diciendo o escribiendo en Avellaneda sobre la situación de Holan hace varios años cuando los dirigió”, agrega.

Ariel Holan y Juan Tagle, en la cancha de San Carlos de Apoquindo. Foto: Ailen Díaz/AgenciaUNO

Pese a que Universidad Católica también pasa por un momento de dudas, sobre todo tras las acusaciones de Olmos y la casi eliminación de la Copa Chile frente a un cuadro de cuarta división, Tagle afirma que Holan cuenta con el respaldo de la directiva. “Él sigue trabajando bien, preocupado, como todos, de mejorar el rendimiento del equipo. Estamos en la parte alta de la tabla y tenemos un gran desafío el sábado ante Colo Colo, será un partido relevante para ver cómo estamos como equipo (...) El apoyo siempre está, tiene contrato hasta fin de año y desde la dirigencia hemos hecho todo lo posible por conformar el mejor plantel en acuerdo con él”, asevera.

Las palabras del abogado van en la línea de lo expresado en entrevista con El Deportivo hace algunas semanas, cuando elogió lo hecho por entrenador, pese al fracaso en Copa Sudamericana. Eso, vale destacar, antes del choque frente al elenco de Chacabuco, que encendió las alarmas en San Carlos. “Su trabajo es impecable desde lo profesional, desde la organización, el esfuerzo que le pone, el interés de ir mejorando, ir creciendo, de involucrarse con el fútbol formativo. Todo eso ha sido siempre muy positivo”, declaraba el mandamás del cuadro de Las Condes, en aquel momento.

No obstante, tras el cotejo del pasado fin de semana, el dirigente dejó un recado. “Mucho que trabajar y mucho que mejorar. Que esto sea un punto de inflexión. No nos puede volver a pasar”, establecía a través de su cuenta en Twitter.