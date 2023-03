¿Matías Dituro puede jugar en la Selección?: Berizzo espera atento por la elegibilidad del nacionalizado arquero de la UC

Para este Campeonato Nacional 2023, Matías Dituro presenta una gran novedad: tiene la nacionalidad chilena. El arquero y capitán de Universidad Católica concretó exitosamente su proceso de nacionalización, y así no ocupa plaza de extranjero en la UC. Eso posibilitó, por ejemplo, que se concretara el fichaje del colombiano Brayan Rovira, para cumplir con el requerimiento que hizo Ariel Holan de reforzar el mediocampo con un foráneo.

En febrero, el portero recibió la notificación oficial de su nacionalización. Esta situación generó, como si fuera un efecto dominó, el despertar de una inquietud automática, a raíz del rendimiento del meta en el fútbol nacional y que le posibilitó saltar a la liga española: ser una opción para la selección chilena. Como era de esperarse, fue consultado acerca de esta ventana que se abrió y Dituro no la cerró. “Me siento capacitado para todos los desafíos que me trace y que vengan por delante. El día a día, el trabajo, el esfuerzo y lo que vaya haciendo en la cancha van a decidir para qué estoy”, declaró el nuevo portador de la jineta de la UC, tras la salida de José Pedro Fuenzalida.

La Roja cuenta con múltiples variantes para resguardar su portería. Claudio Bravo, Gabriel Arias y Brayan Cortés, por citar ejemplos. Los dos que militan en el extranjero fueron nominados por Eduardo Berizzo para el amistoso del 27 de marzo ante Paraguay, en el Monumental. Falta por conocer la lista de los jugadores que están en la liga local. Debiese estar el 1 de Colo Colo y una de las inquietudes pasa por saber si Dituro estará considerado ahora, porque ya cuenta con la nacionalidad. No obstante, su presencia o no en la Selección genera interrogantes, básicamente administrativas. Al día de hoy, ¿Matías Dituro es elegible o no para el combinado nacional?

Según pudo conocer El Deportivo, este asunto ha sido consultado por la Federación de Fútbol de Chile, para no correr riesgos en el sentido de quedar propensos a una eventual denuncia de un rival por alguna alineación indebida, precisamente casos en los que Chile ha estado involucrado reclamando situaciones de este tipo en elencos contrarios (léase Nelson Cabrera o el propio Byron Castillo).

A considerar

¿Qué necesita un futbolista para jugar en una selección que no corresponde a su país de origen? Esa es la pregunta del millón. Lo primero en tener presente es la manera en que un extranjero puede obtener la Carta de Nacionalización. Se le otorga “a quienes hayan cumplido 18 años, sean titulares de Residencia Definitiva vigente, y tengan cinco años o más de residencia en Chile”. En entrevista con La Tercera, Dituro aclaró el tema de su residencia. Llegó a Chile en 2018 (de la mano de Beñat San José) y, en medio de este periodo, se fue a jugar al Celta de Vigo. “Antes de irme a España ya tenía la residencia definitiva y nunca me fui más de un año del país. Lo máximo que me fui fueron 11 meses, así que estaba dentro de los plazos”, declaró.

Para que cualquier naturalizado pueda ser llamado a una selección hay que tener presente las reglas que plantea la FIFA acerca de la elegibilidad para jugar con las selecciones nacionales, cuya última edición consta de enero de 2021. El Artículo 7 trata sobre la adopción de una nueva nacionalidad. Este señala los criterios que hacen “seleccionable” a un futbolista, quien debe cumplir con una de las condiciones exigidas: haber nacido en el país, que uno de los padres biológicos haya nacido en el país, que uno de sus abuelos haya nacido en el país, o que el jugador haya vivido en el territorio al menos por cinco años (si el interesado tiene 18 años o más).

Esta última condición es la que toca a Dituro. Eso sí, hay un punto a tener presente y que puede abrir dobles lecturas. En el 48.3 del Artículo 7 se habla del concepto “ha vivido en el territorio de la federación”. Y para alguien que tiene 18 años o más, la exigencia es que “el periodo (definido) es de al menos cinco años de presencia física”. Acá hay una eventual problemática, porque el meta tuvo una temporada en España, pese a tener la residencia en Chile.

Extracto de las reglas de la FIFA sobre la elegibilidad de jugadores para las selecciones nacionales.

Para esta fecha FIFA, Berizzo convocó a Matías Catalán. El defensa de Talleres de Córdoba, de 30 años, nació en Mar del Plata. No obstante, opta a ser considerado en la Roja porque su papá es chileno. Nayel Mehssatou Sepúlveda, quien cuenta con triple nacionalidad (chilena, belga y marroquí), puede jugar por Chile porque su mamá es nacional. Estos casos, como también el de Ben Brereton, son distintos toda vez que el trámite es menos engorroso. Es más de gestión y de convencimiento al futbolista en decantarse por una de sus opciones.

Rendimiento

Más allá de lo administrativo, y si está en el radar del cuerpo técnico nacional, desde lo deportivo no ha sido el mejor arranque de temporada para el ex Deportes Antofagasta y Bolívar. En ocho partidos del Campeonato Nacional, Dituro ha recibido 12 goles (1,5 de promedio por juego). Sólo en la primera fecha mantuvo su valla invicta: ante Everton, en Sausalito.

A esto se le añade los tres de Audax Italiano, en la Copa Sudamericana, en la derrota y eliminación de la UC en Rancagua.