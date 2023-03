Alberto Acosta: “Fernando Zampedri puede superar este año hasta el récord de Rodrigo Barrera”

Alberto Acosta (56) tiene una profunda ligazón con Chile. En sus dos pasos por Universidad Católica, el delantero dejó una huella imborrable y 92 goles. Esa cifra lo instaló como el séptimo goleador en la historia de los cruzados. Fernando Zampedri, con 90 dianas, amenaza su estatus. “Si sigue funcionando así, no tengo duda de que será el goleador histórico del club”, asegura. El Toro está a la caza del máximo artillero estudiantil: Rodrigo Barrera (118 goles).

El Beto habla de todo con El Deportivo. Incluso, repasa el presente de Gabriel Suazo en el Toulouse, equipo que defendió durante su carrera. “Al parecer se ha adaptado muy bien al fútbol francés”, dice el santafesino, a la vez que reconoce que la liga de Francia ha evolucionado mucho en los últimos años. Advierte que, si el zaguero se adapta, es muy posible que fiche en un torneo más importante. Asimismo, cuenta cuando le dijo no a una oferta de Colo Colo, además de llenar de elogios a Alexis Sánchez a quien ve “jugando en un alto nivel por algunos años más”.

Fernando Zampedri está a dos goles de alcanzar su marca de 92 conquistas en la UC ¿Qué opina de eso?

No hay dudas de que es un gran jugador. Desde que estoy yendo a Chile siempre me preguntan lo mismo. Fernando Zampedri ha hecho una campaña espectacular. Es un goleador implacable que le ha entregado muchas alegrías a la gente de Católica. Me pone contento por él que esté cerca de batir mi marca. Porque lo conozco, es muy buena persona y un gran goleador. Lo ha demostrado en estos años en el club.

¿Podrá superar el récord de 118 goles de Rodrigo Barrera, el máximo anotador de la UC?

Es un delantero que le ha dado mucho al club en los últimos años, tanto títulos como goles. Todo depende de cuántos años se pueda quedar en Universidad Católica, si se queda un par de temporadas más puede pasar esa marca de Rodrigo Barrera. Incluso puede superar este año hasta el récord de Rodrigo Barrera. Zampedri tiene un promedio muy alto de goles. Si sigue funcionando así no tengo ninguna duda de que será el artillero histórico de Católica. Es un jugador que siempre anda derecho con el arco. Sería una marca muy importante para su carrera y para el equipo.

¿Le gustaría trabajar en Universidad Católica?

Uno siempre puede estar del lado de la gente de Católica, quienes siempre me manifestaron su cariño. Si las personas que hoy están en Universidad Católica quieren que yo trabaje en el club y me necesitan, solo tienen que llamarme. Pero hasta ahora eso no ha ocurrido. No pasa por mí. Además, uno tiene que ser respetuoso de los que hoy están en la institución.

Usted jugó en Toulouse a comienzos de los noventa, club donde milita Gabriel Suazo…

Es cierto, han pasado más de treinta años de eso. Fue una gran experiencia, lo recuerdo. Pero ese fútbol francés ha cambiado mucho respecto del que se juega hoy.

¿Cómo es la ciudad?

Es una ciudad muy futbolizada, la gente es muy fanática. Ahí se vive mucho el fútbol. Recuerdo que en esos tiempos el equipo siempre jugaba en copas europeas y cuando eso ocurría la ciudad paraba completamente.

¿Qué opina de la Ligue 1 de Francia?

En la actualidad, el fútbol francés está muy bien considerado en el mundo entero, no hay duda de eso. Lo digo por todo lo que ha demostrado el Paris Saint-Germain, que ha logrado llevarse a grandes jugadores como Lionel Messi, Neymar y el mismo Kylian Mbappé. Ahora es un campeonato muy bien visto y eso también ayuda a los jugadores que militan en ese campeonato.

¿Ha podido ver a Suazo en el Toulouse?

Siempre sigo el fútbol chileno y creo que Gabriel Suazo tiene mucho por dar, tiene mucho futuro. Sí, es un muy buen profesional y al parecer se ha adaptado muy bien al fútbol francés. En ese escenario, la gente se sentirá muy identificada con el jugador.

¿Lo ve mucho tiempo en el balompié galo?

Si Gabriel Suazo lo hace bien en Toulouse, no tengo duda que saltará a una liga más grande. Es un club lindo y una vitrina importante para proyectarse a destinos más importantes. Si se aclimata bien a las exigencias del fútbol de allá, la gente lo va a querer muy rápidamente. Depende mucho de su personalidad. Si se adecúa muy bien a lo que quiere el entrenador y el club, triunfará. Lo importante es que lo haga rápidamente, porque en el fútbol europeo todo tiene una velocidad distinta a lo que se exhibe en Sudamérica.

En los medios locales aseguran que Suazo “se echó al bolsillo” a la gente en sus primeros días como jugador del Toulouse…

Me alegra escucharlo, porque cuando uno es un jugador sudamericano y llega al fútbol europeo la adaptación es mucho más complicada. Es un continente diferente, el fútbol y todo es distinto. Por eso es tan importante entrar bien en el club. Tener una buena comunicación con esos nuevos compañeros y eso hace todo más fácil. Eso es importantísimo. Llegas a un equipo donde la mayoría de tus compañeros, por ejemplo, no habla tu mismo idioma. En ese sentido el fútbol francés es un poco más frío.

¿Qué le parece el hecho de que Alexis Sánchez haya llegado a Olympique de Marsella?

Me parece muy bien. Además, es muy importante para el fútbol chileno por la imagen que entrega al resto del mundo. Ese tipo de jugadores son destacados y se ven mucho mejor en campeonatos de esa categoría.

¿Le extraña que sea el máximo goleador del club francés?

No me sorprende, para nada. No vamos a descubrir ahora la calidad que ha demostrado durante tantas temporadas en Europa, después de muchos años y desde muy joven. Alexis siempre ha triunfado en las mejores ligas del mundo. Y como te dije, su éxito siempre es importante para Chile.

¿Es un referente para los que vienen?

Es una realidad. Lo que pasa es que antes los jugadores chilenos no eran tan conocidos en Europa. Entonces, ejemplos como los de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, se han abiertos muchos mercados. Entonces que funcionen bien estos futbolistas en las mejores ligas hace que se hable mucho del fútbol chileno. Esto le hace muy bien.

¿Cree usted que, a los 34 años, puede continuar en la primera línea de Europa?

Lo veo jugando en un alto nivel por algunos años más. Lo ha demostrado en Marsella. Mientras tenga ganas de jugar, puede seguir por muchas temporadas más. Es un gran futbolista, muy profesional, continúa funcionando muy bien en un torneo complicado. Ha demostrado que es uno de los mejores jugadores chilenos de la historia. También lo ha demostrado en la selección chilena, en la que es el máximo goleador histórico. Por su profesionalismo, se merece todo lo bueno que le ha ocurrido.

¿Ha tenido la oportunidad de seguir al fútbol chileno en este campeonato?

Siempre trato de ver los amigos cuando me da el tiempo. Tengo muchos amigos en Chile y guardo un gran cariño por el país. No solo por la Universidad Católica, donde jugué muchas temporadas. También por toda la gente que me trata con mucho cariño. Sinceramente, me queda el mejor de los recuerdos. Me pone muy contento cada vez que viajo por esos lados.

Es un torneo chileno muy diferente al que usted protagonizó en los 90…

Bueno, son tiempos diferentes. Lo niveles han cambiado con el correr de los años. Muchas de las cosas pasan por el tema económico, también. En los años noventa, Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica tenían refuerzos de mucha jerarquía. Muchos seleccionados nacionales, pero no solo de Chile, sino que muchos jugadores extranjeros, también protagonistas de otras naciones sudamericanas.

Entonces antiguamente el torneo chileno era mejor, así al menos se desprende de sus actuaciones internacionales…

Es difícil hacer una comparación. Los jugadores se tienen que adaptar al fútbol que hay. No digo que sea mejor o peor, aunque tal vez antes había muchos más jugadores de renombre. Yo me fijo en la Católica, por ejemplo, uno analiza los jugadores que han arribado en los últimos años y no es comparable con los refuerzos que llegaban antes.

¿Cuál cree usted que es la razón de esa diferencia de planteles?

Según yo pasa por un tema económico, más que nada. Es algo que pasa en toda Sudamérica, no es un fenómeno aislado. Solo sacando al fútbol de Brasil que está tres o cuatro escalones por sobre el resto de los países de la región. Es una realidad, cuesta mantener administrativamente a los clubes. En Argentina sucede una situación similar, la mayoría de los equipos no tienen jugadores de mucho renombre en sus planteles.

Sin embargo, el fútbol chileno es el tercero país de Sudamérica que más dinero recibe de la televisión…

No conocía ese dato. Ahí no sabría decirte, debería estar metido adentro del sistema para saber cómo se maneja todo y entregar una opinión más concluyente. Uno al final se fija en los nombres que tienen los clubes. La UC ha llevado a un par de jugadores conocidos en esta temporada. Pero insisto, compararlo a lo que ocurría en los años noventa es mucho más complicado. No creo que se vuelva a repetir un fenómeno como ese. Además, la gente disfrutaba esa competitividad y te lo demostraba a cada instante.

¿Es cierto que alguna vez estuvo cerca de llegar a Colo Colo, después que se marchó de Universidad Católica?

No es que estuviera cerca de firmar. Me llamaron de Colo Colo cuando yo estaba jugando en Sporting de Lisboa. Al final uno toma decisiones con el corazón. Era muy difícil que yo pudiera decirle que sí a Colo Colo, porque siempre estuve muy identificado con los colores de Universidad Católica. En ese contexto, era muy complicado que jugara en otro club chileno. No hice más que agradecer el interés del club, tal como ocurrió con otras instituciones.

¿Entonces es cierto eso?

Dar ese paso, el hecho de ir a Colo Colo, hubiera sido muy complicado para mí.

¿La decisión fue enteramente suya?

La decisión pasó por mí, completamente. Tengo que ser sincero, siempre quise ir a jugar donde yo quisiera. Mis años en Universidad Católica fueron inolvidables. No fue por menospreciar a Colo Colo, pero el tema era tomar una decisión con el corazón. Por eso le dije que no a Colo Colo.

¿Cómo ha visto el recambio de Chile?

Es un proceso que viven todos los equipos nacionales. Creo que los jugadores de la Generación Dorada ya pasaron. Chile tiene que encontrar la base de la selección en los jugadores jóvenes. Olvidarse un poco de esos dos títulos de Copa América que ya parecen un poco lejanos. Muchas veces cuesta, pero es posible lograrlo. Sacando a Brasil y Argentina, que ahora salió campeón del mundo, todos los equipos de Sudamérica están viviendo ese recambio.

¿Cómo vivió el título mundial argentino?

Fue algo increíble. No fui a Qatar, no tuve la opción de estar. Lo disfruté como un fanático más. Fue una de las alegrías más grandes que ha tenido el país en el último tiempo. El hecho de que Argentina volviera a levantar la Copa del Mundo después de tantos años fue algo increíble. Además, Lionel Messi se lo merecía por todo lo que ha hecho y porque se ha convertido en uno de los grandes jugadores de la historia.

¿Con este título, Lionel Messi ya pasó a Diego Maradona?

No se puede decir que uno es mejor que el otro. Tuvimos la suerte de tener a Diego (Maradona), yo jugué con él. Y ver a Messi durante tantos años es algo que nos pone felices como argentinos. La Copa del Mundo de Qatar 2022 era el título que le faltaba.