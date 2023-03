Gabriel Suazo revela la influencia de Bravo y Berizzo en su llegada al Toulouse: “Me ayudó mucho en la decisión”

Gabriel Suazo ha destacado de buena forma en su arribo al Toulouse. El zurdo se afianzó como titular en base a un gran desempeño que ha demostrado desde que llegó al club, incluso marcando un golazo en la Copa de Francia. Según expresa él mismo, la decisión de arribar al TFC fue, en gran parte, gracias a la influencia de Claudio Bravo y Eduardo Berizzo.

En conversación con Redgol, el lateral reveló que, antes de aceptar la propuesta de su actual equipo, mantuvo una conversación con el actual DT de la Roja. En primera instancia, señaló la relevancia de tener una buena relación con el técnico. “He hablado con él, vino a ver un encuentro a Francia. Se sentó conmigo a conversar, tenemos buena relación. Para los que estamos en el exterior es buena esa relación, que sepan lo que se necesita. Eso es importante, me hizo feliz poder hacerlo y saber lo que se viene. Es muy importante la buena relación entre técnico y jugador”.

A continuación, el ex Colo Colo se refirió precisamente a la participación del Toto en su decisión para unirse al Toulouse. “Estoy muy agradecido con Berizzo, porque me ayudó mucho en la decisión. Le comenté un poco las opciones que tenía y él me aconsejó, aunque la decisión fue mía con mi familia, pero tener la opinión del técnico de la selección es importante”.

“Él estuvo aquí, conoce Francia y para mí es importante tener esa comunicación directa, porque te da una retroalimentación para mejorar más” agregó Suazo respecto a su charla con Berizzo.

Eso sí, el entrenador no fue el único que influyó en la determinación del carrilero, pues según explicó, la propuesta lo atrajo en gran medida porque el técnico del conjunto galo, Philippe Montanier, también dirigió a Claudio Bravo en la Real Sociedad.

“Era importante saber del técnico, quién es. Él dirigió a la Real Sociedad, habla español y dirigió a Claudio Bravo. El ayudante es español, vive en Barcelona y es importante el mensaje” explicó el zurdo, refiriéndose al periodo entre 2011 y 2013, que fue cuando Bravo y Montanier coincidieron en el conjunto vasco.

Finalmente, el ex capitán del Cacique mencionó las similitudes y diferencias que guarda el juego de su actual equipo, con lo que él hacía en el cuadro de Macul. “A la hora de jugar, es muy parecido a lo que se intentaba en Colo Colo. Claro, aquí es contra el Olympique de Marsella, al PSG y es complicado llevar a cabo el funcionamiento, pero en cada partido se intenta salir jugando, que los laterales ataquen, que tengan función ofensiva y eso para mí es muy importante. Eso se ve antes de la decisión, luego los pro y los contra de cada lugar. Uno trata de tomar la mejor”.

El Toulouse jugará contra el Lille este sábado 18 de marzo a las 13 horas, en calidad de local. Eso sí, las chances más grandes que tiene el equipo de Gabriel Suazo para conquistar un título esta temporada es en la Copa de Francia, donde enfrentarán al Annecy, equipo de segunda categoría que fue el verdugo del Marsella en la fase anterior del torneo. Ambas escuadras jugarán la semifinal del certamen el 6 de abril.