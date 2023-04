Juan Tagle, a fondo: “Aún tenemos que completar el financiamiento del nuevo estadio”

Aunque las obras comenzaron el año pasado, la primera piedra del nuevo y moderno estadio San Carlos de Apoquindo se colocó recién este martes. La ceremonia fue liderada por Juan Tagle (55 años), presidente de Cruzados. Entre fierros, tierra y concreto, el timonel del equipo de la franja cumplió con el acto simbólico y le dio inicio, oficialmente, a la construcción de la nueva casa de Universidad Católica. “Fue muy emocionante, pero queda un largo camino por delante, lleno de desafíos”, advierte el abogado, en entrevista con La Tercera.

¿Cuándo va a estar listo el nuevo estadio? ¿Se puede ser específico respecto a eso?

El contrato de construcción contempla un plazo de 18 meses para la constructora para terminar la obra y recibirla. Esta comenzó a fines de noviembre. Eso significa que, por contrato, la obra tendría que estar terminada a fines de mayo del próximo año. Obviamente, estas obras pueden sufrir algún retraso. Por eso, siempre hemos hablado de fines del primer semestre o comienzos del segundo semestre del próximo año.

¿Qué significó para usted, como presidente, liderar la ceremonia de colocación de la primera piedra?

Son muchas emociones, porque es mucho trabajo el que hubo detrás. Son muchos años planificando esto, desde comienzos de 2017, cuando se formó la comisión estadio, cuando solo había una idea que se enfrentaría a muchísimos desafíos. La obra ya lleva cuatro meses, pero este simbolismo de la primera piedra fue una emoción fuerte. Ver que el proyecto avanza tan bien es una sensación de desafío gigante que nos queda, porque estas obras siempre tienen muchas dificultades para que salgan en tiempo y forma. Queda mucho aún.

¿El financiamiento del nuevo estadio está listo?

Tenemos que completar aún el financiamiento. Por eso, hemos estado invitando a los hinchas a la compra de las losas que estarán en los pavimentos a la entrada del estadio. Por un lado, es una oportunidad maravillosa para tener su nombre, el de su familia o el de su empresa grabado para siempre en el estadio. Por otro lado, es una de las fuentes de financiamiento con la cual contamos. Hacemos el llamado a los hinchas para que participen comprando estas losas. También hay otras fuentes de financiamiento que tenemos que concretar, como algunos sponsors con los que todavía estamos en conversaciones para sumarlos al proyecto. Y vamos a anunciar, en un tiempo más, el comienzo de las ventas de los palcos y algunos proyectos específicos. Eso sí, la mayor parte del financiamiento del nuevo estadio ya está obtenido.

¿Cómo se va a llamar el estadio? ¿Hay claridad?

No, no hay una definición, porque eso tenemos que conversarlo con la empresa Claro, que está en medio de un proceso de integración, ya que se fusionó con VTR. Entonces, esa definición la tienen que tomar ellos en ese contexto de fusión.

Debido a la violencia que afecta al fútbol chileno, ¿piensan recibir público visitante en el nuevo estadio? ¿Qué pasará en los clásicos, por ejemplo?

La idea es que sea un estadio con estándares de seguridad muy superiores a los que había anteriormente, tanto a nivel de cámaras, accesos, torniquetes y del entorno del recinto. Obviamente, tiene pensando un sector para la hinchada visitante. Esperamos nosotros que, en este estadio, con nuevos estándares y más sofisticados de seguridad, podamos seguir jugando con hinchada visitante. Nosotros hemos diseñado el estadio pensando en albergar un sector para la hinchada visitante y así está establecido en las bases de todos los últimos torneos. Lo responsable de nuestra parte era considerarlo así.

¿Está decidido que la cancha será de césped híbrido? ¿El contrato con Claro los obliga a algo así?

No hay ninguna obligación contractual de hacerla de una u otra manera. Eso es una decisión absolutamente soberana nuestra, del directorio y de la comisión estadio. Hemos estado evaluando pros y contras de las alternativas. Cuando nosotros hablamos de la posibilidad de que la cancha tenga pasto sintético, es importante aclarar que estamos hablando de un nivel de pasto sintético que en Chile no existe, que es estándar FIFA máximo, que es el que tienen canchas como las de Palmeiras o Athletico Paranaense, dos de los equipos más exitosos en Brasil en los últimos años. Por lo tanto, es un estándar muy diferente al que conocemos aquí en Chile de algunas canchas de pasto sintético, que no están en buen estado, que no tenían un estándar de ese nivel ni siquiera cuando comenzaron. Esa es una inversión mayor, el costo por ese estándar tiene es bastante superior al del pasto natural. Es una decisión que tiene un componente económica, que tiene ventaja desde el punto de vista de la explotación del recinto, para otros eventos, para poder jugar mayor cantidad de partidos, tener preliminares, pero también hay quienes siguen sosteniendo la conveniencia del pasto natural. Tendremos que decidir sobre eso.

¿Se proyecta más allá de Cruzados? ¿Presidir la ANFP?

No. Por ahora, nada. Solamente pienso en el día en que pueda cortar la cinta, en que el estadio esté funcionando bien y pueda ser disfrutado por todos los cruzados y todos los chilenos. Más allá de eso, no me proyecto.

¿Le gusta como juega la UC? Están punteros, pero ¿lo convence el equipo? Al hincha no mucho...

El equipo ha tenido altos y bajos. Es bastante evidente. Hemos tenido buenos partidos, facetas del juego muy positivas, sobre todo, en el aspecto ofensivo, en la capacidad goleadora y en crearnos ocasiones, pero en la fase defensiva, donde todo el equipo participa, nos han creado muchas ocasiones. Nos han marcado muchos goles, muchos más de los que estábamos acostumbrados. Eso ha llevado a que perdamos puntos que debimos asegurar o, a veces, haber ganado, pero sin dar un buen espectáculo. Sin embargo, mejorar desde la punta es mejor. Es una sensación que nos permite trabajar más tranquilos. Tuvimos una enorme decepción con la Copa Sudamericana. No fue un balde, fue un baldazo de agua fría quedar fuera de la copa. No lo esperaba nadie, pero se jugó a partido único, tenía ese riesgo. Fue un muy mal partido y quedamos fuera.

¿Fue un fracaso?

Fue un golpe muy duro. La palabra fracaso está un poco manoseada, porque pareciera involucrar muchas otras cosas que, en este caso, no corresponden, como que hubiera un mal trabajo o una mala preparación. Sí fue un golpe muy duro, que nos afectó a todos, pero que rápidamente hubo que revertirlo. Estamos en la punta, hay que mantenerla y, sobre todo, mejorar el juego. Hacer más regular nuestro juego y no tener esta fragilidad en la fase defensiva que a veces nos ha afectado.

Juan Tagle lidera la colocación de la primera piedra del nuevo San Carlos de Apoquindo. Foto: Cruzados

¿Cómo evalúa el regreso de Ariel Holan? ¿Ha cumplido con las expectativas? ¿Están satisfechos?

El año pasado, Ariel llegó en un momento muy difícil. Estábamos en posiciones más cercanas al descenso que a las copas internacionales. Ha tenido un equipo con muchos cambios. Han salido jugadores importantes. Hemos tenido que traer otros. Y él siempre ha hecho un excelente trabajo. El año pasado terminamos en la parte alta de la tabla, clasificamos a la Sudamericana. Este año tuvimos esa decepción de la copa. Por otro lado, el equipo se ve mejor, se ven jugadores nuevos apareciendo, jugadores de la casa teniendo opciones. Su trabajo es impecable desde lo profesional, desde la organización, el esfuerzo que le pone, el interés de ir mejorando, ir creciendo, de involucrarse con el fútbol formativo. Todo eso ha sido siempre muy positivo.

Al equipo le faltan variantes en el mediocampo, ¿fue un error dejar salir a jugadores como Juan Leiva o Felipe Gutiérrez?

Es que son discusiones que se tienen con el cuerpo técnico y con los jugadores, ver cuáles son sus intereses. En el caso de Juan y Felipe, ellos no estaban teniendo mucha continuidad. Ahí hay una mezcla entre el deseo de los jugadores y lo que el cuerpo técnico vislumbra. Hubo decisiones compartidas. Todo se discute. Son dos jugadores importantes, que tuvieron muy buenos momentos, pero que estaban teniendo poca continuidad y seguimos la opinión del cuerpo técnico y el deseo de los jugadores.

¿Se van a reforzar a mitad de año?

Formamos este plantel para todo el año, que además es un año complejo. La eliminación de la Sudamericana significa una menor cantidad de partidos y una menor cantidad de ingresos, pero armamos este equipo para el año. De no haber alguna salida, lo normal sería que nos mantuviéramos con este plantel hasta fin de año.

¿Mauricio Isla seguirá? ¿Descarta que el Huaso pueda salir de la UC en junio?

Ni él ni nadie de su entorno, ni su representante, nos ha señalado nunca la intención de partir a mitad de año. Desde el punto de vista de su compromiso con el equipo, de su entrenamiento, él siempre se ha mostrado comprometido. Ha sido autocrítico cuando ha tenido un partido bajo, como todos los que lo han tenido. No es solo él. No es él el culpable individual de nada. Es un tema colectivo. Y lo que siempre hemos hablado con Mauricio es su enorme deseo de tener un paso por Católica que deje huella, que pueda dejar un título para darle una vuelta de mano al equipo que lo formó, que lo llevó a ser un futbolista profesional y a tener la carrera espectacular que tuvo. No hay conflictos. Obvio que ha habido conversaciones y discusiones sobre rendimientos, entre todos, pero no enfocado en un jugador.

Fernando Zampedri termina contrato a fin de año…

Sí, pero hay una conversación ahí para intentar prolongar eso.

Los hinchas quieren que Fernando Zampedri sea el goleador histórico de la UC. Como presidente, ¿le gustaría también?

Sí, sería una linda noticia que Fernando, con todo el esfuerzo y lo que nos ha entregado estos años, lograra ese hito. Ser parte del club en los momentos en que un jugador logra algo como eso, sin duda que son cosas que dan mucha satisfacción. Ojalá lo logre, pero teniendo claro que primero son los objetivos colectivos, el campeonato; y después estos objetivos son secundarios, pero son importantes.

¿Esperaban el rendimiento que ha tenido Alexander Aravena?

Lo esperábamos. Por eso ejercimos nuestra opción de traerlo de vuelta desde Ñublense. Querían que siguiera allá, pero teníamos la posibilidad de repesca. No solo porque vimos su rendimiento en Ñublense, que fue importante, sino porque es un jugador que siempre fue de los más destacados de su generación y se le ve mucha proyección. Insistimos mucho desde la dirigencia y el cuerpo técnico en traer de vuelta a Alexander.

¿Le sorprendió la forma en la que debutó por la Selección?

El ingreso que tuvo es un paso adicional, porque no es lo mismo vestir la camiseta de la Selección y jugar con jugadores de esa relevancia. Lo hizo muy bien, pero es un camino que recién comienza. Fue su estreno en la adulta y tiene mucho trabajo por delante. Tiene que mantenerse siempre con los pies en la tierra, que en el caso de Alexander estoy seguro que así va a ser. Tiene que seguir creciendo poco a poco para convertirse en el jugador que él mismo sueña con ser, dar el salto a Europa y ser un gran aporte en la Selección. Para nosotros es una enorme satisfacción.

¿Cuánto vale Aravena? ¿Está blindado?

Él tiene contrato con nosotros y tiene algunas cláusulas específicas, pero ¿blindado? No sé. Es un jugador que puede tener, en algún momento, alguna opción de salir, claro que sí. Y si es así, ojalá que sea en los mejores términos para el club y para el jugador.

A propósito, ¿Clemente Montes tomó una mala decisión al irse a España, al Celta B? ¿Qué piensa usted?

No compartíamos la decisión y eso lo conversamos largo con él. Éramos partidarios de que hubiese extendido su contrato y hubiera permanecido un poco más con nosotros, pero también había una negociación en curso de una extensión de su contrato, que no nos daba muchas herramientas para poder imponer lo que nosotros creíamos que era lo mejor. Así que, en términos amistosos y con mucha cercanía, concordamos con esta propuesta que nos trajo.

¿Dónde se va a jugar el clásico contra Colo Colo? ¿Hay opciones de que se juegue en Santa Laura?

Sí, queremos jugarlo en el estadio Santa Laura. Ese es nuestro plan y así se lo estamos presentando a la autoridad. La cancha ha mejorado; sin duda que está en mejores condiciones y todo este período de receso que ha tenido le va a venir muy bien. Entendemos que este debiera ser el primer partido después del receso, así que ese es nuestro deseo: poder jugar en Santiago ese partido y tener un estadio lleno, con muchos hinchas cruzados apoyándonos en un partido que es tan importante.