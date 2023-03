Estadio Seguro alza la voz tras los incidentes en el Monumental: “Nuestra postura es empujar para que se lleven a cabo las sanciones correspondientes”

El Superclásico del fútbol chileno sigue dando de qué hablar, evidentemente más fuera de la cancha que dentro. El espectáculo que brindaron ambas escuadras fue pobre, y la principal atención ha estado, lamentablemente, en los incidentes que se llevaron a cabo por parte de los hinchas presentes en el Monumental. En esta ocasión, Pamela Venegas, jefa de Estadio Seguro, alzó la voz para repudiar lo sucedido en Macul.

La autoridad condenó inmediatamente los sucesos que se vivieron en el reducto de Colo Colo. “Lo que ocurrió ayer es inaceptable, bajo cualquier punto de vista. Fuimos testigos de agresiones a dirigentes y al cuerpo técnico de la U. También vimos cómo se lanzaban bengalas y fuegos artificiales de una hinchada a la otra, lo cual es sumamente peligroso. Además, presenciamos múltiples intentos de agresión con lanzamientos de objetos a la cancha, como la cortapluma”, comentó en primera instancia.

“La evaluación no es positiva pese a todo el trabajo que se realizó para llevar adelante este partido. Hay que evaluar bien el tema con el organizador. Nos vamos a juntar con ambos clubes esta semana para hacer una reunión evaluativa sobre esta situación”, agregó posteriormente.

A continuación, Venegas no indicó precisamente en qué fallaron para resguardar la seguridad en el recinto, aunque sí señaló que aún están trabajando en aquello. “Estamos en evaluación para reunir todos los antecedentes, y en esta reunión de evaluación que vamos a sostener pronto, tendremos una visión completa, mas allá de lo que recabamos ayer en el mismo estadio cuando sucedieron estos hechos”.

Respecto a la posible sanción que puede recibir el club, expresó que tienen toda la intención de llevar el caso hacia adelante para que se sancione como corresponde. “Vamos a gestionar y coordinar todas las acciones legales correspondientes para apoyar esta materia, y también para investigar y ver realmente qué pasó, así, podremos sacar conclusiones y tomar las determinaciones que correspondan. Nuestra postura es empujar para que se lleven a cabo las sanciones correspondientes, y para eso, debemos recabar todos los antecedentes que hay para definir por qué camino iremos”.

En otros temas, la jefa de Estadio Seguro aprovechó la ocasión para referirse a una variación para la mencionada ley. “Estamos trabajando en una modificación de la ley que ya tiene 10 años, y hoy, las necesidades no son las mismas que hace una década. Vamos a proponer algunos cambios para mejorar los procesos de seguridad y el trabajo de Carabineros para cuando todo se descontrole como ocurrió ayer”.

Finalmente, Venegas negó que la decisión de venderle entradas a la hinchada de la U haya sido errónea, pues el problema según indica es otro. “La venta de entradas visitantes no es un factor acá. Los incidentes que se dieron ayer no fueron por la hinchada visitante en sí, sino por la mala conducta de fanáticos en ambos lados. Hay que detectar y no dejar entrar a los que no se comportan” sentenció la autoridad.

Por ahora, ambos clubes deberán esperar para conocer las determinaciones que se tomarán al respecto. Eso sí, el informe del juez Cristian Garay fue lapidario con el Monumental, pues no se le pasó ningún detalle y consignó todos los comportamientos antideportivos que marcaron la jornada del Superclásico número 193 del fútbol chileno.