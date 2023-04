Los nuevos antecedentes del choque de Leandro Fernández

Leandro Fernández se complica. Tras el accidente automovilístico de este sábado, donde el Volkswagen Amarok del jugador chocó contra un Peugeot 207, mientras conducía con 1.62 g/l de alcohol en la sangre, han ido apareciendo nuevos antecedentes de la colisión.

De acuerdo a las últimas informaciones entregadas en Argentina, en el otro vehículo se transportaba una mujer con su hijo bebé, pero por suerte no hubo ningún herido. Esto último resultó clave para el artillero de Universidad de Chile, ya que fue el motivo por el cual la policía no se lo llevó a la comisaria. De haber complicaciones físicas, la historia pudo ser distinta. Pero todos los involucrados salieron ilesos.

Luego del choque, que ocurrió en la Ruta Provincial 2, a la altura de la Rotonda de Alpargatas, en la ciudad de La Plata, la policía le tomó el alcotest a los conductores de ambos automóviles. En el caso de la mujer, identificada como Jacqueline Vélez, marcó cero.

Leandro Fernández, mientras se realiza el alcotest.

De acuerdo a la información difundida por los medios transandinos, las autoridades remarcaron en que el atacante de la U realizaba bruscas maniobras con su camioneta antes de impactar con el Peugeot. Una vez que acudieron los agentes al lugar, tras ver el estado de la mujer y su hijo, fueron donde Fernández, quien, en primera instancia, intentó escarpar del lugar, pero no lo logró.

La U se pronuncia

Varias horas después del accidente, Universidad de Chile emitió un comunicado para referirse a la situación. Desde el club laico no profundizan mucho en los hechos, pero anuncian que están evaluando posibles castigos. “Nuestro Club continuará recabando la mayor cantidad de antecedentes. Respecto a posibles medidas internas, estas serán adoptadas una vez que contemos con toda la información adecuada, incluida la versión del propio jugador”, señalan.

Además, en el CDA enfatizan en que esto se dio en un día de descanso. Remarcando que la plantilla no tenía ningún compromiso deportivo durante estos días. “Aclaramos que, según planificación, nuestro plantel no entrena este fin de semana y el lunes se retomarán las prácticas en el Centro Deportivo Azul”, dicen.

También le dan importancia al hecho de que el jugador no pasó a control de detención. “El delantero fue liberado, con una infracción por manejar bajo los efectos del alcohol, debido a que en el accidente no se registraron lesiones a terceros”, expresan. Lo que sucedió es que le cursaron un acta de infracción y le incautaron el vehículo. A pesar de esto, la Policía de PBA (Provincia de Buenos Aires) efectivamente optó por no dejarlo detenido al no haber personas heridas.