“Lo normal sería que nos mantuviéramos con este plantel hasta fin de año”: las 10 mejores frases que dejó la entrevista a Juan Tagle

En conversación con El Deportivo, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, abordó varios tópicos. Se refiere al momento deportivo de Universidad Católica, a su futuro como dirigente en el fútbol y a la construcción del nuevo San Carlos de Apoquindo. Aquí diez de las frases más destacadas del abogado.

Plantel para todo el año

Formamos este plantel para todo el año, que además es un año complejo. La eliminación de la Sudamericana significa una menor cantidad de partidos y una menor cantidad de ingresos, pero armamos este equipo para el año. De no haber alguna salida, lo normal sería que nos mantuviéramos con este plantel hasta fin de año.

Los plazos del estadio

El contrato de construcción contempla un plazo de 18 meses para la constructora para terminar la obra y recibirla. Esta comenzó a fines de noviembre. Eso significa que, por contrato, la obra tendría que estar terminada a fines de mayo del próximo año. Obviamente, estas obras pueden sufrir algún retraso. Por eso, siempre hemos hablado de fines del primer semestre o comienzos del segundo semestre del próximo año.

El financiamiento del recinto

Tenemos que completar aún el financiamiento. Por eso, hemos estado invitando a los hinchas a la compra de las losas que estarán en los pavimentos a la entrada del estadio. Por un lado, es una oportunidad maravillosa para tener su nombre, el de su familia o el de su empresa grabado para siempre en el estadio. Por otro lado, es una de las fuentes de financiamiento con la cual contamos. Hacemos el llamado a los hinchas para que participen comprando estas losas. También hay otras fuentes de financiamiento que tenemos que concretar, como algunos sponsors con los que todavía estamos en conversaciones para sumarlos al proyecto. Y vamos a anunciar, en un tiempo más, el comienzo de las ventas de los palcos y algunos proyectos específicos. Eso sí, la mayor parte del financiamiento del nuevo estadio ya está obtenido.

Juan Tagle, presidente de Cruzados, lidera la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo estadio San Carlos de Apoquindo. Foto: Cruzados

¿Se ve en la ANFP?

No. Por ahora, nada. Solamente pienso en el día en que pueda cortar la cinta, en que el estadio esté funcionando bien y pueda ser disfrutado por todos los cruzados y todos los chilenos. Más allá de eso, no me proyecto.

El momento de la UC

El equipo ha tenido altos y bajos. Es bastante evidente. Hemos tenido buenos partidos, facetas del juego muy positivas, sobre todo, en el aspecto ofensivo, en la capacidad goleadora y en crearnos ocasiones, pero en la fase defensiva, donde todo el equipo participa, nos han creado muchas ocasiones. Nos han marcado muchos goles, muchos más de los que estábamos acostumbrados. Eso ha llevado a que perdamos puntos que debimos asegurar o, a veces, haber ganado, pero sin dar un buen espectáculo. Sin embargo, mejorar desde la punta es mejor. Es una sensación que nos permite trabajar más tranquilos. Tuvimos una enorme decepción con la Copa Sudamericana. No fue un balde, fue un baldazo de agua fría quedar fuera de la copa. No lo esperaba nadie, pero se jugó a partido único, tenía ese riesgo. Fue un muy mal partido y quedamos fuera.

La continuidad de Holan

El año pasado, Ariel llegó en un momento muy difícil. Estábamos en posiciones más cercanas al descenso que a las copas internacionales. Ha tenido un equipo con muchos cambios. Han salido jugadores importantes. Hemos tenido que traer otros. Y él siempre ha hecho un excelente trabajo. El año pasado terminamos en la parte alta de la tabla, clasificamos a la Sudamericana. Este año tuvimos esa decepción de la copa. Por otro lado, el equipo se ve mejor, se ven jugadores nuevos apareciendo, jugadores de la casa teniendo opciones. Su trabajo es impecable desde lo profesional, desde la organización, el esfuerzo que le pone, el interés de ir mejorando, ir creciendo, de involucrarse con el fútbol formativo. Todo eso ha sido siempre muy positivo.

El Huaso Isla posa con la camiseta de la UC, junto a Juan Tagle y José María Buljubasich. Foto: Cruzados.

Mauricio Isla

Ni él ni nadie de su entorno, ni su representante, nos ha señalado nunca la intención de partir a mitad de año. Desde el punto de vista de su compromiso con el equipo, de su entrenamiento, él siempre se ha mostrado comprometido. Ha sido autocrítico cuando ha tenido un partido bajo, como todos los que lo han tenido. No es solo él. No es él el culpable individual de nada. Es un tema colectivo. Y lo que siempre hemos hablado con Mauricio es su enorme deseo de tener un paso por Católica que deje huella, que pueda dejar un título para darle una vuelta de mano al equipo que lo formó, que lo llevó a ser un futbolista profesional y a tener la carrera espectacular que tuvo. No hay conflictos. Obvio que ha habido conversaciones y discusiones sobre rendimientos, entre todos, pero no enfocado en un jugador.

Fernando Zampedri

Sería una linda noticia que Fernando, con todo el esfuerzo y lo que nos ha entregado estos años, lograra ese hito (goleador histórico). Ser parte del club en los momentos en que un jugador logra algo como eso, sin duda que son cosas que dan mucha satisfacción. Ojalá lo logre, pero teniendo claro que primero son los objetivos colectivos, el campeonato; y después estos objetivos son secundarios, pero son importantes.

Alexander Aravena

Esperábamos este rendimiento. Por eso ejercimos nuestra opción de traerlo de vuelta desde Ñublense. Querían que siguiera allá, pero teníamos la posibilidad de repesca. No solo porque vimos su rendimiento en Ñublense, que fue importante, sino porque es un jugador que siempre fue de los más destacados de su generación y se le ve mucha proyección. Insistimos mucho desde la dirigencia y el cuerpo técnico en traer de vuelta a Alexander.

¿Fue un error dejar ir a Leiva y Gutiérrez?

Es que son discusiones que se tienen con el cuerpo técnico y con los jugadores, ver cuáles son sus intereses. En el caso de Juan y Felipe, ellos no estaban teniendo mucha continuidad. Ahí hay una mezcla entre el deseo de los jugadores y lo que el cuerpo técnico vislumbra. Hubo decisiones compartidas. Todo se discute. Son dos jugadores importantes, que tuvieron muy buenos momentos, pero que estaban teniendo poca continuidad y seguimos la opinión del cuerpo técnico y el deseo de los jugadores.